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Dudu: पड़ोसी के मकान में बोरी में बंद मिला विवाहित महिला का शव, 4 महीने की थी गर्भवती, पति पुलिस हिरासत में

Rajasthan Crime: जयपुर जिले के माधोराजपुरा पंचायत समिति क्षेत्र के दोसरा गांव में एक मकान के अंदर बोरी में महिला का शव मिला, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई. पुलिस ने पूछताछ के लिए मृतक महिला के पति और और पड़ोसी मकान की युवती को हिरासत में लिया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byDilip choudhary
Published: Jun 10, 2026, 03:59 PM|Updated: Jun 10, 2026, 04:19 PM
Dudu: पड़ोसी के मकान में बोरी में बंद मिला विवाहित महिला का शव, 4 महीने की थी गर्भवती, पति पुलिस हिरासत में
Image Credit: Rajasthan Crime

Dudu News: राजस्थान के जयपुर जिले के फागी में एक मकान में बोरी में महिला का शव रखा हुआ मिला, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई. इसके बाद सैकड़ों लोग घटनास्थल पर एकत्रित हो गए और शव उठाने से ग्रामीणों ने इनकार किया.

यह पूरा मामला जयपुर के माधोराजपुरा पंचायत समिति के दोसरा गांव का है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, देर रात को विवाहिता महिला की हत्या कर शव को बोरी में डालकर छिपाने का मामला सामने आया है. बोरी में डालकर शव को ठिकाने लगाने की प्लान था.

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घटनास्थल से उठाए जा रहे नमूने

एक मकान में बोरी में महिला का शव मिला था. पुलिस के आला अधिकारियों सहित फागी डीएसपी अनिल डोरिया, फागी, रेनवाल मांजी और माधोराजपुरा थाने के एसएचओ घटनास्थल पर पहुंचे. साथ ही FSL टीम मौके पर पहुंची और टीम जांच के लिए घटनास्थल से नमूने उठा रही है.

चार महीने की गर्भवती थी महिला

मामला प्रेम-प्रसंग के चलते आपसी रंजिश का बताया जा रहा है. ऐसे में हत्या करने का मामला सामने आ रहा है. मृतक महिला की दो साल पहले शादी हुई थी और वह चार महीने की गर्भवती भी थी.

मृतक महिला का पति हिरासत में

पुलिस ने पूछताछ के लिए मृतक महिला के पति और और पड़ोसी मकान की युवती को हिरासत में लिया है. पड़ोसी के मकान में विवाहित महिला का शव मिला था. ग्रामीणों से पुलिस की समझाइश चल रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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