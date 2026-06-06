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Ek Kadam Vikas Ki Ore: कोटपूतली-बहरोड़ के रत्नों का ज़ी राजस्थान ने किया सम्मान, सामाजिक सरोकार और पर्यावरण संरक्षण के लिए सम्मानित हुईं ये हस्तियां

Ek Kadam Vikas Ki Ore Kotputli Behror: विकास और सम्मान का संगम, ज़ी राजस्थान के 'एक कदम विकास की ओर' अभियान के तहत आज 6 जून को कोटपूतली-बहरोड़ में उन असाधारण व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपनी मेहनत और कौशल से जिले की पहचान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है.
 

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 06, 2026, 02:33 PM|Updated: Jun 06, 2026, 05:48 PM
Ek Kadam Vikas Ki Ore: कोटपूतली-बहरोड़ के रत्नों का ज़ी राजस्थान ने किया सम्मान, सामाजिक सरोकार और पर्यावरण संरक्षण के लिए सम्मानित हुईं ये हस्तियां
Image Credit: Ek Kadam Vikas Ki Ore Kotputli Behror

Ek Kadam Vikas Ki Ore Kotputli Behror: एक ओर ZEE Rajasthan न्यूज चैनल जहां दर्शकों तक देश और प्रदेश की ताजा खबरें पहुंचाता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक सरोकारों को भी बराबर महत्व देता है. इसी क्रम में चैनल समय-समय पर अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए समाज के लिए प्रेरणादायक पहल करता रहता है. इसी पहल के तहत आज 6 जून को ZEE Rajasthan का कारवां प्रदेश के औद्योगिक हब के रूप में विकसित हो रहा कोटपूतली-बहरोड़ पहुंचा.

सामाजिक सरोकार की इस पहल के तहत ZEE Rajasthan ने यहां एक विशेष कार्यक्रम 'एक कदम विकास की ओर' आयोजित कर जिले के उन लोगों को सम्मानित किया, जिन्होंने अपने काम के दम पर कोटपूतली-बहरोड़ जिले का नाम रोशन किया.

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चीफ गेस्ट केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव

एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले लोगों के नाम और सम्मान की वजह इस प्रकार हैं-

मानव कल्याण सेवा समिति
कोटपूतली की मानव कल्याण सेवा समिति साल 2006-07 से मानव सेवा और सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत एक अग्रणी संस्था है. अध्यक्ष एवं समाजसेवी ओमप्रकाश स्वामी के नेतृत्व में समिति ने सेवा को अपना ध्येय मानकर कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं. संस्था द्वारा 200 से अधिक लावारिस शवों का सम्मानपूर्वक दाह संस्कार एवं उनकी अस्थियों का हरिद्वार में विसर्जन कराया जाता है. कोटपूतली जिले में निःशुल्क मोक्ष वाहिनी (शव-रथ) और डीप फ्रीजर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है. समिति ने 17 रक्तदान शिविरों के माध्यम से 3000 से अधिक यूनिट रक्त संग्रहित कराया तथा मकर संक्रांति पर 15 हजार से अधिक कंबलों का वितरण किया. इसके साथ ही संस्था नशा मुक्ति, कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम और पल्स पोलियो जैसे जनजागरण अभियानों का सफल संचालन किया.


डॉ. आर.पी. यादव, पर्यावरणविद्
डॉ. आर.पी. यादव को लोग 'उम्मीद की किरण' के नाम से जानते हैं. उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित किया है. अब तक वे 800 से अधिक पेड़ लगा चुके हैं, जिनमें बरगद और पीपल जैसे छायादार वृक्ष शामिल हैं, जो आज लोगों को शुद्ध हवा और ठंडी छांव दे रहे हैं. समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर गरीब विधवा महिलाओं के लिए उन्होंने सिलाई मशीनें, प्रेशर कुकर, बर्तन सेट और अन्य आवश्यक सामग्री वितरित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया. वहीं, जरूरतमंद बच्चों को हर वर्ष पाठ्य सामग्री, कपड़े और उपहार देकर उनके चेहरों पर मुस्कान लाते हैं.

एक कदम विकास की ओर

डॉ. आर.सी. यादव, समाजसेवी
कोटपूतली-बहरोड़ जिले के हाजीपुर क्षेत्र के बुजी गांव में जन्मे डॉ. आर.सी. यादव ने मानव सेवा को अपना जीवन उद्देश्य बनाया. साल 2016 में उन्होंने बानसूर में 'रोटी बैंक' की स्थापना की, जिसका मूल संकल्प है-'कोई भूखा न सोए' यह बैंक साल के 365 दिन जरूरतमंदों, मरीजों, मजदूरों, साधु-संतों और बेसहारा लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराता है. रोटी बैंक केवल भोजन सेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि निःशुल्क कपड़ा वितरण, एंबुलेंस सेवा, शव वाहिनी और आपदा राहत कार्यों के माध्यम से भी समाज की सेवा कर रहा है.

दीप सिंह शेखावत, जल प्रहरी एवं पर्यावरणविद्
कोटपूतली-बहरोड़ जिले के ग्राम बड़नगर पावटा निवासी दीप सिंह शेखावत, आपकी आवाज बैनर के माध्यम से पानी पेड़ आपके द्वार अभियान के संयोजक, जल प्रहरी एवं पर्यावरणविद् के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं. कोरोना काल में प्राणवायु की कमी से हुई जनहानि ने उन्हें जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर 2024 से वे अब तक लगभग 3700 किलोमीटर की नंगे पैर जनजागरण यात्रा कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने 1000 से अधिक स्कूलों, कॉलेजों, गांवों एवं चौपालों में 500 से अधिक जल चौपाल और पर्यावरण पंचायतों का आयोजन कर लगभग 10 लाख लोगों को जल संरक्षण, पौधारोपण और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया.

प्रवीण बंसल, समाजसेवी
कोटपूतली क्षेत्र के समाजसेवी प्रवीण कुमार बंसल द्वारा संचालित अखिल भारतीय स्वच्छता सेवा दल सेवा, समर्पण और सामाजिक उत्तरदायित्व का उत्कृष्ट उदाहरण है. साल 2018 में श्री खाटू श्याम जी की पावन धरा से शुरू हुआ यह संगठन आज जनसेवा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका है. संगठन का मूल उद्देश्य 'प्राणी मात्र की सेवा ही सच्ची सेवा है' के सिद्धांत को जन-जन तक पहुंचाना है. दल के स्वयंसेवक धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर नियमित स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाते हैं. इसके साथ ही वृक्षारोपण, परिंडा अभियान, दिव्यांग बच्चों की सहायता तथा अन्य सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं.

महंत रामेश्वर दास महाराज व तारा चंद
महामंडलेश्वर महंत रामेश्वर दास महाराज, श्री सीताराम मंदिर हुंडिया जैतपुर धार्मिक एवं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में निरंतर जनकल्याणकारी कार्यों के लिए जाने जाते हैं. उनके मार्गदर्शन में शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और धार्मिक विकास के अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुए हैं. उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूलों के रंग-रोगन, महिला महाविद्यालय एवं स्टेडियम निर्माण, खेल मैदानों के विकास, मंदिरों के जीर्णोद्धार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार में उल्लेखनीय योगदान दिया है. पर्यावरण संरक्षण के तहत हजारों पौधे लगवाए गए, जबकि जरूरतमंद संस्थाओं और गांवों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई. प्रधान ताराचंद यादव अध्यक्ष श्री श्याम सेवा समिति जैतपुर धाम जो पिछले 25 वर्षों से लगातार धार्मिक सामाजिक व समाज सेवा के कार्यों से जुड़े रहे है.

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