Dudu News: राजस्थान के जयपुर जिले के फागी में एक मकान में बोरी में महिला का शव रखा हुआ मिला, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई. इसके बाद सैकड़ों लोग घटनास्थल पर एकत्रित हो गए और शव उठाने से ग्रामीणों ने इनकार किया.

यह पूरा मामला जयपुर के माधोराजपुरा पंचायत समिति के दोसरा गांव का है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, देर रात को विवाहिता महिला की हत्या कर शव को बोरी में डालकर छिपाने का मामला सामने आया है. बोरी में डालकर शव को ठिकाने लगाने की प्लान था.

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घटनास्थल से उठाए जा रहे नमूने

एक मकान में बोरी में महिला का शव मिला था. पुलिस के आला अधिकारियों सहित फागी डीएसपी अनिल डोरिया, फागी, रेनवाल मांजी और माधोराजपुरा थाने के एसएचओ घटनास्थल पर पहुंचे. साथ ही FSL टीम मौके पर पहुंची और टीम जांच के लिए घटनास्थल से नमूने उठा रही है.

चार महीने की गर्भवती थी महिला

मामला प्रेम-प्रसंग के चलते आपसी रंजिश का बताया जा रहा है. ऐसे में हत्या करने का मामला सामने आ रहा है. मृतक महिला की दो साल पहले शादी हुई थी और वह चार महीने की गर्भवती भी थी.

मृतक महिला का पति हिरासत में

पुलिस ने पूछताछ के लिए मृतक महिला के पति और और पड़ोसी मकान की युवती को हिरासत में लिया है. पड़ोसी के मकान में विवाहित महिला का शव मिला था. ग्रामीणों से पुलिस की समझाइश चल रही है.