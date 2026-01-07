Zee Rajasthan
Jaipur में CCTV की नजर में आए कचरा फेंकने वाले, 48 घंटे में नगर निगम ने वसूला 2.57 लाख का जुर्माना

Jaipur News: शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए नगर निगम ने अब ‘देखो और पकड़ो’ रणनीति अपनाई है. बाजारों में लगे CCTV कैमरों की मदद से खुले में कचरा फेंकने वालों पर कार्रवाई की जा रही है. 
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Deepak Goyal
Published: Jan 07, 2026, 02:24 PM IST | Updated: Jan 07, 2026, 02:24 PM IST

Jaipur News: पिछले दो दिनों में निगम ने गंदगी और सिंगल यूज प्लास्टिक के मामलों में 2 लाख 57 हजार 100 रुपए का जुर्माना वसूला है. नगर निगम की स्वास्थ्य शाखा और चालान प्रकोष्ठ ने शहर के विभिन्न इलाकों में सघन अभियान चलाया. बाजारों और प्रमुख सड़कों पर लगे 184 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है, जिनका सीधा फीड स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में पहुंच रहा है.

जैसे ही कोई खुले में कचरा फेंकता दिखा, टीम को मौके पर भेजकर चालान किया गया. सिविल लाइन जोन में दो युवक सड़क पर कचरा फेंकते हुए कैमरे में कैद हो गए. कंट्रोल रूम से तुरंत टीम रवाना की गई और मौके पर 10 हजार रुपए का केरिंग चार्ज वसूला गया. युवकों से आगे से सड़क पर कचरा नहीं फैलाने और निगम की गाड़ी में ही कचरा डालने की शपथ भी दिलाई गई. अभियान के दौरान 20 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया.

गंदगी और प्लास्टिक मिलने पर सीधी चालानी कार्रवाई होगी
दो दिन की संयुक्त कार्रवाई में केवल प्लास्टिक उपयोग के मामलों में ही 1 लाख 78 हजार 800 रुपए का जुर्माना वसूला गया. दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि प्रतिष्ठानों के आसपास गंदगी और प्लास्टिक मिलने पर सीधी चालानी कार्रवाई होगी.

सख्त कार्रवाई जारी रहेगी
नगर निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है. शहर की स्वच्छता निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने व्यापारियों और आमजन से अपील की कि नियमों का पालन करें और स्वच्छ जयपुर के निर्माण में भागीदार बनें.

बता दें कि बीते दिसंबर में राजस्थान में स्वच्छता अभियान चलाया गया. जयपुर नगर निगम के इस अभियान के तहत सड़कों, चौराहों और व्यस्त बाजारों पर विशेष ध्यान दिया गया. सुबह से ही सफाईकर्मियों ने पूरे संसाधनों के साथ मैदान में उतरकर वर्षों से जमी गंदगी को हटाया. सफाई के बाद न सिर्फ सड़कें चमकती दिखी, बल्कि आमजन को भी साफ वातावरण का अहसास हुआ. शहर में आने वाले पर्यटकों के लिए भी यह अभियान सकारात्मक संदेश दिया गया.

अभियान के दौरान सफाई कर्मचारियों को नियमित और समयबद्ध सफाई के निर्देश भी दिए गए. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने कर्मचारियों के कार्य की प्रशंसा करते हुए उन्हें इसी तरह आगे भी जिम्मेदारी से काम करने के लिए प्रेरित किया. निरीक्षण के दौरान जोन उपायुक्त देवानंद शर्मा ने स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों से गंदगी न फैलाने की भी अपील की. उन्होंने कहा कि नगर निगम की सफाई तभी सफल होगी, जब आमजन और व्यापारी भी इसमें खुलकर अपना सहयोग करेंगे.

