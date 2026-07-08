/शिक्षक तबादला सूची जारी : 5000 शिक्षकों को मनचाही पोस्टिंग, 10 दिन में ज्वाइनिंग

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Jaipur News : राजस्थान शिक्षा विभाग में लंबे समय से प्रतीक्षित तबादलों का इंतजार खत्म हो गया और ट्रांसफर सूची में प्रदेश भर के करीब 5000 शिक्षकों, कंप्यूटर अनुदेशकों और लाइब्रेरियन के तबादले किए गए हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या सेकंड ग्रेड शिक्षकों की है.
विभाग ने सभी स्थानांतरित कार्मिकों को आदेश दिए हैं, कि वे 10 दिन के भीतर अपने नए पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें. हालांकि, इस प्रक्रिया में स्पष्ट किया गया है कि प्रोबेशनरी पीरियड और टीएसपी (TSP) व नॉन-टीएसपी क्षेत्र के संबंध में तबादलों पर लगा प्रतिबंध यथावत रहेगा.