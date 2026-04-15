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फसल बीमा बना सुरक्षा कवच, किसानों को मिला बड़ा सहारा: किरोड़ी लाल मीणा

Ek Kadam Krishi Vikas Ki Ore: जयपुर में ZEE Rajasthan ने आज 15 अप्रैल 2026 को ‘एक कदम कृषि विकास की ओर - समृद्ध किसान, सशक्त राजस्थान’ कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें किसानों के नवाचार को सराहा गया और कई किसानों को सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए किसानों की समृद्धि पर चर्चा की गई.
 

Edited bySandhya YadavUpdated byPragati Pant
Published: Apr 15, 2026, 02:21 PM|Updated: Apr 15, 2026, 02:41 PM
फसल बीमा बना सुरक्षा कवच, किसानों को मिला बड़ा सहारा: किरोड़ी लाल मीणा
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Ek Kadam Krishi Vikas Ki Ore: ज़ी राजस्थान सिर्फ देश और प्रदेश की खबरें ही दर्शकों तक नहीं पहुंचाता, साथ ही साथ समय-समय पर अपने सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करता है. इसी पहल के तहत बुधवार, 15 अप्रैल को जयपुर में ‘एक कदम कृषि विकास की ओर - समृद्ध किसान, सशक्त राजस्थान’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस मंच के जरिए मरुधरा के किसानों के नवाचार और कृषि में उनके योगदान को सराहा गया. कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की पहल से प्रदेश का किसान आधुनिक तकनीकों को अपनाकर खेती को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है, और इसी कड़ी में कई प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया.

ZEE Rajasthan के हेड डॉ. मनीष शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. वहीं प्रमुख शासन सचिव डॉ. मंजू राजपाल और कृषि विभाग आयुक्त नरेश कुमार गोयल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. इस दौरान अन्नदाताओं की मेहनत, चुनौतियों और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए किसानों की समृद्धि पर विस्तार से चर्चा की गई.

प्रदेश का किसान उन्नत किस्म की बीजों का इस्तेमाल और अनाज की बंपर पैदावार कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में जुटा है और ये सब संभव हुआ है राजस्थान सरकार के कृषि विभाग और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वजह से, जो प्रदेश के किसान को समृद्ध बनाने में जुटा है.

घपला करने वाले बैंकों को चेतावनी भी दी

कार्यक्रम में चीफ गेस्ट डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी ने किसानों के लिए बीमा योजना लागू कर जोखिमों से भरे जीवन को सुरक्षा उपलब्ध करवाई है. उन्हें बहुत बड़ा सुरक्षा कवच मिला है.

किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि पीएम फसल बीमा योजना के लिए हमारी कोशिश रहती है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा इसकी जानकारी मिले. उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि इस तरह की डिटेल जानकारी वाले कार्यक्रम पंचायत, तहतील स्तर तक होने चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम फाइव स्टार होटल के बजाय गांव-देहात में करवाएं. इससे ज्यादा से ज्यादा किसान इस योजना के फायदे जानेंगे और उन्हें इसमें राजस्थान सरकार पूरा सहयोग करेगी. घपला करने वाली बैंकों को चेतावनी भी दी है.

किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि किसान फायदों के लिए जमीन पर जरूरत से ज्यादा फर्टीलाइजर यूज कर रहे हैं. ऐसे में जमीन बंजर होती जा रही है. ऐसे में उन्हें जागरूक होने की जरूरत है. मीणा ने कहा कि किसानों को संतुलित फर्टीलाइजर का यूज करना चाहिए. उन्होंने कहा कि बेशुमार उर्वरक वाली जमीन खराब हो रही है. उससे उत्पादन जहरीला हो रहा है. यह खासकर हनुमानगढ़ में हो रहा है. उन्होंने किसानों को सुझाव देते हुए कहा कि बिना जरूरत के बहुत ज्यादा फर्टीलाइजर न डालें नहीं तो जमीन पूरी तरह विषैली हो जाएगी. इससे आने वाले समय में भयंकर नुकसान झेलने पड़ेंगे.

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