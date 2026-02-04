Rajasthan Panchayat Chunav: दूदू में RLP करेगी बड़ा खेला! पंचायत राज चुनाव में दिखाएगी दमखम, किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरेगी

Rajasthan Panchayat Chunav 2026: दूदू क्षेत्र में पंचायत राज चुनाव से पहले RLP बड़ा राजनीतिक दांव खेलने की तैयारी में है. पार्टी किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है. RLP ने 80 करोड़ रुपये के आपदा प्रबंधन और फसल बीमा क्लेम की राशि किसानों के खातों में डलवाने की मांग की है और मांगें पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है.
Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान के दूदू क्षेत्र में आगामी पंचायत राज चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने बड़ा सियासी दांव खेलने की तैयारी कर ली है. पार्टी ने साफ संकेत दिए हैं कि वह इस बार चुनाव में पूरी ताकत झोंकते हुए किसानों और स्थानीय युवाओं के मुद्दों को केंद्र में रखकर मैदान में उतरेगी. RLP ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार कर ली है और आंदोलन की चेतावनी भी दी है.
RLP की ओर से बताया गया कि दूदू क्षेत्र के किसानों से जुड़े कई अहम मुद्दों को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है. इसी को लेकर पार्टी अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है. पार्टी का कहना है कि किसानों को अब सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस समाधान चाहिए.
80 करोड़ रुपये के क्लेम को लेकर आंदोलन की चेतावनी
RLP ने सरकार से 80 करोड़ रुपये की आपदा प्रबंधन एवं फसल बीमा क्लेम राशि किसानों के खातों में जल्द से जल्द डलवाने की मांग की है. पार्टी का आरोप है कि यह राशि लंबे समय से अटकी हुई है, जिससे किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. RLP ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो पार्टी बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी.
भारतमाला परियोजना सड़क का होगा विरोध
RLP ने भारत माला परियोजना के तहत बन रही सड़क को लेकर भी नाराज़गी जाहिर की है. पार्टी का कहना है कि यह परियोजना किसानों और स्थानीय लोगों के हितों के खिलाफ है. इसके साथ ही दूदू से नरेना-सांभर सड़क को लेकर भी विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की गई है. पार्टी का आरोप है कि इन परियोजनाओं में स्थानीय जनता की सहमति और हितों की अनदेखी की जा रही है.
सोलर कंपनियों पर स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का दबाव
RLP ने दूदू क्षेत्र में कार्यरत सोलर कंपनियों पर भी सवाल उठाए हैं. पार्टी की मांग है कि इन कंपनियों को स्थानीय युवाओं को रोजगार देना चाहिए. पार्टी का कहना है कि स्थानीय संसाधनों का उपयोग होने के बावजूद युवाओं को नौकरी से वंचित रखा जा रहा है, जो स्वीकार्य नहीं है.
पंचायत चुनाव में पूरी ताकत से उतरेगी RLP
RLP कार्यकर्ता संजय मीणा ने बताया कि पार्टी पंचायत राज चुनाव में पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी. उन्होंने कहा कि किसानों, युवाओं और ग्रामीणों के मुद्दे ही पार्टी की प्राथमिकता रहेंगे और इन्हीं सवालों पर सरकार को घेरा जाएगा.
दूदू में पंचायत राज चुनाव से पहले RLP का आक्रामक रुख सियासी माहौल को गरमाने वाला है. किसानों के बकाया क्लेम, सड़क परियोजनाओं और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर पार्टी का आंदोलन आने वाले दिनों में राजनीतिक हलचल तेज कर सकता है.
