पंचायत-नगरपालिका चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर आयोग, बैलेट पेपर से होंगे पंच-सरपंच चुनाव

Rajasthan Panchayat Election 2026: राजस्थान में लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. गांव की चौपाल से लेकर शहर की गलियों तक चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं. आगामी पंचायतीराज और नगरपालिकाओं के चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रशासन और पुलिस गाइडलाइन जारी कर दी है.

इस बार कोई ढिलाई नहीं, कोई दबाव नहीं और कोई गड़बड़ी नहीं. क्रिटिकल बूथ पहले से चिन्हित होंगे. हिस्ट्रीशीटर रडार पर रहेंगे, हथियार थानों में जमा होंगे, शराब पर ब्रेक लगेगा और 100 मीटर के दायरे में न झंडा, न नारा, न प्रचार… यानी इस बार चुनाव सिर्फ वोट का नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और सिस्टम की साख का भी इम्तिहान है.



राजस्थान में आगामी पंचायतीराज और नगरपालिका चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है. मतदान केंद्रों से लेकर ईवीएम-बैलेट पेपर और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी की है. चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, भय, दबाव या अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है.

आयोग के अनुसार, चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केन्द्रों की पहचान की जाएगी. ऐसे क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, जहां कमजोर वर्गों को डराने धमकाने या मतदान से रोकने की आशंका रहती है. राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन में बताया गया है कि जिस मतदान केंद्र पर पिछली बार 90 प्रतिशत वोटिंग हुई थी और किसी प्रत्याशी के पक्ष में 75 प्रतिशत से अधिक वोट पड़े थे.

ऐसे मतदान केंद्रों को क्रिटिकल श्रेणी में शामिल कराया जाए. इसके अलावा गत आम चुनावों में हिंसा, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग आदि की घटनाएं हुई हों और गड़बड़ी के कारण पुनर्मतदान हुआ हो वो भी क्रिटीकल मतदान केंद्र में रखा जाएगा. साथ ही बड़ी संख्या में आदतन अपराधी, असामाजिक तत्व वाले क्रिटीकल मतदान केंद्रो के क्षेत्रों में पूर्व में घटी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस-प्रशासन रणनीति तैयार करें.

राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार, चुनाव की घोषणा के साथ ही नए शस्त्र लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे. साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से संदिग्ध और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लाइसेंसधारियों के हथियार जमा कराए जाएंगे. यह प्रक्रिया 25 फरवरी 2026 तक पूरी करनी होगी. मतदान से 48 घंटे पहले और मतगणना के दिन पूरे क्षेत्र में शराब की बिक्री और वितरण पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.

वहीं हिस्ट्रीशीटर, आदतन अपराधी और असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. जिन क्षेत्रों में अवैध हथियार या शराब का निर्माण व तस्करी होती है, वहां विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी. राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा. न पोस्टर लगेंगे, न झंडे, न नारे. अभ्यर्थियों के चुनावी बूथ भी सादे होंगे.

केवल एक मेज और दो कुर्सियां. दस बाय दस फीट से बड़ा टेंट नहीं होगा. किसी भी प्रकार का पार्टी चिन्ह या प्रचार सामग्री नहीं होगी. वोटर स्लिप पर केवल मतदाता का क्रमांक और मतदान केन्द्र का नाम होगा. धार्मिक स्थलों, स्कूलों और अस्पतालों के आसपास बूथ लगाने पर भी रोक रहेगी. मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर और मतगणना केन्द्र की सुरक्षा सीमा में मोबाइल, वायरलेस सेट, कैमरा जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना प्रतिबंधित रहेगा.

नियम तोड़ने पर उपकरण जब्त किए जाएंगे. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, पंच-सरपंच के चुनाव मतपेटियों से कराए जाएंगे, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम की उपलब्धता के अनुसार ईवीएम या मतपेटी से होंगे. भारत निर्वाचन आयोग और मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से ईवीएम मांगी गई है.

बहरहाल, गांव-ढाणियों से लेकर शहरों तक चुनावी चर्चा तेज हो चुकी है. हर गली-मोहल्ले में संभावित उम्मीदवार अपने-अपने समीकरण बैठाने में जुटे हैं. आरक्षण की लॉटरी और चुनाव की तारीखों के ऐलान का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. साफ है कि प्रशासन भले ही अलर्ट मोड पर हो, लेकिन जमीनी स्तर पर अब सियासी माहौल पूरी तरह गर्म होने लगा है.

