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Ek Kadam Vikas Ki Aur Chomu : ज़ी राजस्थान का महामंच, जयपुर ग्रामीण-दूदू के 'विकास रत्न' सम्मानित

Ek Kadam Vikas Ki Aur  : ज़ी राजस्थान के सामाजिक अभियान 'एक कदम विकास की ओर' के तहत जयपुर ग्रामीण की उन हस्तियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने कार्यों से समाज में मिसाल कायम की है. राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों और गणमान्य अतिथियों ने विजेताओं का हौसला बढ़ाया.

Edited byZee Rajasthan Web TeamUpdated byPragati Pant
Published: Jul 09, 2026, 02:03 PM|Updated: Jul 09, 2026, 02:03 PM
Ek Kadam Vikas Ki Aur Chomu : ज़ी राजस्थान का महामंच, जयपुर ग्रामीण-दूदू के 'विकास रत्न' सम्मानित
Image Credit: ज़ी राजस्थान 'एक कदम विकास की ओर कार्यक्रमSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Ek Kadam Vikas Ki Aur : ज़ी राजस्थान का 'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम 9 जुलाई 2026, गुरुवार के दिन जयपुर ग्रामीण के लोगों के लिए प्रेरणा का उत्सव बन गया. इस अनूठे आयोजन का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर काम कर रहे उन नायकों को खोजना और सम्मानित करना था, जिन्होंने अपनी मेहनत से जयपुर ग्रामीण का मान बढ़ाया है. कार्यक्रम के दौरान चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा ने कहा कि समाज के सकारात्मक बदलाव में हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है. मुख्य अतिथि झाबर सिंह खर्रा और जवाहर सिंह बेढम ने विजेताओं को स्मृति चिन्ह प्रदान किए. अतिथियों ने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल समाज में सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं, बल्कि नई पीढ़ी को भी बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं.

गुरवेंदर जीत सिंह (युवा उद्यमी): 'जीत एंड जीत ग्लास एंड केमिकल्स प्रा. लि.' के प्रबंध निदेशक. नवाचार और सुरक्षा तकनीकी ग्लास निर्माण में राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए सम्मानित.

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बी.आर. भूकर (समाजसेवी): प्रदेश अध्यक्ष, यूनाइटेड जाट महासभा एवं महावीर इंटरनेशनल स्कूल (किशनगढ़ रेनवाल) के संचालक. समाज सेवा में अग्रणी भूमिका के लिए सम्मानित.

यश सैन (सेठ सांवरिया सेवा संस्थान, चौमूं): गोसेवा, पर्यावरण संरक्षण और मानवता की सेवा हेतु समर्पित संस्था का नेतृत्व करने के लिए सम्मानित.

बाबूलाल गरेड (पर्यावरण प्रेमी): रेलवे स्टेशन और खेल मैदानों सहित सार्वजनिक स्थलों पर सघन पौधारोपण और संरक्षण के लिए के लिए सम्मानित.

मेहुल अग्रवाल (जय जंतु फाउंडेशन, चौमूं): 'मिशन बूंद' और 'मिशन परिंदा' जैसे अभियानों के जरिए निराश्रित पशु-पक्षियों की सेवा हेतु के लिए सम्मानित.

दया शंकर (पटवारी): राजस्व एवं भूमि विवादों का आपसी सहमति से समाधान कराने और जनहितकारी कार्यशैली के लिए के लिए सम्मानित.

दिनेश कुमार (रीडर, SDM कार्यालय): उपखंड कार्यालय में जनसमस्याओं के त्वरित समाधान और मानवीय दृष्टिकोण के लिए के लिए सम्मानित.

महेश जी दीवान (जीव सेवा समिति, त्रिवेणी धाम): मूक प्राणियों, विशेषकर बंदरों के भोजन और जल की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सम्मानित.

गिरिराज मीणा (व्याख्याता, टांकरड़ा): अंग्रेजी शिक्षण के नवीन तरीकों और आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित.

कमलेश शर्मा (हेड कॉन्स्टेबल, साइबर सेल): डिजिटल साक्ष्यों और तकनीकी कौशल के माध्यम से गंभीर अपराधों का खुलासा करने के लिए सम्मानित.

दूदू (विशिष्ट सम्मान)

प्रधान ज्याणी (समाजसेवी): निर्धन कन्याओं के विवाह में आर्थिक सहयोग और राजकीय विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सम्मानित.

अमर चंद दीनदयाल गौतम: गौशालाओं में चारे की व्यवस्था और लंपी वायरस से ग्रस्त गायों के उपचार के लिए सम्मानित.

कमलेश रोज: किसानों के हक, मजदूरों की आवाज और गरीब युवाओं की शिक्षा के लिए संघर्षरत रहने हेतु सम्मानित.

कैलाश शर्मा: गौड़ सनाढ्य ब्राह्मण समाज सामूहिक विवाह समिति के माध्यम से सामाजिक समरसता और संस्कारों को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित.

गिरिराज अहलावत (भाजपा युवा मोर्चा): आपदा (बाढ़/अतिवृष्टि) के दौरान राहत कार्यों और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने हेतु सम्मानित.

प्रधान चौधरी: गौशालाओं में निरंतर चारे की आपूर्ति और कई सार्वजनिक प्याऊ खुलवाने के लिए सम्मानित.

डॉ. यशवंत वर्मा (फागी उप-जिला अस्पताल): सरकारी सेवा के अतिरिक्त गांवों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर असहायों का उपचार करने हेतु सम्मानित.

मंगल जाट और शंकर लाल जाट: किसानों को उन्नत बीज और जैविक खाद उपलब्ध कराकर कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित.

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