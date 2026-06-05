/करोड़ों की साइबर ठगी का खुलासा! राजस्थान-पंजाब में ED का एक्शन, जोधपुर-नागौर समेत 7 ठिकानों पर रेड

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ED Raid Rajasthan: राजस्थान और पंजाब में साइबर फ्रॉड से काली कमाई को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की. राजस्थान के तीन शहरों में 6 ठिकानों पर ED ने रेड मारी है. वहीं पंजाब के लुधियान में एक ठिकाने पर ED ने रेड डाली है. साइबर फ्रॉड को लेकर सिमकार्ड खरीद के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी को लेकर ED की ओर से कार्रवाई की गई है.
ED सूत्रों के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने साइबर फ्रॉड से काली कमाई को लेकर राजस्थान-पंजाब में रेड डाली. जोधपुर के बासनी साइबर ब्रांच में दर्ज शिकायत पर ED की ओर से कार्रवाई की गई है. राजस्थान के जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ और पंजाब के लुधियान में ED की टीमों ने छापेमारी की है.
साइबर क्रिमिनर्ल्स को फ्रॉड के लिए सिमकार्ड खरीद-बेचान के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी को लेकर ED के कार्रवाई करना बताया जा रहा है. मोबाइल सिमकार्ड का दुरुपयोग कर साइबर क्रिमिनर्ल्स को बेचा जा रहा है.
साइबर क्रिमिनर्ल्स के तार विदेशों तक फैले बताए जा रहे हैं. ED की टीमों ने सुबह एक साथ जोधपुर में 3, नागौर में 2, किशनगढ़ और लुधियाना में 1-1 ठिकाने पर साइबर क्राइम से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की.
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