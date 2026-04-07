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BJP प्रदेश प्रभारी की साढ़े चार घटे चली 'क्लास', पार्टी में बढ़ेंगे तीन नए जिले, कुछ का बदलेगा नाम

Rajasthan Politics: लंबे समय बाद जयपुर आए बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने प्रदेश पदाधिकारियों की मैराथन बैठक ली. बैठक में तय किया गया कि पार्टी में संगठनात्मक रूप से तीन नए जिले बढेंगे, जबकि कुछ का नाम बदलेगा.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByVishnu Sharma
Published:Apr 07, 2026, 07:39 PM IST | Updated:Apr 07, 2026, 07:39 PM IST

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BJP प्रदेश प्रभारी की साढ़े चार घटे चली 'क्लास', पार्टी में बढ़ेंगे तीन नए जिले, कुछ का बदलेगा नाम

Rajasthan Politics: लंबे समय बाद जयपुर आए बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने प्रदेश पदाधिकारियों की मैराथन बैठक ली. करीब साढ़े चार घंटे चली प्रदेश प्रभारी की 'क्लास' में पदाधिकारियों के कामकाज की परीक्षा ली. बैठक में तय किया गया कि पार्टी में संगठनात्मक रूप से तीन नए जिले बढेंगे, जबकि कुछ का नाम बदलेगा. अब नियमित रूप से हर महीने प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक भी बुलाई जाएगी.

बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने मंगलवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक ली. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ ही सभी प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए. सुबह करीब साढे 11 बजे शुरू हुई बैठक शाम 4 बजे तक चली. प्रदेश बीजेपी की नई टीम गठित होने के बाद डॉ. राधामोहन अग्रवाल ने पहली बार बैठक ली है.

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बैठक की शुरुआत में डॉ. राधामोहन अग्रवाल ने प्रदेश पदाधिकारियों से उनका और उनके काम का परिचय लिया. राधामोहन अग्रवाल ने एक-एक पदाधिकारी से तसल्ली से उनके नाम और काम के साथ संगठन में कार्य करने का अनुभव की जानकारी ली.

नए जिलों के अनुसार बदलेगा संगठन

प्रदेश में नए राजस्व जिले बने हैं, लेकिन बीजेपी में संगठनात्मक रूप से पुराने जिले ही चले आ रहे हैं. बीजेपी में अभी 44 संगठनात्मक जिले हैं. इनमें कुछ राजस्व जिलों में दो से तीन जिले भी शामिल हैं. इधर नए जिले बनें लेकिन नाम नहीं थे. ऐसे में तय किया गए कि तीन नए जिले बनाए जाएंगे. अलवर उत्तर जिले का नाम खैरथल तिजारा होगा. वहीं जयपुर उत्तर जिले का नाम कोटपूतली-बहरोड होगा.

वहीं डीग और सलूम्बर को बीजेपी संगठनात्मक रूप से नया जिला बनाया जाएगा. प्रदेश प्रभारी डॉ. अग्रवाल ने बताया कि प्रशासनिक जिलों के अनुरूप संगठन के जिलों का पुनर्गठन किया जाएगा. इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को अधिकृत कर दिया गया है और जल्द ही इसकी घोषणा भी होगी.

निकाय-पंचायत चुनावों में देर पर पल्ला झाड़ा

बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉ. राधामोहन अग्रवाल ने प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर भी पदाधिकारियों से बातचीत की. पंचायत निकाय चुनाव में हो रही देरी के सवाल पर अग्रवाल ने कहा कि जहां तक पंचायत निकाय चुनाव में हो रही देरी का सवाल है. उसमें पार्टी का कोई हस्तक्षेप नही होता, यह सिर्फ सिर्फ निर्वाचन आयोग का काम है. निर्वाचन आयोग तय करेगा कि कब चुनाव करना है कब नहीं करना.

भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर संगठनात्मक स्तर पर पूरी तरह से तैयार है. प्रदेश प्रभारी ने नव नियुक्त पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पिछले तीन महीनों के कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि जिन पदाधिकारियों को अब तक कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, उन्हें भी कार्य सौंपे गए हैं.

संभाग प्रभारियों के साथ पदाधिकारियों को सह प्रभारी लगाने के लिए कहा गया. संगठन में जिम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा किया जा रहा है और हर महीने समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी. अग्रवाल ने कहा कि प्रत्येक पदाधिकारी से व्यक्तिगत रूप से उनके योगदान के बारे में जानकारी ली गई और आगे के लिए लक्ष्य तय किए गए हैं.

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