Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

खेत में मचान पर बैठा मिला था प्रेमी जोड़ा, रिश्तेदारों ने लगा दी थी आग, प्रेमी के बाद प्रेमिका की भी मौत

Dudu Murder Case Update: राजस्थान की राजधानी जयपुर से सटे दूदू उपखंड के मौखमपुरा थाना क्षेत्र के बाड़ोलाव गांव में प्रेमी जोड़े को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की दिल दहला देने वाली घटना अब और भी भयावह रूप ले चुकी है. चार दिन पहले हुए इस वीभत्स कांड में गंभीर रूप से झुलसी प्रेमिका सोनी गुर्जर ने भी आज सुबह करीब 3 बजे इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 03, 2025, 01:17 PM IST | Updated: Dec 03, 2025, 01:17 PM IST

Trending Photos

जोधपुर की वो VIP कॉलोनियां... जहां घर लेने के लिए तरसते हैं लोग! देखते हैं सपना
10 Photos
jodhpur news

जोधपुर की वो VIP कॉलोनियां... जहां घर लेने के लिए तरसते हैं लोग! देखते हैं सपना

MP से कुछ घंटों की दूरी पर राजस्थान के 4 शानदार किले, परफेक्ट विंटर डेस्टिनेशन
7 Photos
RAJASTHAN PLACE TO VISIT

MP से कुछ घंटों की दूरी पर राजस्थान के 4 शानदार किले, परफेक्ट विंटर डेस्टिनेशन

राजस्थान में 8 दिसंबर से बदलेगा मौसम, तेज शीतलहर से लोगों की छूटेगी धूजणी!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 8 दिसंबर से बदलेगा मौसम, तेज शीतलहर से लोगों की छूटेगी धूजणी!

दिल्ली से बस कुछ दूर पर है ये ड्रीमी हिल स्टेशन, सर्दियों में लगता है मिनी कश्मीर!
8 Photos
RAJASTHAN PLACE TO VISIT

दिल्ली से बस कुछ दूर पर है ये ड्रीमी हिल स्टेशन, सर्दियों में लगता है मिनी कश्मीर!

खेत में मचान पर बैठा मिला था प्रेमी जोड़ा, रिश्तेदारों ने लगा दी थी आग, प्रेमी के बाद प्रेमिका की भी मौत

Dudu Murder Case Update: राजधानी से सटे दूदू उपखंड के मौखमपुरा थाना क्षेत्र के बाड़ोलाव गांव में प्रेमी जोड़े को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की दिल दहला देने वाली घटना अब और भी भयावह रूप ले चुकी है. चार दिन पहले हुए इस वीभत्स कांड में गंभीर रूप से झुलसी प्रेमिका सोनी गुर्जर ने भी आज सुबह करीब 3 बजे इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इससे पहले प्रेमी कैलाश गुर्जर (25) की सोमवार देर रात जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मौत हो चुकी थी. इस दोहरी मृत्यु ने पूरे राजस्थान में आक्रोश और सदमे की लहर दौड़ा दी है.

यह दर्दनाक वारदात पिछले शुक्रवार (28 नवंबर) की रात लगभग 2 बजे बाड़ोलाव गांव में कैलाश के खेत पर हुई थी. जानकारी के अनुसार कैलाश और सोनी खेत में बने टापरे/मचान पर मौजूद थे. उसी दौरान सोनी के रिश्तेदार उसके चाचा ससुर बिरदी चंद और जेठ गणेश गुर्जर, वहां पहुंच गए. आरोप है कि दोनों ने प्रेमी जोड़े पर पेट्रोल या किसी ज्वलनशील पदार्थ से हमला किया और आग लगाकर मौके से फरार हो गए.

कैलाश 70% और सोनी 90% तक झुलसी
हमले में कैलाश लगभग 70% और सोनी 90% तक जल गई थीं. डॉक्टरों के अनुसार कैलाश ने सोमवार रात जबकि सोनी ने चार दिन जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद मंगलवार देर रात अंतिम सांस ली. ग्रामीण इस घटना को मानवता को शर्मसार करने वाली” बताते हुए गहरा आक्रोश जता रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस की त्वरित कार्रवाई
घटना की गंभीरता को देखते हुए मौखमपुरा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. एफआईआर शुरुआत में हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं में दर्ज की गई थी.


दूदू एएसपी शिवलाल बैरवा और डीएसपी दीपक खंडेलवाल की अगुवाई में बनाई गई विशेष टीम ने घटना के 12 घंटे अंदर ही दोनों आरोपियों बिरदी चंद और गणेश गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया.

अब दोनों पीड़ितों की मौत हो जाने के बाद पुलिस ने केस में हत्या की धारा (302) भी जोड़ दी है. परिजनों का दावा है कि इस वारदात में और भी लोग शामिल थे और उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है.

इस जघन्य घटना ने न सिर्फ दूदू क्षेत्र बल्कि पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया है. पुलिस की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे संभावित हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news