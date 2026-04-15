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अन्नदाताओं की मेहनत को सलाम! इन नामों ने बढ़ाया राजस्थान का मान, हुआ सम्मान

Ek Kadam Krishi Vikas Ki Ore: जयपुर में ZEE Rajasthan चैनल द्वारा आयोजित विशेष ‘एक कदम कृषि विकास की ओर - समृद्ध किसान, सशक्त राजस्थान’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों और अधिकारियों को सम्मानित किया गया और कृषि नवाचार पर चर्चा हुई. सम्मानित होने वालों में गोपाल लाल, देशराज सिंह, धर्म सिंह मीणा, लखपत लाल मीणा आदि शामिल हैं.

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: Apr 15, 2026, 02:23 PM|Updated: Apr 15, 2026, 02:23 PM
अन्नदाताओं की मेहनत को सलाम! इन नामों ने बढ़ाया राजस्थान का मान, हुआ सम्मान
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Ek Kadam Krishi Vikas Ki Ore: राजस्थान में किसानों की मेहनत और नवाचार को सम्मान देने के साथ-साथ उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. ज़ी राजस्थान न्यूज चैनल न केवल खबरें दिखाता है बल्कि सामाजिक दायित्व निभाते हुए ऐसे कार्यक्रमों के जरिए अन्नदाताओं को मंच भी प्रदान करता है. इसी कड़ी में आज जयपुर में ‘एक कदम कृषि विकास की ओर - समृद्ध किसान, सशक्त राजस्थान’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की पहल से किसान आधुनिक तकनीकों और नए इनोवेशन को अपनाकर खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं. वहीं, आपदा की स्थिति में फसल खराब होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही है. इस योजना के माध्यम से सरकार, बीमा कंपनियों और बैंकिंग संस्थाओं के सहयोग से किसानों को राहत दी जा रही है. कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करने के साथ-साथ उन्हें बेहतर खेती और नवाचार के टिप्स भी दिए गए.

सम्मानित होने वाले किसानों के नाम और उनके काम कुछ इस प्रकार हैं-

1- गोपाल लाल, अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान), कृषि आयुक्तालय जयपुर
गोपाल लाल को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में उत्कृष्ट कार्य, समर्पण एवं उल्लेखनीय योगदान हेतु सम्मानित किया गया. किसानों में जागरूकता बढ़ाने, योजना का प्रभावी पर्यवेक्षण कर कृषि विकास में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की गई.

2- डॉ. जगदेव सिंह, संयुक्त निदेशक कृषि (फसल बीमा), कृषि आयुक्तालय जयपुर
डॉ. जगदेव सिंह को प्रधानमंत्री कसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में उत्कृष्ट कार्य, समर्पण एवं उल्लेखनीय योगदान हेतु सम्मानित किया गया. आपके द्वारा किसानों में जागरूकता बढ़ाने, योजना का राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन कर कृषि विकास में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की गई.

3- देशराज सिंह, अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार), भरतपुर
देशराज सिंह को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में उत्कृष्ट कार्य, समर्पण एवं उल्लेखनीय योगदान हेतु सम्मानित किया गया. आपके द्वारा किसानों में जागरूकता बढ़ाने, योजना का भरतपुर खण्ड में प्रभावी पर्यवेक्षण कर कृषि विकास में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की गई.

4- धर्म सिंह मीणा, संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद, करौली
धर्म सिंह मीणा को प्रधानमंत्री फसल को बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में उत्कृष्ट कार्य, समर्पण एवं उल्लेखनीय योगदान हेतु सम्मानित किया गया. इनके द्वारा किसानों में जागरूकता बढ़ाने, योजना का जिले में प्रभावी क्रियान्वयन कर कृषि विकास में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की गई.

5- रामराज मीणा, संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद, दौसा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में उत्कृष्ट कार्य, समर्पण एवं उल्लेखनीय योगदान हेतु सम्मानित किया गया. आपके द्वारा किसानों में जागरूकता बढ़ाने, योजना का जिले में प्रभावी क्रियान्वयन कर कृषि विकास में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की गई.

6- लखपत लाल मीणा, संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद, सवाई माधोपुर
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लखपत लाल मीणा को वर्ष 2025-26 में उत्कृष्ट कार्य, समर्पण एवं उल्लेखनीय योगदान हेतु सम्मानित किया गया. आपके द्वारा किसानों में जागरूकता बढ़ाने, योजना का जिले में प्रभावी क्रियान्वयन कर कृषि विकास में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की गई.


7- गिरिराज प्रजापत, सहायक निदेशक कृषि (सांख्यिकी), कृषि आयुक्तालय
गिरिराज प्रजापत को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में उत्कृष्ट कार्य, समर्पण एवं उल्लेखनीय योगदान हेतु सम्मानित किया गया. आपके द्वारा किसानों में जागरूकता बढ़ाने, योजना का राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन कर कृषि विकास में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की गई.

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यह भी पढ़ें:Ek Kadam Krishi Vikas Ki Ore Live Updates: जयपुर में ‘एक कदम कृषि विकास की ओर’ कार्यक्रम, किसानों को मिला सम्मान और नई दिशाफसल बीमा से कैसे बदलेगी किसानों की तस्वीर? एक्सपर्ट्स ने बताए खेती में तरक्की के उपायपीएम फसल बीमा योजना पर मंथन, जानिए कैसे मिलेगा क्लेम और कहां करें शिकायत

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