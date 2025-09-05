ईद मिलादुन्नबी जुलूस के लिए जयपुर तैयार, चार दरवाजा से कर्बला तक ट्रैफिक डायवर्जन, 500 से अधिक पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात

Jaipur News: जयपुर में 5 सितंबर 2025 को ईद मिलादुन्नबी का पवित्र त्योहार मनाया जाएगा, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और यातायात प्रबंध किए हैं. शहर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए 5 आईपीएस, 8 एएसपी, 5 एसीपी और 15 पुलिस निरीक्षक सहित लगभग 500 कांस्टेबल से लेकर एसआई स्तर के पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे.

इसके अलावा, राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबुलरी (आरएसी) की 5 कंपनियां भी जयपुर में विशेष ड्यूटी पर रहेंगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और सहयोग करने की अपील की है.

ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर दोपहर में एक भव्य जुलूस निकाला जाएगा, जो दोपहर 3 बजे चार दरवाजा से शुरू होगा और कर्बला इलाके में जाकर समाप्त होगा. जुलूस के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन की योजना बनाई गई है.

जुलूस के मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया जाएगा, और समानांतर मार्गों से ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा. इस दौरान नागरिकों से अपील की गई है कि वे जुलूस के रूट से बचें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें ताकि यातायात में किसी तरह की रुकावट न हो.

पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने और भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए हैं. मौसम विभाग की चेतावनी के बीच, जहां 5 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी है, ऐसे में प्रशासन ने जुलूस के दौरान जलभराव और अन्य समस्याओं से निपटने के लिए भी तैयारी की है.

लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम का ध्यान रखें और आवश्यक सावधानी बरतें. जयपुर पुलिस ने शहरवासियों से सहयोग की उम्मीद जताई है ताकि त्योहार शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके.