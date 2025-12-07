Zee Rajasthan
सीएम की मीटिंग में भ्रष्टाचार-गड़बड़ी का मुद्दा उठा, PHED एक्सईएन पर गिरी गाज, 92 लाख का फर्जी पैमेंट किया

Jaipur News : सीएम की जयपुर संभाग की मीटिंग में दूदू के कार्यकर्ताओं ने 71 गांवों में ओएंडएम का मुद्दा उठाया. मीटिंग में मैसर्स विष्णु प्रकाश पुंगलिया को 92 लाख का गलत पैमेंट का मामला गरमाया और ये एक्शन लिया गया. 

Published: Dec 07, 2025, 02:42 PM IST | Updated: Dec 07, 2025, 02:42 PM IST

Jaipur News : दूदू में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में काफी वक्त के बाद PHED ने XEN जितेंद्र कुमार शर्मा को APO कर दिया. सूत्रों की मानें तो कल सीएम की जयपुर संभाग की मीटिंग में दूदू के कार्यकर्ताओं ने 71 गांवों में ओएंडएम का मुद्दा उठाया. मीटिंग में मैसर्स विष्णु प्रकाश पुंगलिया को 92 लाख का गलत पैमेंट का मामला गरमाया, जिसके बाद सीएम ने पूरे मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए. संयुक्त सचिव प्रवीण लेखरा ने दूदू एक्सईएन जितेंद्र कुमार शर्मा को रविवार के दिन एपीओं के आदेश जारी किए.बताया जा रहा है कि एक्सईएन के साथ साथ AEN जितेश मीणा,JEN पूजा कुमावत और जिम्मेदार फर्म पर मैसर्स विष्णु प्रकाश पुंगलिया पर भी गाज गिरेगी. इससे पहले डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कई बार एक्सईएन की शिकायत की थी, लेकिन विभाग में कोई कार्रवाई नहीं की थी.बताया जा रहा है कि कई और फर्मों को भी गलत पैमेंट किया गया.

50 से ज्यादा कार्मिक होने थे,सिर्फ 1 मिला

डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के निर्देश के बाद एक्सईएन जितेंद्र शर्मा के टीए एईएन धारा सिंह मीणा ने 71 गांवों में ओएंडएम कार्यों का निरीक्षण किया. जिसमें ओएंडएम का काम संभाल रही फर्म विष्णु प्रकाश पुंगलिया कार्यों में भारी अनियमित्ताएं पाई गई. जांच रिपोर्ट में सामने आया कि ठेकेदार से AEN जितेश मीणा,JEN पूजा कुमावत की मिलीभगत कर बिना भौतिक सत्यापन के गलत पैमेंट किया. टीए धारासिंह मीणा का कहना है कि टैंडर नियमों के तहत फर्म मैसर्स विष्णु प्रकाश पुंगलिया ने 71 गांवों की स्कीम चलाने के लिए कार्मिक नहीं लगाए. बिना भौतिक सत्यापन के फर्म को 92 लाख का फर्जी पैमेंट किया.विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक एक्सईएन जितेंद्र शर्मा पर भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर 8-9 चार्जशीट चल रही है. इससे पहले जितेंद्र शर्मा एसीबी में भी श्वित लेते ट्रैप हुए थे.

नरेगा योजना में और भी कमियां पाई गई

नरेगा योजना में अनुबंध और शर्तों के क्लोज 2 के तहत मुताबिक विष्णु प्रकाश पुंगलिया फर्म को 1 परियोजना पर्यवेक्षक,2 विधुतकार,2 पंप ड्राइवर प्रत्येक पंप हाउस पर,8 फिटर,16 सहायक कर्मचारी,4 स्वीपर,4 गार्डनर,सुरक्षाकर्ता 24 घंटे प्रत्येक पंप हाउस पर लगाए जाने का प्रस्ताव है. लेकिन सहायक अभियंता धारा सिंह मीणा के निरीक्षण के दौरान सिर्फ 1 ही कर्मचारी पंप हाउस पर पाया गया.नरेगा योजना में कनिष्ठ अभियंता का निरीक्षण करने पर मुख्य गेट पर ताला लगा पाया गया. जेईएन पूजा कुमावत उपस्थिति नहीं मिली.पाइप लाइन में लीकेज होने से घरों में दरार,गंदे पानी की भीषण समस्या है.जिस कारण आधा दर्जन मकान क्षतिग्रस्त हो गए.कस्बे में करीब 25 शौचालय के गड्ढे जमीन में धंस गए,जिससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है.Image Element


