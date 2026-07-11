/एल नीनो का राजस्थान पर असर, सिर्फ हवा पर निर्भरता मुश्किल, सोलर और बैटरी के साथ मिलेगी बिजली

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Jaipur News : देश में मौसम के वैश्विक पैटर्न एल नीनो का असर अब अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) पर भी दिखने लगा है. एल नीनो के चलते कई राज्यों में सामान्य से कम और अनियमित हवाएं चलने से पवन ऊर्जा परियोजनाओं का प्रदर्शन गिर गया है. इससे पवन टर्बाइनों का बिजली उत्पादन कम हुआ है और डेवलपर्स के सामने आर्थिक चुनौती खड़ी हो गई है.
पवन ऊर्जा का कारोबार और एल नीनो
विशेषज्ञों के मुताबिक एल नीनो के दौरान मानसूनी हवाओं की तीव्रता कमजोर पड़ गई. इसका सबसे ज्यादा असर दक्षिण और पश्चिम भारत के प्रमुख पवन ऊर्जा क्षेत्रों पर पड़ा. इन्हीं क्षेत्रों में देश की सबसे बड़ी पवन परियोजनाएं संचालित हैं. हवा की गति घटने से पवन टर्बाइनों का बिजली उत्पादन घटा, जिसके कारण परियोजनाओं का प्लांट लोड फैक्टर यानी PLF भी नीचे आया. PLF गिरने का सीधा असर डेवलपर्स के राजस्व पर पड़ा है. कम उत्पादन से ग्रिड को मिलने वाली हरित बिजली में भी कमी आई है. कई परियोजनाओं के वित्तीय अनुमान गड़बड़ा गए हैं, क्योंकि पवन ऊर्जा का कारोबार पूरी तरह हवा की उपलब्धता पर निर्भर करता है. ऊर्जा कंपनियों को अब उत्पादन लक्ष्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त इंतजाम करने पड़ सकते हैं.
एल नीनो के बाद ला नीना से बदलेगी हवा
हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने राहत की उम्मीद भी जताई है. उनका मानना है कि एल नीनो का प्रभाव खत्म होने के बाद ला नीना की स्थिति बन सकती है. ला नीना में हवाओं की गति सामान्य या उससे बेहतर रहती है. ऐसे में आने वाले महीनों में पवन ऊर्जा उत्पादन में फिर से सुधार होने की संभावना है. ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की अनिश्चितता लगातार बढ़ रही है. ऐसे में सिर्फ पवन ऊर्जा पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है. इसलिए अब पवन परियोजनाओं के साथ बैटरी ऊर्जा भंडारण यानी BESS और सौर ऊर्जा के संयोजन पर ज्यादा जोर देना होगा. हाइब्रिड मॉडल से बिजली आपूर्ति को अधिक स्थिर और भरोसेमंद बनाया जा सकेगा.
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