Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में दौड़ेंगी ई बस, बहरोड़ में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, हजारों युवाओं को मिलेगी नौकरी

Jaipur News : राजस्थान में जल्द ई-बस सेवा शुरू होगी, जिस से प्रदेश में आधुनिक-स्वच्छ परिवहन सुविधा मिलेगी, ई-बस के प्लांट शुरू होने से हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Oct 21, 2025, 03:28 PM IST | Updated: Oct 21, 2025, 03:28 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं, राजस्थानी में भाईदूज की शुभकामाएं कैसे देते हैं?
7 Photos
Bhai dooj 2025

क्या आप जानते हैं, राजस्थानी में भाईदूज की शुभकामाएं कैसे देते हैं?

राजस्थान में मौसम ने ली करवट! शेखावाटी समेत इन संभागों में बूंदाबांदी का अलर्ट
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में मौसम ने ली करवट! शेखावाटी समेत इन संभागों में बूंदाबांदी का अलर्ट

भाई दूज पर लगाएं ये राजस्थानी मेहंदी डिजाइन, बढ़ जाएगी हाथों की सुंदरता
7 Photos
Bhai dooj 2025

भाई दूज पर लगाएं ये राजस्थानी मेहंदी डिजाइन, बढ़ जाएगी हाथों की सुंदरता

दिवाली की रात जैसलमेर में फैक्ट्री पर पैराशूट लगा बम गिरा! जोधपुर समेत 10 जिलों में लगी आग
11 Photos
Rajasthan news

दिवाली की रात जैसलमेर में फैक्ट्री पर पैराशूट लगा बम गिरा! जोधपुर समेत 10 जिलों में लगी आग

राजस्थान में दौड़ेंगी ई बस, बहरोड़ में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, हजारों युवाओं को मिलेगी नौकरी

Jaipur News : राजस्थान में ई-बस निर्माण का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है. राज्य सरकार की मेक इन इंडिया पहल को नई दिशा देते हुए पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को बहरोड़ के गिलोट में 65 एकड़ भूमि आवंटित की गई है.

प्रदेश में बहरोड़ के गिलोट में देश का अत्याधुनिक ई-बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनेगा. जिस में ₹1,200 करोड़ का निवेश होगा. राजस्थान सरकार ने RIICO के माध्यम से भूमि का आवंटन किया है. जिस से औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज पीएमआई इलेक्ट्रॉ मोबिलिटी की टीम से मुलाकात की CM के साथ हुई.बैठक में ई-बस निर्माण और हरित तकनीक पर विस्तृत चर्चा हुई, पीएमआई टीम में एमडी सतीश कुमार जैन,सीईओ आँचल जैन,एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गजेन्द्र यादव शामिल रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा - “यह परियोजना हरित परिवहन के क्षेत्र में राजस्थान को नई पहचान देगी”

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ई-मोबिलिटी और मेक इन इंडिया के क्षेत्र में राजस्थान एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरेगा प्रदेश में जल्द ई-बस सेवा शुरू होगी जिस से प्रदेश में आधुनिक व स्वच्छ परिवहन सुविधा मिलेगी, ई-बस के प्लांट शुरू होने से हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे.

साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती और तकनीकी प्रशिक्षण के नए अवसर मिलेंगे. इस परियोजना से पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन एनर्जी को भी बढ़ावा मिलेगा. कंपनी के एमडी सतीश जैन ने बताया कि यह परियोजना ₹1,200 करोड़ के निवेश से स्थापित की जा रही है और अगले एक वर्ष के भीतर उत्पादन कार्य शुरू कर दिया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news