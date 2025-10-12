शिक्षकों के छुट्टियों पर मंडरा रहा संकट! दीपावली से पहले शिक्षक निदेशक ने दिया बड़ा काम

Zee Rajasthan
Diwali 2025: दीपावली से पहले स्कूलों की साज-सज्जा और रंगरोगन तक तो सब ठीक था, लेकिन अब शिक्षा निदेशक के एक नए आदेश ने शिक्षकों की नींद उड़ा दी है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Dinesh Tiwari
Published: Oct 12, 2025, 03:50 PM IST | Updated: Oct 12, 2025, 03:50 PM IST

Diwali 2025: दीपावली से पहले स्कूलों की साज-सज्जा और रंगरोगन तक तो सब ठीक था, लेकिन अब शिक्षा निदेशक के एक नए आदेश ने शिक्षकों की नींद उड़ा दी है. निदेशक सीताराम जाट ने आदेश जारी किया कि स्कूलों के कलर पेंट के साथ 18 अक्टूबर से दीपोत्सव तक सभी विद्यालयों में लाइटिंग की जाए, ताकि स्कूल आकर्षक व आलौकिक नजर आएं.

शिविरा पंचांग के अनुसार इस बार स्कूलों में मध्यावधि अवकाश 13 से 24 अक्टूबर तक है, लेकिन अब स्कूलों के रंग रोगन में सफाई सहित लाइटिंग की व्यवस्थाओं को लेकर संस्था प्रधान चिंतित है. सवाल यह है कि दीपोत्सव के दौरान स्कूलों में रोशनी करनी है, तो शिक्षक अपने घर कैसे जाएंगे. कई शिक्षक दूर दराज जिलों में पदस्थापित है.

दीपावली जैसे पारिवारिक पर्व पर उनके लिए स्कूल आना व्यावहारिक नहीं रहेगा. ऐसे में अवकाश का उद्देश्य भी खत्म हो जाएगा. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अधिकतर जगह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और लिपिक नहीं हैं. ऐसे में लाइटिंग और सजावट का काम कौन करेगा, यह आदेश में स्पष्ट नहीं है. शिक्षक मान रहे हैं कि यह व्यवस्था करना व्यावहारिक नहीं है.

निदेशक ने आदेश में यह भी कहा है कि सभी विद्यालयों में 17 अक्टूबर तक रंगरोगन, सफाई और माइनर रिपेयर का कार्य पूरा कर लिया जाए. विद्यार्थी विकास कोष से आवश्यक मरम्मत, पेंटिंग आदि कार्य करवाने और विद्यालयों को सौंदर्यपूर्ण स्वरूप में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. बजट के अभाव में कलर पेंट करवाने व दीपोत्सव अवधि में स्कूल आने का आदेश व्यावहारिक नहीं, बल्कि मानसिक दबाव बढ़ाने वाला है.

शिक्षा विभाग ने आदेश के तहत उच्च माध्यमिक विद्यालय की रंग लोगों में लाइटिंग की व्यवस्था का फंड तो स्कूलों से स्कूल फंड से उपयोग लेने के निर्देश जारी कर दिए, लेकिन स्कूल के कौन से फंड से उपयोग करना है इसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में स्पष्ट आदेश को लेकर संस्था प्रधान कन्फ्यूजन है. वहीं प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के कलर पेंट व लाइटिंग के लिए ग्राम पंचायत को जिम्मेदारी दी गई है.

हालांकि ग्राम पंचायत के ग्राम सचिव भी अब इसपर हाथ खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं. ग्राम सचिवों का कहना है कि अचानक दिए इस आदेश से स्कूलों का रंग रोगन करवाना संभव नहीं है. ग्राम सेवक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा का कहना है कि इस आदेश को क्रियान्वयन करना संभव नहीं है.

आदेश को धरातल पर उतरने से पहले इसकी वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लेने के बाद कनिष्ठ अभियंता मौके पर जाकर स्कूलों का सर्वे करेंगे, जिसके चलते यह कार्य दिवाली से पहले करना पूरी तरह असंभव है. ऐसे में विभाग द्वारा जारी किए गए या आदेश पूरी तरह के गैर जिम्मेदाराना हैं.

शिक्षा विभाग ने दिवाली पर स्कूलों के रंग रोगन में लाइटिंग के आदेश जारी करना वैसे तो एक बेहतरीन पहल है. इससे स्कूलों की सुंदरता में पॉजिटीवनेस नजर आएगी, लेकिन विभाग के आदेश पूरी तरह स्पष्ट हैं अधिकांश उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी फंड की कमी है.

प्राथमिक उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में तो फंड की पूरी तरह कमी है, जिन स्कूलों की कदर पेंट और लाइटिंग के लिए ग्राम पंचायत को निर्देश दिया उनके रंग रोगन के लिए भी ग्राम सेवकों ने हाथ खड़े कर दिए. वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में ग्राम सेवक भी पूरी तरह असमर्थ नजर आ रहे हैं. ऐसे में शिक्षा विभाग का यह आदेश अब हवा हवाई नजर आ रहा है.

