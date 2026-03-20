नहीं हुआ चांद का दीदार, राजस्थान में शनिवार को मनाई जाएगी ईद, जुमे की नमाज की तैयारियां तेज

Eid 2026: जयपुर सहित राजस्थान में गुरुवार को ईद का चांद नजर नहीं आया, जिसके बाद हिलाल कमेटी ने शनिवार को ईद-उल-फितर मनाने का ऐलान किया है. शुक्रवार को चांद रात होगी और 30वां रोजा रखा जाएगा. नीमकाथाना में भी चांद नहीं दिखा और शनिवार को तय समय पर ईद की नमाज अदा की जाएगी.
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Eid 2026: राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में गुरुवार को कहीं भी चांद के दीदार नहीं हुए, जिसके बाद ईद अब शनिवार को मनाई जाएगा. वहीं चांद को लेकर शहर की जामा मस्जिद जयपुर में हिलाल कमेटी की अहम बैठक आयोजित की गई. बैठक में चाँद नजर नहीं आने की घोषणा की गई.
कमेटी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि शुक्रवार को चांद रात होगी और शनिवार को ईद-उल-फितर का त्योहार मनाया जाएगा. चांद नहीं दिखने की खबर के बाद लोगों ने बाजारों का रुख किया. जहां देर रात तक खरीदारी का दौर चलता रहा. शहर के बाजारों में रौनक देखने को मिली और लोग ईद की तैयारियों में जुटे.
वहीं मस्जिदों और ईदगाहों में भी नमाज की तैयारियां तेज कर दी गई हैं. प्रशासन की ओर से सुरक्षा और साफ-सफाई के इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि बड़ी संख्या में आने वाले नमाजियों को किसी तरह की परेशानी न हो. अब शनिवार को पूरे उल्लास और भाईचारे के साथ ईद का त्योहार मनाया जाएगा.
नीमकाथाना में नहीं दिखा ईद का चांद
सीकर जिले के नीमकाथाना में गुरुवार को ईद का चांद नजर नहीं आया, जिसके चलते अब ईद-उल-फितर का त्योहार शनिवार को मनाया जाएगा. मुस्लिम समाज के लोगों ने शुक्रवार को 30वां रोजा रखने का निर्णय लिया है. जामा मस्जिद मरकज के मौलाना मुशर्रफ ने आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी देते हुए बताया कि चांद दिखाई नहीं देने के कारण शरई एहतियात के तौर पर रमजान के 30 रोजे पूरे किए जाएंगे. इसके साथ ही उन्हें बताया कि कल आखिरी जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी. उसके अगले दिन शनिवार को ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा.
नीमकाथाना शहर की पुराना बाजार स्थित जामा मस्जिद मरकज में सुबह 8:15 पर ईद उल फितर की नमाज अदा की जाएगी. इसके साथ ही छावनी स्थित ईदगाह में 8:30 पर नमाज अदा की जाएगी. वहीं औद्योगिक क्षेत्र स्थित मदीना मस्जिद में सुबह 9:00 बजे नमाज आजाद की जाएगी. ईद उल फितर को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. आज बाजारों में भी खरीदारों की भीड़ देखने को मिली. वहीं, दूसरी ओर मस्जिदों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है.
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