/उड़ानों से ज्यादा विमान खड़े करना पड़ रहा सस्ता, एयरलाइंस की बदली रणनीति

एक समय था जब एयरलाइंस में विमान उड़ाने काे लेकर प्रतिस्पर्धा रहा करती थी. लेकिन अब एयरलाइंस में इस बात की प्रतिस्पर्धा हो रही है कि कौनसी एयरलाइन कितनी फ्लाइट्स की कटौती करेगी. दरअसल इसके पीछे विमानन क्षेत्र के खराब मौजूदा हालातों को माना जा रहा है. क्या हैं फ्लाइट संचालन में कटौती के प्रमुख कारण, कैसे हवाई यात्रियों पर पड़ रहा है असर, देखिए, जी मीडिया की यह खास रिपोर्ट-

दिसंबर 2025 बहुत पुराना समय नहीं है, जब जयपुर एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों की संख्या 5 लाख 75 हजार से अधिक थी. लेकिन मई 2026 में जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की यही संख्या 4 लाख 32 हजार रह गई है. जून में यात्रीभार में और गिरावट आई है, वहीं जुलाई में भी यात्रीभार में कमी के आसार हैं. यानी मात्र 5 महीने में ही 1 लाख 43 हजार यात्री कम हो गए हैं. यह केवल जयपुर एयरपोर्ट के आंकड़े नहीं हैं, देशभर में एयरपोर्ट्स पर यात्रीभार में भारी गिरावट आई है. यह गिरावट ईरान-अमेरिका युद्ध संकट के बाद लगातार बढ़ी है.

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दरअसल 28 फरवरी से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ही विमानों के ईंधन यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल के दाम बढ़े हैं. विमानों के लिए एटीएफ की उपलब्धता में भी कमी दर्ज की गई है. इस बीच एयरलाइंस ने घाटे से बचने के लिए किराया दरें बढ़ाई तो यात्रियों की संख्या में ही कमी आ गई. जयपुर सहित देश के तमाम बड़े और प्रमुख एयरपोर्ट्स पर यात्रीभार में कमी आई है. मई-जून में स्कूलों की छुट्टियों और लोगों के भ्रमण पर जाने के रुझान के बावजूद भी यात्रियों की संख्या में गिरावट आई है.

इस कारण एयरलाइंस ने 1 जून से फ्लाइट्स की संख्या में कटौती शुरू कर दी थी. इंडिगो, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और अकासा सहित सभी एयरलाइंस फ्लाइट्स की संख्या कम कर रही हैं. यही कारण है कि इंडिगो एयरलाइन ने तो अपने 8 विमानों को स्थाई रूप से जयपुर एयरपोर्ट पर खड़ा कर दिया है. विमान उड़ान नहीं भरने से संचालन खर्च में बचत होती है.



इन 8 विमानों का जयपुर एयरपोर्ट पर स्थाई डेरा

- एयरबस 320 विमान VT-IFV, एक जुलाई से जयपुर एयरपोर्ट पर, अहमदाबाद से आया

- एटीआर 72 विमान VT-IRN, 1 जलाई से जयपुर एयरपोर्ट पर, चेन्नई से आया जयपुर

- एयरबस 320 विमान VT-IFS, 2 जुलाई से जयपुर में, दिल्ली से आया जयपुर एयरपोर्ट

- एटीआर 72 विमान VT-IRM, 3 जुलाई से जयपुर में, हैदराबाद से आया जयपुर एयरपोर्ट

- एयरबस 320 विमान VT-IFL, 4 जुलाई से जयपुर एयरपोर्ट पर, दिल्ली से आया जयपुर

- एटीआर 72 विमान VT-IRL, 5 जुलाई से जयपुर एयरपोर्ट पर, बेंगलूरु से आया जयपुर

- एयरबस 320 विमान VT-IFP, 6 जुलाई से जयपुर एयरपोर्ट पर, कोलकाता से आया जयपुर

- एयरबस 320 विमान VT-IFN, 7 जुलाई से जयपुर एयरपोर्ट पर, बेंगलूरु से आया जयपुर



जयपुर एयरपोर्ट पर पहली बार विमानों की स्थाई पार्किंग

आपको बता दें कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, जब जयपुर एयरपोर्ट पर इस तरह से स्थाई रूप से विमान खड़े रहे हों. किसी विमान में तकनीकी खराबी आने की स्थिति में ही वह विमान जयपुर एयरपोर्ट पर इस तरह से लम्बे समय के लिए रुकता रहा है. लेकिन अब इंडिगो ने स्थाई रूप से 8 विमानों को यहां खड़ा कर दिया है. जयपुर एयरपोर्ट से जुड़े सूत्रों की मानें तो इससे एयरपोर्ट प्रशासन को भी पार्किंग शुल्क के रूप में आय मिल रही है. वहीं चूंकि जयपुर एयरपोर्ट दिल्ली के नजदीक है, ऐसे में किसी भी समय विमानों की जरूरत पड़ने पर यहां से विमान को भेजा जा सकता है. जयपुर एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक कैट थ्री बी लाइटिंग और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं होने से दिन या रात के किसी भी समय यहां से विमानों का आवागमन संभव है. ऐसे में यदि किसी भी नजदीकी एयरपोर्ट पर जरूरत पड़े, तो यहां से विमान को रवाना किया जा सकता है.



कई शहरों के हवाई यात्रा के विकल्प हुए सीमित

जयपुर एयरपोर्ट पर 8 विमानों का स्थाई रूप से खड़े रहना जयपुर एयरपोर्ट के लिए एक उपलब्धि मानी जा सकती है कि यहां विमानों का पार्किंग हब विकसित हो रहा है, लेकिन कुलमिलाकर एविएशन सेक्टर के लिए ये हालात पॉजिटिव संकेत नहीं हैं. दरअसल विमानों की संख्या में कटौती होने से जयपुर से ही मुम्बई, लखनऊ, उदयपुर, चंडीगढ़, इंदौर जैसे कई शहरों के लिए आवागमन के विकल्प कम हो गए हैं. ऐसे में देखना होगा कि जयपुर में स्थाई रूप से खड़े विमान कब से फिर से उड़ान भर सकेंगे.

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