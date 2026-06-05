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करोड़ों की साइबर ठगी का खुलासा! राजस्थान-पंजाब में ED का एक्शन, जोधपुर-नागौर समेत 7 ठिकानों पर रेड

ED Raid Rajasthan: राजस्थान और पंजाब में साइबर फ्रॉड से काली कमाई को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की. राजस्थान के 6 ठिकानों और पंजाब के लुधियान में एक ठिकाने पर ED ने रेड मारी है.

Edited byAman SinghReported byAshish chauhan
Published: Jun 05, 2026, 03:03 PM|Updated: Jun 05, 2026, 03:03 PM
करोड़ों की साइबर ठगी का खुलासा! राजस्थान-पंजाब में ED का एक्शन, जोधपुर-नागौर समेत 7 ठिकानों पर रेड
Image Credit: ED Raid Rajasthan

ED Raid Rajasthan: राजस्थान और पंजाब में साइबर फ्रॉड से काली कमाई को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की. राजस्थान के तीन शहरों में 6 ठिकानों पर ED ने रेड मारी है. वहीं पंजाब के लुधियान में एक ठिकाने पर ED ने रेड डाली है. साइबर फ्रॉड को लेकर सिमकार्ड खरीद के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी को लेकर ED की ओर से कार्रवाई की गई है.

ED सूत्रों के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने साइबर फ्रॉड से काली कमाई को लेकर राजस्थान-पंजाब में रेड डाली. जोधपुर के बासनी साइबर ब्रांच में दर्ज शिकायत पर ED की ओर से कार्रवाई की गई है. राजस्थान के जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ और पंजाब के लुधियान में ED की टीमों ने छापेमारी की है.

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साइबर क्रिमिनर्ल्स को फ्रॉड के लिए सिमकार्ड खरीद-बेचान के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी को लेकर ED के कार्रवाई करना बताया जा रहा है. मोबाइल सिमकार्ड का दुरुपयोग कर साइबर क्रिमिनर्ल्स को बेचा जा रहा है.

साइबर क्रिमिनर्ल्स के तार विदेशों तक फैले बताए जा रहे हैं. ED की टीमों ने सुबह एक साथ जोधपुर में 3, नागौर में 2, किशनगढ़ और लुधियाना में 1-1 ठिकाने पर साइबर क्राइम से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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