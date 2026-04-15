Ek Kadam Krishi Vikas Ki Ore: ज़ी राजस्थान आपको केवल देश और प्रदेश की खबरें ही नहीं लोगों तक पहुंचाता है, साथ ही साथ अपने सामाजिक दायित्वों का भी समय-समय पर निर्वहन करता है. इसी कड़ी में आज बुधवार 15 अप्रैल को ZEE Rajasthan चैनल ने प्रदेश की राजधानी जयपुर में 'एक कदम कृषि विकास की ओर - समृद्ध किसान, सशक्त राजस्थान' कार्यक्रम आयोजित किया. मरुधरा का किसान कृषि में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की पहल से नए इनोवेशन कर प्रदेश की कृषि व्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है. इसी कड़ी में मरुधरा के कई किसानों को सम्मानित भी किया गया.

ज़ी राजस्थान चैनल के हेड डॉ. मनीष शर्मा के कुशल नेतृत्व में आयोजित 'एक कदम कृषि विकास की ओर - समृद्ध किसान, सशक्त राजस्थान' कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर प्रदेश के कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग डॉ. मंजू राजपाल जी और कृषि विभाग आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने शिरकत की. इस दौरान अन्नदाताओं की मेहनत और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कैसे प्रदेश का किसान समृद्ध बन रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई.

लोग समय से एनरोलमेंट नहीं करवा पा रहे

'एक कदम कृषि विकास की ओर - समृद्ध किसान, सशक्त राजस्थान' कार्यक्रम में खेती-किसानी से जुड़ी तमाम बातों पर चर्चा के लिए एआईसी डीजीएम डॉ. पी.सी. सुधाकर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉ. जगदेव सिंह, बैंक ऑफ बड़ौदा डीजीएम राजकुमार मीणा और गर्वमेंट बिजनेस, इंडसइंड जनरल इंश्योरेंस के AVP इमरान अहमद खान ने गहनता से बातचीत की और अपने विचार रखे.

वर्तमान में फसल बीमा के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों पर अपनी बात रखते हुए एआईसी जीएम डॉ. पी.सी. सुधाकर ने कहा कि लोग समय से एनरोलमेंट नहीं करवा पा रहे हैं. ऐसे में जितने ज्यादा किसान बीमा योजना में एनरोलमेंट करवाएंगे, उतना वह लाभान्वित होंगे.

वहीं, राजस्थान में फसल बीमा के भविष्य और इसकी क्या रूपरेखा पर बात करते हुए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉ. जगदेव सिंह ने कहा कि खरीफ-रबी और खाद्यान्न फसलों को फसल बीमा में कवर करने की कोशिश की जा रही है. साथ ही यह भी बताया कि किसानों की शिकायतों का समाधान राज्य कैसे करता है?

कैसे किया जाए किसानों को जागरूक

PMFBY योजना में किसानों को लाभान्वित करने हेतु जागरूकता प्रदान करने एवं क्लेम सेटल करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? को लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा के डीजीएम राजकुमार मीणा ने कई अहम बातें बताईं. क्लेम सेटलमेंट के लिए राजकुमार मीणा ने कहा कि पूरे प्रदेश में इसके लिए कई बैंकें काम कर रही है. फसल बीमा का खरीफ का कवरेज 2024 में महज 25-30 % था लेकिन अब 2026 में 80% से ज्यादा हो चुका है. राजस्थान में इस स्कीम में काफी बेहतरीन काम हुआ और इय योजना में राजस्थान पूरे देश में दूसरे नंबर पर है. यह बेहद हर्ष का विषय है.



रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के असिस्टेंट वॉइस प्रेसिडेंट इमरान अहमद खान ने बताया कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों को बीमा के माध्यम से बेहतर तरीके से कैसे संबोधित किया जा सकता है. साथ ही विभिन्न विभागों और बीमा कंपनियों के बीच समन्वय पर भी चर्चा की.