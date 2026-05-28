/जयपुर ईदगाह में ईद की नमाज़, मुस्लिम समाज की गाय को राष्ट्रमाता बनाने की मांग

Jaipur News : देशभर में ईद उल अजहा का मुबारक पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस मौके पर जयपुर के ईदगाह में ईद की नमाज अता की गई, गुलाबी शहर में मुस्लिम समाज ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की तो हिंदू समाज ने नमाजियों पर पुष्पवर्षा कर पूरी दुनियां को पिंकसिटी से सामप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया.



ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर जयपुर के दिल्ली रोड स्थित ईदगाह में ईद की नमाज के दौरान हजारों सिर एक साथ सजदे में झुके. नमाज के बाद एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी. इस मौके पर मुस्लिम धर्मगुरूओं ने बकायदा ऐलान किया कि खुले में कोई कुर्बानी नहीं करे. दूसरे धर्मो के लोगों की भावनओं का ख्याल रखा जाए और कचरा नालियों नालों और खुले में नहीं फैंके. मुस्लिम धर्म गुरूओं ने भाईचारे से रहने और किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में पुलिस प्रशासन का सहयोग लेने और कुर्बानी के वीडियो नहीं बनाने की नसीहत भी माइक से जारी करते हुए देशवासियों को ईद की बधाई दी.

Add Zee News as a Preferred Source

1. ईदगाह में ईद की नमाज के दौरान हजारों सिर एक साथ सजदे में झुके

2. राजस्थान चीफ काजी खालिद उस्मानी ने ​समाज को शिक्षा के प्रति ज्यादा से ज्यादा शिक्षित होने की अपील की

3. समाज के युवाओं को नशे से दूर रहने और समाज सुधार में योगदान देने की अपील की

4. ईद के मुबारक मौके पर 20 प्रतिशत हिस्सा गरीब,बेसहारा लोगों को देने की अपील की

इस मौके पर कांग्रेस के विधानसभा मुख्य सचतेक रफीक खान ने बीजेपी सरकार पर ईदगाह का काम रूकवाने के आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में खोले के हनुमानजी, गोविंददेव जी समेत मंदिरों और ईदगाह के विकास कार्यो के लिए एक साथ बजट स्वीकृत कर टेंडर जारी किए थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने ईदगाह का काम रूकवा दिया. उन्होंने कहा कि ये मुद्दा उन्होंने विधानसभा में भी उठाया था लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा.

बहरहाल,राजनैतिक बयानबाजी से इत्तर जयपुर में मुस्लिम समाज ने गाय को राष्ट्र पशु की मांग कर और हिंदू समाज ने नमाजियों पर पुष्प वर्षा कर पूरी दुनियां को दिया सांप्रदायिक सौहार्द और हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!