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कौन हैं अशोक चांडक? कांग्रेस से BJP तक का सफर, अब ED की रेड

Who Is Ashok Chandak: महादेव ट्रेडिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राजस्थान, दिल्ली और बिहार सहित कई राज्यों में छापेमारी की है. राजस्थान के श्रीगंगानगर और जयपुर समेत पांच ठिकानों पर कारोबारी और भाजपा नेता अशोक चांडक से जुड़े परिसरों की तलाशी ली गई. ईडी वित्तीय लेन-देन, निवेश और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच कर रही है. अशोक चांडक पहले कांग्रेस में सक्रिय रहे और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए थे.

Edited byAnsh RajReported byAshish chauhan
Published: Jul 17, 2026, 12:56 PM|Updated: Jul 17, 2026, 12:56 PM
कौन हैं अशोक चांडक? कांग्रेस से BJP तक का सफर, अब ED की रेड
Image Credit: ED Raid RajasthanSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

ED Raid Rajasthan: महादेव ट्रेडिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान सहित कई राज्यों में एक साथ छापेमारी शुरू की है. धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की जा रही इस कार्रवाई में राजस्थान, दिल्ली, बिहार और अन्य राज्यों के कई ठिकानों पर ईडी की टीमें वित्तीय लेन-देन, निवेश और डिजिटल रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही हैं. राजस्थान में श्रीगंगानगर और जयपुर इस कार्रवाई के प्रमुख केंद्र बने हुए हैं, जहां कारोबारी और भाजपा नेता अशोक चांडक से जुड़े परिसरों पर सुबह से सर्च ऑपरेशन जारी है.


कौन हैं अशोक चांडक?

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अशोक चांडक श्रीगंगानगर के प्रमुख कारोबारी होने के साथ-साथ सक्रिय राजनीति में भी लंबे समय से जुड़े रहे हैं. उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से की थी और वर्ष 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में श्रीगंगानगर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था. हालांकि वे चुनाव जीत नहीं सके, लेकिन क्षेत्र में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में उनकी पहचान बनी रही. लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और वर्तमान में भाजपा के सक्रिय नेताओं में शामिल हैं. व्यापार और राजनीति दोनों क्षेत्रों में उनकी सक्रिय भूमिका के कारण वे लंबे समय से चर्चा में रहे हैं.


किन ठिकानों पर हुई छापेमारी?

ईडी की कार्रवाई के दौरान श्रीगंगानगर में अशोक चांडक से जुड़े चार ठिकानों और जयपुर के वैशाली नगर स्थित एक परिसर में सर्च अभियान चलाया गया. इसके अलावा उनके रिश्तेदारों और उनसे जुड़े अन्य लोगों के परिसरों पर भी जांच की गई. ईडी की टीम बैंक खातों, निवेश संबंधी दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों की गहन पड़ताल कर रही है. अधिकारियों का फोकस धन के स्रोत और निवेश के नेटवर्क को समझने पर है.


महादेव ट्रेडिंग मामले में क्यों बढ़ी जांच?

प्रवर्तन निदेशालय महादेव ट्रेडिंग मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की जांच कर रहा है. इसी कड़ी में विभिन्न राज्यों में एक साथ छापेमारी की जा रही है ताकि वित्तीय नेटवर्क और निवेश के पैटर्न का पता लगाया जा सके. सूत्रों के अनुसार इस कार्रवाई का नेतृत्व ईडी के पटना क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जा रहा है. जांच एजेंसियां दस्तावेजों के साथ-साथ डिजिटल डेटा और बैंकिंग रिकॉर्ड का भी विश्लेषण कर रही हैं.


क्या खंगाल रही है ED?

ईडी की टीम छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों, लैपटॉप, मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क, बैंक खातों, निवेश संबंधी फाइलों और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड की जांच कर रही है. जांच एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वित्तीय लेन-देन का नेटवर्क किस प्रकार संचालित हुआ और उसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही. फिलहाल जांच जारी है और एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है.


जांच पूरी होने के बाद हो सकते हैं बड़े खुलासे

फिलहाल अशोक चांडक और उनके रिश्तेदारों से जुड़े परिसरों पर ईडी की कार्रवाई जारी है. जांच एजेंसी सर्च के दौरान मिले दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है. माना जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद मामले में कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं. हालांकि, अभी तक ईडी ने किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अंतिम निष्कर्ष या आरोपों की पुष्टि नहीं की है. आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर तय की जाएगी.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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