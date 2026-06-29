/शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की सरकारी शिक्षकों को दो टूक चेतावनी, खराब रिजल्ट पर होगी कार्रवाई

Rajasthan News: राजस्थान के टोंक जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी शिक्षकों को स्पष्ट और सख्त संदेश दिया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए गंभीर है और विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में गिरावट किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी. मंत्री ने कहा कि यदि किसी विद्यार्थी के 80 अंकों की परीक्षा में 40 से कम अंक आते हैं, तो संबंधित शिक्षक की जवाबदेही तय की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.



कमजोर परिणाम पर तय होगी शिक्षकों की जिम्मेदारी

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शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब केवल शत-प्रतिशत परिणाम का दावा करना पर्याप्त नहीं होगा. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई विद्यार्थी केवल 13 अंक प्राप्त करता है और उसे तकनीकी रूप से पास माना जाता है, तो इसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं कहा जा सकता. उनका कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में पास कराना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को बेहतर ज्ञान और भविष्य के लिए सक्षम बनाना है. इसलिए कमजोर शैक्षणिक प्रदर्शन वाले मामलों में संबंधित शिक्षकों से जवाब-तलब किया जाएगा.



इन्क्रीमेंट रोकने और तबादले तक की चेतावनी

मदन दिलावर ने स्पष्ट किया कि लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है. इसमें स्पष्टीकरण मांगने, वार्षिक वेतनवृद्धि (इन्क्रीमेंट) रोकने और आवश्यकता पड़ने पर दूरस्थ क्षेत्रों में तबादला करने जैसे कदम भी शामिल हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाना है.



निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों पर टिप्पणी

अपने संबोधन के दौरान शिक्षा मंत्री ने उन सरकारी शिक्षकों पर भी टिप्पणी की जो अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं. उन्होंने कहा कि यदि कोई शिक्षक स्वयं सरकारी स्कूल की शिक्षा पर भरोसा नहीं करता और अपने बच्चों का दाखिला निजी विद्यालयों में कराता है, तो यह सरकारी शिक्षा व्यवस्था के प्रति विश्वास की कमी दर्शाता है. उन्होंने ऐसे शिक्षकों से सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में गंभीरता से काम करने की अपील की.



शिक्षा सुधार के लिए नए कदमों का जिक्र

मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन लाने के लिए कई नए कदम उठा रही है. इनमें स्कूलों में मोबाइल निरीक्षण वैन की व्यवस्था, विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन की नियमित निगरानी तथा स्कूल परिसर में शराब या गुटखा सेवन कर आने वाले कर्मचारियों पर निगरानी जैसी पहल शामिल हैं. उन्होंने कहा कि इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य शिक्षकों को परेशान करना नहीं, बल्कि स्कूलों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है.



गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकार की प्राथमिकता

अपने संबोधन के अंत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण, संस्कारयुक्त और प्रतिस्पर्धी शिक्षा उपलब्ध कराना है. उन्होंने शिक्षकों से अपेक्षा जताई कि वे अपने दायित्व का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करें और विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं. साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार आगे भी आवश्यक कदम उठाती रहेगी, ताकि सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता और समाज का उन पर विश्वास दोनों मजबूत हो सकें.

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