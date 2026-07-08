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शिक्षक तबादला सूची जारी : 5000 शिक्षकों को मनचाही पोस्टिंग, 10 दिन में ज्वाइनिंग

Jaipur News : राजस्थान शिक्षा विभाग में लंबे समय से प्रतीक्षित तबादलों का इंतजार खत्म करते हुए विभाग ने एक बड़ी जंबो तबादला सूची जारी कर दी है. शिक्षा मंत्री की अनुशंसा के बाद शिक्षा निदेशक द्वारा जारी की गई. 

Edited byDinesh TiwariUpdated byPragati Pant
Published: Jul 08, 2026, 11:44 AM|Updated: Jul 08, 2026, 11:44 AM
शिक्षक तबादला सूची जारी : 5000 शिक्षकों को मनचाही पोस्टिंग, 10 दिन में ज्वाइनिंग
Image Credit: AISource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News : राजस्थान शिक्षा विभाग में लंबे समय से प्रतीक्षित तबादलों का इंतजार खत्म हो गया और ट्रांसफर सूची में प्रदेश भर के करीब 5000 शिक्षकों, कंप्यूटर अनुदेशकों और लाइब्रेरियन के तबादले किए गए हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या सेकंड ग्रेड शिक्षकों की है.

विभाग ने सभी स्थानांतरित कार्मिकों को आदेश दिए हैं, कि वे 10 दिन के भीतर अपने नए पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें. हालांकि, इस प्रक्रिया में स्पष्ट किया गया है कि प्रोबेशनरी पीरियड और टीएसपी (TSP) व नॉन-टीएसपी क्षेत्र के संबंध में तबादलों पर लगा प्रतिबंध यथावत रहेगा.

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Dinesh Tiwari

Dinesh Tiwari

जी राजस्थान में सीनियर रिपोर्टर के रूप में कार्यरत दिनेश तिवारी पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से सक्रिय हैं. जी राजस्थान में वे मुख्य रूप से यूडीएच और जेडीए से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से कवर करते हैं, जहां आमजन से जुड़ी सड़क, पानी और सीवरेज समस्याओं को लगातार उठाते रहे हैं. दिनेश तिवारी शिक्षा बीट पर भी मजबूत पकड़ रखते हैं. इसके साथ ही खेल जगत से जुड़ी खबरों की कवरेज में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है. जमीनी मुद्दों को प्रमुखता से उठाने और आमजन की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने में दिनेश तिवारी की पहचान एक सक्रिय पत्रकार के रूप में बनी है. जी राजस्थान से पहले दिनेश तिवारी ETV Bharat, Rajasthan Patrika, First India News और A1TV में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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