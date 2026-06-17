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जयपुर की सड़कों पर अब दौड़ेंगी हाईटेक ई-बसें, पुरानी खटारा बसों की होगी छुट्टी !

Jaipur News : पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत जयपुर को पहले चरण में 150 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी और दूसरे चरण में 300 ई-बसेंमिलेंगी. ई-बसों का जयपुर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है.  जयपुर आई ई-बसों रजिस्ट्रेशन  करवाया जा रहा है और जल्द जयपुर की सड़कों पर ये नई ई-बसें दौड़ती नजर आएंगी.

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byVishnu Sharma
Published: Jun 17, 2026, 05:35 PM|Updated: Jun 17, 2026, 05:35 PM
जयपुर की सड़कों पर अब दौड़ेंगी हाईटेक ई-बसें, पुरानी खटारा बसों की होगी छुट्टी !
Image Credit: AI

Jaipur News : राजधानी जयपुर के सार्वजनिक परिवहन को मजबूती मिलने जा रही है. जयपुर में अब दम तोड़ चुकी JCTSL की बसों की जगह अब नई ई-बसें शुरू होने जा रही हैं. JCTSL MD नारायण सिंह ने कहा कि पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत राजस्थान को प्रथम चरण में 675 बसें मिलेंगी, जिसमें से जयपुर शहर को 150 बसें मिलेंगी. दूसरे चरण में राजस्थान को 475 बसें मिलेंगी, जिसमें जयपुर को 300 बसें मिलेंगी.अगले 6 महीने में जयपुर शहर को कुल 450 बसें मिल जाएंगी.

20 से अधिक बसें आ चुकी हैं

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फिलहाल जयपुर शहर में JCTSL की ओर से 200 बसों का संचालन किया जा रहा है. नई बसें आने के बाद खटारा बसों को हटा दिया जाएगा. जयपुर शहर के JCTSL बस डिपो को डीज़ल से इलेक्ट्रिक मोड पर शिफ्ट किया जा रहा है. जयपुर शहर में बसों का आना शुरू हो गया है. 20 से अधिक बसें आ चुकी हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन का काम किया जा रहा है. जल्द बसों का संचालन शुरू होगा. जयपुर शहर में दो तरह की बसों का होगा संचालन होगा.

6 महीने में जयपुर शहर को कुल 450 बसें मिल जाएंगी

केंद्र की योजना के तहत मिलने वाली ई-बसें 9 मीटर और 12 मीटर की हैं. 9 मीटर बस के संचालन में 61 रुपए प्रति किलोमीटर खर्च होगा, जिसमें से 22 रुपए केंद्र सरकार देगी, बाकी राज्य सरकार और JCTSL को देने होंगे. इसी तरह 12 मीटर बस के 1 किलोमीटर पर 72 रुपए खर्च आएगा, जिसमें 24 रुपए केंद्र सरकार से मिलेंगे और बाकी राज्य सरकार व JCTSL को देने होंगे. फिलहाल जो नई ई-बसें जयपुर पहुंची हैं, उन्हें चलाने के लिए ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी जा रही है. जैसे ही 50 के आसपास बसें जयपुर पहुंच जाएंगी, जयपुर में बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा.

पीएम ई-बस सेवा योजना क्या है ?

पीएम ई-बस सेवा योजना शहरी परिवहन को आधुनिक और इको-फ्रेंडली बनाने की एक केंद्रीय पहल है. इसमें पीपीपी मॉडल के तहत देशभर में 10,000 ई-बसों का संचालन होना है. केंद्र सरकार बस संचालन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 सालों तक वित्तीय मदद देगी. इसका लक्ष्य प्रदूषण कम करना और 3 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में सुलभ, सुरक्षित और डिजिटल बस सेवा देना है.

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