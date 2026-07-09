/Ek Kadam Vikas Ki Aur Jaipur Rural : जयपुर ग्रामीण में उमड़ा दिग्गजों का जमावड़ा, प्रतिभाओं का हुआ सम्मान

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Ek Kadam Vikas Ki Aur Jaipur Rural : ज़ी राजस्थान का 'एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम जयपुर ग्रामीण, दूदू और चौमूं क्षेत्र के उन संस्थानों का अभिनंदन करता है, जो न केवल व्यापार और सेवा के क्षेत्र में अग्रणी हैं, बल्कि स्थानीय विकास और रोजगार सृजन के स्तंभ भी बने हुए हैं. इन प्रायोजकों का सहयोग क्षेत्र को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प है.
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा
DH Multispeciality Hospital (K.N. Mittal): कार्यक्रम के मुख्य मार्केटिंग पार्टनर के रूप में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध हैं.
KR मेमोरियल अस्पताल, चौमूं: डॉ. अमरचंद शर्मा (सर्जन) और सुनील शर्मा के कुशल नेतृत्व में मरीजों के लिए वरदान हैं.
बराला अस्पताल, चौमूं: 400 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल, जहाँ सभी प्रकार के विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध हैं.
दूदू दूरबीन हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर: डॉ. मनीष बंसल द्वारा स्थापित, गरीब मरीजों के लिए निशुल्क परामर्श और नियमित रक्तदान शिविरों का आयोजन किया.
शिक्षा एवं शैक्षणिक संस्थान
श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल, किशनगढ़ रेनवाल: कंचन चौधरी के नेतृत्व में शिक्षा से रोजगार तक का सफर तय कराने वाला अग्रणी संस्थान.
औद्योगिक एवं व्यावसायिक उद्यम
HOK AGRICHEM PRIVATE LIMITED: ओम प्रकाश चौधरी और केदार चौधरी द्वारा संचालित, एशिया स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाली कृषि-रसायन कंपनी.
DREAMS DEBT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED: राकेश सिंह द्वारा स्थापित, हजारों युवाओं को रोजगार देने वाला एक बढ़ता हुआ व्यावसायिक नाम.
शिवम इंफ्राटेक, चौमूं: प्रॉपर्टी बाजार में विश्वास और आकर्षक कॉलोनियों के विकास का पर्याय.
मिलन सौर ऊर्जा केंद्र, हरमाड़ा: महेश यादव के नेतृत्व में सोलर इंस्टॉलेशन में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त संस्थान.
पीबी स्टार बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड: पवन कुमार बैरवा द्वारा संचालित, आमजन का घर बसाने का सपना पूरा करने वाली कंपनी.
सीताराम रियल एस्टेट: नितिन गर्ग और योगेश अग्रवाल द्वारा स्थापित, गुणवत्ता और भरोसे का रियल एस्टेट नाम.
होटल आर चन्द्रा, चौमूं: (वेन्यू पार्टनर) अपनी बेहतरीन आतिथ्य सेवाओं के लिए प्रसिद्ध हैं.
सजी-धजी ब्यूटी पार्लर, फुलेरा: निक्की कुमावत द्वारा संचालित, सौंदर्य क्षेत्र में 25 वर्षों का अटूट विश्वास.
स्थानीय निकाय एवं जन-प्रतिनिधित्व
पंचायत समितियां : दूदू (रवि चौधरी, प्रधान), फागी (प्रधान प्रेम देवी चौधरी व विकास अधिकारी चरण सिंह चौधरी), माधोराजपुरा.
नगर पालिकाएं एवं परिषद : किशनगढ़ रेनवाल (EO सूर्यकांत शर्मा), दूदू (EO मोनिका सोलंकी), फागी (EO राजपाल बुनकर), चाकसू (प्रशासक विपुल चौधरी व EO डॉ. बनवारी लाल मीणा), चौमूं नगर परिषद, कालाडेरा नगर पालिका, शाहपुरा नगर परिषद, बगरू नगर पालिका, खेजरोली नगर पालिका.
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