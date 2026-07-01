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राजस्थान आबकारी विभाग से RAS अफसरों का मोह भंग, 9 में से 8 पद खाली

Rajasthan Excise Department: राजस्थान के आबकारी विभाग में आरएएस अधिकारियों की दिलचस्पी लगातार कम होती जा रही है. विभाग में आरएएस अधिकारियों के लिए आरक्षित 9 जिला आबकारी अधिकारी पदों में से 8 वर्तमान में खाली हैं. विभाग को इस वर्ष 21 हजार करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य मिला है, जबकि 2261 करोड़ रुपये का बकाया भी वसूलना है.

Edited byAnsh RajReported byKashi Ram
Published: Jul 01, 2026, 05:52 PM|Updated: Jul 01, 2026, 05:52 PM
राजस्थान आबकारी विभाग से RAS अफसरों का मोह भंग, 9 में से 8 पद खाली
Image Credit: Rajasthan Excise DepartmentSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान सरकार के लिए हर वर्ष हजारों करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने वाला आबकारी विभाग इन दिनों अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है. प्रदेश में शराब कारोबार और उससे जुड़े राजस्व की निगरानी करने वाले इस महत्वपूर्ण विभाग से राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) अधिकारियों का मोह भंग होता दिखाई दे रहा है. हालात यह हैं कि जिला आबकारी अधिकारी (DEO) के लिए आरक्षित नौ पदों में से आठ पद वर्तमान में रिक्त हैं. केवल जयपुर शहर में ही एक आरएएस अधिकारी जिला आबकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, जबकि बाकी सभी जिलों में विभागीय अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी देकर काम चलाया जा रहा है.


9 पद आरक्षित, लेकिन सिर्फ एक पर RAS अधिकारी

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आबकारी विभाग में जयपुर शहर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, अलवर, हनुमानगढ़ और झालावाड़ जिला आबकारी अधिकारी के पद आरएएस अधिकारियों के लिए आरक्षित हैं. वर्तमान में केवल जयपुर शहर में घनश्याम शर्मा इस पद पर नियुक्त हैं. शेष आठ जिलों में आरएएस अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो सकी है.

हनुमानगढ़ और झालावाड़ जैसे जिलों में पिछले लगभग पांच वर्षों से कोई आरएएस अधिकारी पदस्थापित नहीं हुआ है. वहीं अलवर में दो वर्षों से, अजमेर में लगभग पौने दो वर्ष से, जोधपुर में डेढ़ वर्ष से और उदयपुर में एक वर्ष से अधिक समय से यह पद रिक्त पड़े हैं. हाल ही में श्रीगंगानगर और कोटा में भी आरएएस अधिकारियों के स्थानांतरण के बाद नए अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई.


राजस्व लक्ष्य बना बड़ी चुनौती

विभागीय सूत्रों के अनुसार आबकारी विभाग में लगातार बढ़ते राजस्व लक्ष्य और बकाया वसूली का दबाव आरएएस अधिकारियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है. पिछले वित्तीय वर्ष में विभाग ने लगभग 17 हजार करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था, जबकि चालू वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने 21 हजार करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके अलावा विभाग पर 2261 करोड़ रुपये का पुराना राजस्व बकाया भी है, जिसकी वसूली की जिम्मेदारी भी अधिकारियों पर रहती है.

यही कारण माना जा रहा है कि अधिकांश आरएएस अधिकारी आबकारी विभाग में पोस्टिंग लेने से बच रहे हैं और अन्य विभागों को प्राथमिकता दे रहे हैं.


बकाया वाले जिलों में भी खाली पड़े पद

चिंता की बात यह है कि जिन जिलों में सबसे अधिक राजस्व बकाया है, उनमें अधिकांश वही जिले शामिल हैं जहां आरएएस अधिकारियों के पद रिक्त हैं. 1 मई 2026 की स्थिति के अनुसार अलवर में 166.13 करोड़ रुपये, जयपुर शहर में 164.35 करोड़ रुपये, जोधपुर में 162.74 करोड़ रुपये, कोटा में 161.36 करोड़ रुपये और झालावाड़ में 154.02 करोड़ रुपये का राजस्व बकाया है.


इसके अलावा श्रीगंगानगर में 101.86 करोड़ रुपये, सीकर में 103.41 करोड़ रुपये, भरतपुर में 95.14 करोड़ रुपये, बीकानेर में 89.96 करोड़ रुपये तथा नागौर में 87 करोड़ रुपये का बकाया दर्ज किया गया है. इससे स्पष्ट है कि जिन जिलों में राजस्व संग्रह की सबसे अधिक चुनौती है, वहीं प्रशासनिक नेतृत्व की कमी भी बनी हुई है.


विभागीय कार्यप्रणाली पर पड़ सकता है असर

विशेषज्ञों का मानना है कि जिला आबकारी अधिकारियों के पद लंबे समय तक रिक्त रहने से विभाग की कार्यप्रणाली, राजस्व संग्रह, अवैध शराब पर नियंत्रण और बकाया वसूली जैसे कार्य प्रभावित हो सकते हैं. अतिरिक्त प्रभार के भरोसे चल रही व्यवस्था से निर्णय लेने की गति भी धीमी हो सकती है.


ऐसे में सरकार के सामने दोहरी चुनौती है. एक ओर 21 हजार करोड़ रुपये के महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य को हासिल करना है, वहीं दूसरी ओर विभाग में योग्य अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करनी होगी. यदि रिक्त पद जल्द नहीं भरे गए तो इसका असर विभाग की कार्यक्षमता और राज्य के राजस्व संग्रह पर भी पड़ सकता है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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