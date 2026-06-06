/Ek Kadam Vikas Ki Ore: कोटपूतली-बहरोड़ का औद्योगिक भविष्य, हाईवे के 75 मीटर दायरे में निर्माण पर हाईकोर्ट के फैसले से शिक्षा और व्यापार पर कितना पड़ेगा असर, जानें एक्सपर्ट ने क्या कहा

Ek Kadam Vikas Ki Ore Kotputli Behror: आज का दिन राजस्थान के लिए बेहद खास साबित हुआ. समय-समय पर लोगों तक खबरों को पहुंचाने के साथ-साथ अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने वाला ZEE Rajasthan चैनल इसी कड़ी में कोटपूतली-बहरोड़ जिले में पहुंचा.

6 जून शनिवार को आयोजित हुए इस ज़ी राजस्थान के कार्यक्रम 'एक कदम विकास की ओर' में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा शामिल हुए. वहीं, विशिष्ट अतिथि विराटनगर से MLA कुलदीप धनखड़, बानसूर से MLA देवी सिंह शेखावत, कोटपूतली से MLA हंसराज पटेल, विशेष अतिथि RCA एडहॉक कमेटी के कन्वीनर मोहित यादव, कोटपूतली-बहरोड़ जिला कलेक्टर अर्पणा यादव, पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह चौधरी शामिल हुए.



कोटपूतली-बहरोड़ जिला प्रदेश में औद्योगिक हब के रुप में विकसित हो रहा है. नीमराना औद्योगिक क्षेत्र इसी जिले में आता है. जिले में पानी का ग्राउंड लेवल लगातार नीचे जा रहा है. साथ ही हाइवे के समीप होने के कारण कई और समस्याओं से यहां के लोगों को दो-चार होना पड़ रहा है.

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इसी मुद्दे पर हमने पैनलिस्ट से चर्चा की, जिसमें डॉ. दिलीप सिंह चुंडावत, सलाहकार, जल शक्ति मंत्रालय ने पानी का ग्राउंड लेबल काफी नीचे होने को लेकर चर्चा की. साथ ही यहां की इंडस्ट्री को किन बड़ी चुनौतियों का सामना कर पड़ सकता है, इसको लेकर प्लान बताया. डॉ. दिलीप सिंह चुंडावत ने किसानों और उद्योगों की पानी जरुरतों को को लेकर भी चर्चा की.

डॉ. रतिराम यादव, पूर्व PMO, BDM अस्पताल, कोटपूतली ने हाइवे के 75 मीटर के दायरे में दोनों तरफ राजस्थान हाईकोर्ट के गैर सरकारी संरचनाओं को ध्वस्त करने के आदेश से होने वाले नुकसान के बारे में बताया.

साथ ही इस मुद्दें को लेकर सरकार से मांगों को लेकर चर्चा की.

वहीं, अशोक बंसल, चेयरमैन, हंस एजुकेशन ग्रुप ने कोटपूतली जिले में हाइवे के किनारे के बड़े स्कूल को हाईकोर्ट के ध्वस्तीकरण के आदेश पर चर्चा की. साथ ही इसके नुकसान बताए. इसके अलावा उन्होंने सरकार से क्या मांग है, इसको लेकर भी चर्चा की.

यहां सुने पूरी चर्चा