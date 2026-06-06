Ek Kadam Vikas Ki Ore Kotputli Behror: आज का दिन राजस्थान के लिए बेहद खास साबित हुआ. समय-समय पर लोगों तक खबरों को पहुंचाने के साथ-साथ अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने वाला ZEE Rajasthan चैनल इसी कड़ी में आज कोटपूतली-बहरोड़ पहुंचा.

26 मार्च गुरुवार को आयोजित हुए इस ज़ी राजस्थान के कार्यक्रम 'एक कदम विकास की ओर' में मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा शामिल हुए.

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Kotputli Behror

श्री कृष्ण लॉ कॉलेज

कोटपूतली स्थित श्री कृष्ण लॉ कॉलेज डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विधि शिक्षण संस्थान है. साल 2008 से यह महाविद्यालय गुणवत्तापूर्ण विधि शिक्षा प्रदान करते हुए क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है. महाविद्यालय में एल.एल.बी., बी.ए. एल.एल.बी., एल.एल.एम. तथा पी.जी. डिप्लोमा इन लीगल एंड फॉरेंसिक साइंस जैसे पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं. यहां हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यमों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है. अब तक 3000 से अधिक विद्यार्थी यहां से विधि स्नातक होकर सफल अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी एवं विधि विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.



प्रेक्षा IVF एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर

कोटपूतली-बहरोड़ जिले का पहला पंजीकृत IVF एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है, जो क्षेत्र के निःसंतान दंपत्तियों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है. अब IVF, ICSI, IUI, पुरुष एवं महिला बांझपन उपचार सहित अत्याधुनिक प्रजनन चिकित्सा सेवाओं के लिए जयपुर या दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं होगी. सभी आधुनिक सुविधाएं और विशेषज्ञ परामर्श अब नीमराना में ही उपलब्ध हैं. डॉ. परीक्षा अग्रवाल एवं डॉ. सौरभ गुप्ता के नेतृत्व में संचालित यह केंद्र विश्वस्तरीय तकनीक, अनुभवी विशेषज्ञों और व्यक्तिगत देखभाल के साथ उपचार प्रदान कर रहा है. प्रेक्षा IVF एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर आज क्षेत्र के लिए आशा, विश्वास और नई शुरुआत का प्रतीक बनकर उभरा है.

नगर परिषद बहरोड़

नगर परिषद बहरोड़ ने गत वर्ष विकास, स्वच्छता और जनसुविधाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर शहर की तस्वीर बदलने का प्रयास किया है. जयपुर-दिल्ली हाईवे के पूर्वी हिस्से में अमृत 2.0 के तहत बहरोड़ की लाइफलाइन सेसाडा जोहड़ में सौंदर्यीकरण करने का 80 प्रतिशत कार्य पूरा कराया गया है. वहीं सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार के तहत प्रमुख स्थानों (एनएच 48) पुलिया के नीचे आमजन व यात्रियों के लिए आधुनिक शौचालय का निर्माण किया गया है. क्षेत्र में इंटरलॉकिंग व सीसी सड़कों, नालियों और नालों का निर्माण कर आधारभूत ढांचे को मजबूत किया गया है. 682 नई रोड लाइटें लगाई गईं तथा 950 पुरानी लाइटों की मरम्मत कर शहर को अधिक सुरक्षित और रोशन बनाया गया है. स्वच्छता अभियानों, नालों की नियमित सफाई, अतिक्रमण हटाने और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई से शहर को स्वच्छ रखने के प्रयास किए गए.



आशीर्वाद मेटरनिटी होम, कोटपूतली

आशीर्वाद मेटरनिटी होम, कोटपूतली में 24×7 विशेषज्ञ चिकित्सकों की अनुभवी टीम आपकी सेवा के लिए सदैव उपलब्ध है. गर्भावस्था से लेकर सुरक्षित प्रसव तक, यहां आधुनिक सुविधाओं और विशेषज्ञ देखरेख के साथ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं. हाईरिस्क प्रेग्नेंसी, सिजेरियन एवं नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रसिद्ध स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. पूनम यादव की सेवाएं उपलब्ध हैं. हृदय रोगों के उपचार हेतु कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. संजय खंडेलवाल एवं डॉ. युधिष्ठिर यादव, जबकि सर्जिकल सेवाओं के लिए सर्जन डॉ. सिद्धार्थ कुशवाहा एवं डॉ. सुनील की विशेषज्ञ टीम हर समय तत्पर रहती है. डायरेक्टर डॉ. सतीश यादव के नेतृत्व में आशीर्वाद मेटरनिटी होम मरीजों को सुरक्षित, विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.

नगरपालिका नारायणपुर

कोटपूतली-बहरोड़ जिले में स्थित नारायणपुर नगर पालिका क्षेत्र के विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. व्यापार, शिक्षा और प्रशासनिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में पहचान रखने वाला नारायणपुर आज तेजी से आधुनिक शहरी स्वरूप की ओर अग्रसर है. नगर पालिका का संचालन एसडीएम दिनेश शर्मा एवं अधिशासी अधिकारी विशाल यादव के नेतृत्व में प्रभावी ढंग से किया जा रहा है. इसके साथ ही स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने, ठोस कचरा प्रबंधन, नालियों के निर्माण, स्ट्रीट लाइटों के विस्तार, पेयजल उपलब्धता और सार्वजनिक सुविधाओं के विकास पर निरंतर कार्य हो रहे हैं.

नगरपालिका बानसूर

बानसूर नगर पालिका क्षेत्र का प्रमुख शहरी निकाय है, जो नगर में नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों का संचालन करता है. यह क्षेत्र व्यापार, शिक्षा और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कस्बा माना जाता है. बानसूर नगर पालिका का संचालन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासक) एसडीएम अनुराग हरित व ईओ विशाल यादव द्वारा किया जा रहा है. शहर की सफाई एवं स्वच्छता ठोस कचरा प्रबंधन, सड़क एवं नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था,पेयजल एवं सार्वजनिक सुविधाएं, पार्क एवं सौंदर्यीकरण, सफाई और बुनियादी ढांचे के विकास पर लगातार कार्य किए जा रहे है.

नगरपरिषद कोटपूतली

नगर परिषद कोटपूतली ने गत वर्ष विकास, स्वच्छता और जनसुविधाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर शहर की तस्वीर बदलने का प्रयास किया. जयपुर-दिल्ली हाईवे के पूर्वी हिस्से में सीवरेज लाइन का 80 प्रतिशत कार्य पूरा कराया गया. वहीं, सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार के तहत प्रमुख स्थानों पर शौचालयों का निर्माण किया गया. क्षेत्र में इंटरलॉकिंग व सीसी सड़कों, नालियों और नालों का निर्माण कर आधारभूत ढांचे को मजबूत किया गया. 830 नई रोड लाइटें लगाई गईं और 1380 पुरानी लाइटों की मरम्मत कर शहर को अधिक सुरक्षित और रोशन बनाया गया है.

मत्स्य ग्रुप आफ एजुकेशन

बानसूर विधानसभा क्षेत्र में क़रीब दो दशकों से उत्कृष्ट शिक्षा के लिए प्रसिद्ध मत्स्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासित वातावरण एवं उज्ज्वल भविष्य प्रदान करने के लिए समर्पित है. क्षेत्र में सर्वाधिक विश्वविद्यालय टॉपर देने वाला यह संस्थान छात्र-छात्राओं की पहली पसंद बना हुआ है. मत्स्य पी.जी. कॉलेज, बानसूर में B.A., B.Sc., B.Com., M.A., M.Sc. तथा B.A. B.Ed./B.Sc. B.Ed. (चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स) उपलब्ध हैं. मत्स्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन सीखने, बढ़ने और सफलता हासिल करने का आदर्श स्थान है.

कुबेर कामना मिनरल्स

कोटपूतली स्थित कुबेर कामना मिनरल्स उच्च गुणवत्ता की गिट्टी एवं निर्माण सामग्री उत्पादन के क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम बन चुका है. यहां तैयार की जाने वाली श्रेष्ठ गुणवत्ता की गिट्टी की आपूर्ति राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के साथ-साथ दिल्ली, गुरुग्राम और पूरे एनसीआर क्षेत्र सहित गुजरात के मोरबी में की जाती है. संस्थान के निदेशक कृष्ण स्वामी एवं सुरेश यादव का कहना है कि उनकी प्राथमिकता ग्राहकों को सर्वोत्तम गुणवत्ता प्रदान कर पूर्ण संतुष्टि सुनिश्चित करना है. कुबेर कामना मिनरल्स केवल उद्योग तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है. साथ ही कृष्ण स्वामी गौसेवा के प्रति समर्पित हैं.

GLBM Group, कोटपूतली

कोटपूतली का उभरता हुआ GLBM Group (Gyarsi Lal Bhagirath Mittal Group) आज केवल एक व्यावसायिक समूह नहीं, बल्कि विश्वास, गुणवत्ता और सामाजिक सरोकारों का सशक्त प्रतीक बन चुका है...रियल एस्टेट, निर्माण सामग्री, शिक्षा, होटल एवं मनोरंजन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करते हुए समूह लोगों के सपनों को साकार करने का कार्य कर रहा है. Eco Stone उच्च गुणवत्ता की निर्माण सामग्री उपलब्ध करा रहा है. वहीं, Delhi Public World School आधुनिक शिक्षा और संस्कारों का संगम बनकर बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव रख रहा है. Gokul Hotel शुद्धता और स्वाद का भरोसेमंद केंद्र है, तो वहीं My Town Gold Cinema आधुनिक तकनीक के साथ मनोरंजन का नया अनुभव प्रदान कर रहा है. ग्रुप का संचालन विष्णु मित्तल व आनंद मित्तल कर रहें हैं.



श्री कृष्णा कंस्ट्रक्शन कम्पनी

साल 1996 में श्री सुभाष यादव एवं श्री शम्भूदयाल शर्मा द्वारा स्थापित श्री कृष्णा कंस्ट्रक्शन कम्पनी आज क्षेत्र की प्रतिष्ठित निर्माण कंपनियों में अपनी पहचान बना चुकी है. लगभग 30 वर्षों की सफल साझेदारी, ईमानदारी, गुणवत्ता और अथक मेहनत के बल पर कम्पनी ने निर्माण क्षेत्र में एक मजबूत मुकाम हासिल किया है. कम्पनी ने अपने कार्यकाल में अनेक महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए ग्राहकों का विश्वास अर्जित किया है. वर्तमान में कम्पनी का संचालन नई पीढ़ी के रूप में मोहित यादव एवं रोहित शर्मा द्वारा किया जा रहा है, जो आधुनिक तकनीक और नवाचार के साथ कम्पनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं.



बारमाल्ट माल्टिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

कोटपूतली के केशवाना स्थित बारमाल्ट माल्टिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड राजस्थान के कोटपूतली स्थित केशवाना औद्योगिक क्षेत्र में संचालित एक अग्रणी कृषि-आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है. कंपनी जौ एवं बाजरे से उच्च गुणवत्ता वाले माल्ट और माल्ट एक्सट्रैक्ट का निर्माण करती है तथा अपने अधिकांश कच्चे माल की खरीद सीधे राजस्थान के किसानों से करती है. सतत कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बारमाल्ट वर्तमान में 5,000 से अधिक किसानों के साथ सहयोगात्मक जौ खेती कार्यक्रम संचालित कर रही है. इस पहल के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, बेहतर उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण फसल और आय वृद्धि के अवसर मिल रहे हैं.



गोयल स्पेस बिल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

कोटपूतली-बहरोड़ जिले का उभरता हुआ गोयल स्पेस बिल्ड इंडिया प्रा. लि. ग्रुप आज रियल एस्टेट, निर्माण और सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान स्थापित कर चुका है. साल 2008 से कार्यरत यह समूह सरकारी मापदंडों एवं नियमों की पूर्ण पालना करते हुए लोगों के सपनों को साकार करने का कार्य कर रहा है. समूह द्वारा कोटपूतली, मोरदा स्टैंड, पावटा आतेला तथा मेहरोज मोड़ सहित विभिन्न स्थानों पर सुव्यवस्थित कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं. निवेशकों को बेहतर लाभ और आमजन को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है. ग्रुप के डायरेक्टर विजेन्द्र कुमार गोयल एवं कमल किशोर गुप्ता रोजगार सृजन और सामाजिक विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं.

एसकेआर रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड

कोटपूतली क्षेत्र में रियल एस्टेट के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना चुकी एसकेआर रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड पिछले 15 वर्षों से लोगों के सपनों को साकार करने का कार्य कर रही है. कंपनी के संस्थापक एवं निदेशक श्री रमेश कुमार रैया ने अपनी दूरदर्शी सोच, तकनीकी ज्ञान और मेहनत के बल पर इसे क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों में स्थापित किया है. साल 2006 से सक्रिय कंपनी अब तक 25 से अधिक कॉलोनियों का सफल विकास एवं विक्रय कर चुकी है. 2000 से अधिक संतुष्ट ग्राहक, 40 से अधिक कर्मचारी और 200 से अधिक सेल्स पार्टनर कंपनी की सफलता की कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं.

Ek Kadam Vikas Ki Ore

होटल आरजी इन व राजधानी पदमा इन होटल

कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नारायणपुर की धरती से निकलकर अपनी मेहनत, दूरदर्शिता और व्यवसायिक कौशल के दम पर सफलता की नई इबारत लिख रहे श्री श्योपाल गड़वाल आज क्षेत्र के उभरते हुए युवा उद्यमियों में गिने जाते हैं. हॉस्पिटैलिटी और रिटेल सेक्टर में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान स्थापित की है. उनके नेतृत्व में होटल आरजी इन, होटल राजधानी और होटल पदमा इन जैसे प्रतिष्ठित होटल सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं, वहीं पन्याला मोड़, कोटपुतली में एक नया आधुनिक होटल भी जल्द शुरू होने जा रहा है. इसके साथ ही एलएनके वाइन्स के मंडा, बड़नगर और भांकरी स्थित प्रतिष्ठान उनके सफल रिटेल नेटवर्क का हिस्सा हैं.



नगरपालिका पावटा-प्रागपुरा

नगरपालिका पावटा-प्रागपुरा, कोटपूतली-बहरोड़ जिले की एक तेजी से विकसित होता नगरीय निकाय है, जिसका गठन साल 2021 में पावटा, प्रागपुरा सहित पांच राजस्व ग्रामों को सम्मिलित कर किया गया था. साल 2025 में इसकी सीमा का विस्तार करते हुए कई अन्य ग्रामों को भी इसमें शामिल किया गया. लगभग 62,735 की जनसंख्या और 72.22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाली यह नगरपालिका विकास, स्वच्छता और जनसुविधाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है. हाल ही में करीब 8 करोड़ रुपये की लागत से सीसी सड़कों का निर्माण कराया गया है. सार्वजनिक शौचालयों, नई रोड लाइटों, डेकोरेटिव पोलों और स्वच्छता अभियानों के माध्यम से नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया गया है.

VST Core B Trailers

कोटपूतली में स्थापित VST Core B Trailers ने कम समय में ट्रेलर निर्माण उद्योग में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर देशभर में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. साल 2019 में मात्र 30 ट्रेलर उत्पादन से शुरुआत करने वाली कंपनी आज 1800 ट्रेलर प्रतिमाह उत्पादन क्षमता के साथ भारत के प्रमुख ट्रेलर एवं ट्रक बॉडी निर्माताओं में शामिल है. करीब 2.35 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला इसका अत्याधुनिक संयंत्र देश का सबसे बड़ा समर्पित ट्रेलर निर्माण प्लांट माना जाता है. यहां आर्टिकुलेटेड ट्रेलर्स, टिपिंग ट्रेलर्स, टैंकर्स, कंटेनर्स, बल्कर्स और बस बॉडी सहित विभिन्न परिवहन वाहनों का निर्माण किया जाता है.



Rajasthan News

मां भगवती एंटरप्राइजेज

कोटपूतली-बहरोड़ क्षेत्र के युवा उद्योगपति मां भगवती एंटरप्राइजेज के निदेशक श्री कमलजीत सिंह शेखावत और अनिल सिंह शेखावत के नेतृत्व में खनिज एवं निर्माण सामग्री उद्योग में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही हैं. मां भगवती एंटरप्राइजेज और नेसोसिलिकेट मिनरल्स मैन्युफैक्चरर्स प्रा. लि. द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले व्हाइट फेल्डस्पार पाउडर का निर्माण एवं आपूर्ति की जाती है. कंपनी के उत्पादों की आपूर्ति कजारिया सेरामिक्स के सिकंदराबाद, मालूताना एवं गैलपुर स्थित प्लांटों सहित अन्य सिरेमिक एवं टाइल निर्माण इकाइयों को नियमित रूप से की जाती है. कमलजीत सिंह शेखावत व अनिल सिंह शेखावत ने दोनों कंपनियों में 1.6 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित कर ऊर्जा संरक्षण एवं स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है. इस पहल से बिजली की बचत के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है. साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन एवं समाज हित के कार्यों के माध्यम से वे क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं.

अमित सेहरा

कोटपूतली के बाजारों में वर्षों से सब्जी सहित त्यौहारी सीजन सामानों की रेहड़ी लगाकर परिवार का पालन-पोषण करने वाले अमित सेहरा के लिए इस बार दिवाली सचमुच खुशियों की सौगात लेकर आई है. महज 500 रुपये की एक लॉटरी टिकट ने उनकी जिंदगी की तस्वीर बदल दी. पंजाब राज्य लॉटरी के दिवाली बम्पर 2025 में 11 करोड़ रुपये का पहला पुरस्कार जीतकर 32 वर्षीय अमित अचानक चर्चा का विषय बन गए हैं.अब वह सबसे पहले अपने कर्ज चुकाने, नया घर बनाने और बच्चों की बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने की योजना बना रहे हैं.

