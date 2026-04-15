Ek Kadam Krishi Vikas Ki Ore: ज़ी राजस्थान न केवल देश और प्रदेश की खबरें दर्शकों तक पहुंचाता है, बल्कि समय-समय पर अपने सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करता है. इसी क्रम में बुधवार, 15 अप्रैल को जयपुर में ZEE Rajasthan द्वारा ‘एक कदम कृषि विकास की ओर - समृद्ध किसान, सशक्त राजस्थान’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस मंच के माध्यम से मरुधरा के किसानों के नवाचार और उनकी उपलब्धियों को सम्मान दिया गया. कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की पहल से प्रदेश के किसान आधुनिक तकनीकों को अपनाकर खेती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं, और इसी कड़ी में कई प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया.

ZEE Rajasthan चैनल के हेड डॉ. मनीष शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. वहीं प्रमुख शासन सचिव डॉ. मंजू राजपाल और कृषि विभाग आयुक्त नरेश कुमार गोयल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. इस दौरान अन्नदाताओं की मेहनत और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए किसानों की समृद्धि पर विस्तार से चर्चा की गई.

इसके साथ ही कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि किसान किस प्रकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाकर अपनी खेती को अधिक सुरक्षित और उन्नत बना सकते हैं. इस विषय पर एआईसी डिप्टी मैनेजर धारा सिंह, सीएससी स्टेट हेड तरुण सिंह, क्षेमा जनरल इंश्योरेंस के एससीयू एवं रीजनल हेड एवीपी निकेश नंदा और कृषि सांख्यिकी सहायक निदेशक प्रियंका कुमावत ने विस्तार से अपने विचार साझा किए.



ZEE Rajasthan द्वारा ‘एक कदम कृषि विकास की ओर - समृद्ध किसान, सशक्त राजस्थान’ कार्यक्रम में किसान सहायता या शिकायत दर्ज कराने के लिए कहां संपर्क कर सकते हैं और बीमा दावों के निपटान की समय-सीमा सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर धारा सिंह से विस्तार से जानकारी दी.



सीएससी स्टेट हेड तरुण सिंह ने फसल बीमा योजना में किसानों की भागीदारी को बढ़ाए जाने के दमदाम टिप्स दिए. साथ ही बताया कि किसान सहायता या शिकायत दर्ज कराने के लिए कहां संपर्क कर सकते हैं?



क्षेमा जनरल इंश्योरेंस के रीजनल मैनेजर निकेश नंदा ने कृषि जोखिम को कम करने में PMFBY के प्रभाव को बताते हुए कहा कि इसका सफल संचालन करने के लिए बहुत सारी टीमों का होना बेहद जरूरी है. सारी एजेंसियों को सही समय पर अपना रोल और रिस्पॉन्सबिलिटी निभाना चाहिए. क्लेम में आने वाली समस्याओं को लेकर कहा कि उपज आंकड़ों से लेकर गणना तक में समस्या हो सकती है. मैन पॉवर इश्यू भी हो सकता है. इन सबके समाधान के लिए राजस्थान में 85 समितिया हैं.



कृषि सांख्यिकी सहायक निदेशक प्रियंका कुमावत ने उपज आंकलन में तकनीक की भूमिका बताते हुए पूरी जानकारी दी. साथ ही बताया कि कैसे इसका फायदा पाने के लिए तकनीक (मोबाइल ऐप, सैटेलाइट डेटा) का उपयोग किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि बीमा प्रतिनिधि एप के जरिए आंकलन करते हैं. अगर किसी किसान को बेमौसम बारिश से नुकसान हो जाए तो उसका आंकलन भी क्लैप एप के माध्यम से किया जाता है. ऐसे में फसल बीमा योजना को पारदर्शी बनाने में मदद मिलती है. चैटबॉट हर तरह की क्वेरी को हल करता है.