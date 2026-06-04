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सोडाला में सनसनी, मंदिर से लौट रही महिला पर झपटा बदमाश, बीच सड़क पर लूट लिए लाखों के गहने

Jaipur Crime News: राजधानी जयपुर में दिनदहाड़े एक बुजुर्ग महिला से लूट की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. मंदिर में दर्शन कर घर लौट रही महिला को एक बदमाश ने सड़क पर धक्का देकर गिरा दिया और उसके लाखों रुपए के सोने के गहने लूटकर फरार हो गया.

Edited byAnsh RajReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 04, 2026, 11:35 AM|Updated: Jun 04, 2026, 11:35 AM
सोडाला में सनसनी, मंदिर से लौट रही महिला पर झपटा बदमाश, बीच सड़क पर लूट लिए लाखों के गहने
Image Credit: Rajasthan Crime News

Rajasthan Crime News: राजधानी जयपुर में दिनदहाड़े हुई लूट की एक सनसनीखेज वारदात ने शहर की कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मंदिर में पूजा-अर्चना कर घर लौट रही एक बुजुर्ग महिला को बदमाश ने अपना निशाना बनाया और उसके लाखों रुपये मूल्य के सोने के गहने लूटकर फरार हो गया. यह पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुजुर्ग महिला रोज की तरह मंदिर में दर्शन और पूजा करने के बाद अपने घर वापस लौट रही थी. इसी दौरान रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे एक युवक ने महिला की गतिविधियों पर नजर रखी. जैसे ही महिला अपेक्षाकृत सुनसान स्थान पर पहुंची, आरोपी ने अचानक पीछे से आकर उस पर हमला कर दिया. बदमाश ने महिला को जोरदार धक्का दिया, जिससे वह सड़क पर गिर गई और संभल भी नहीं पाई.

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महिला के गिरते ही आरोपी ने उसके गले और शरीर पर पहने हुए सोने के कीमती आभूषण झपट लिए. घटना इतनी तेजी से हुई कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही बदमाश मौके से फरार हो गया. लूट की इस वारदात के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. महिला के शोर मचाने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में उसे संभाला. इसके बाद परिजनों और पुलिस को घटना की सूचना दी गई.

सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. जांच के दौरान आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद तेजी से भागता हुआ दिखाई दे रहा है. फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान करने के प्रयास तेज कर दिए हैं. इसके साथ ही विभिन्न पुलिस टीमों का गठन कर संदिग्ध की तलाश शुरू कर दी गई है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के लिए तकनीकी और पारंपरिक दोनों स्तरों पर जांच की जा रही है. वहीं, इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश का माहौल है. लोगों का कहना है कि दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला के साथ हुई इस वारदात ने शहर में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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