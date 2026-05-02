/राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री में उछाल, कार से ज्यादा स्कूटर-बाइक की डिमांड

Rajasthan Electric Vehicles: राजस्थान में अब इलेक्ट्रिक वाहनों का ग्राफ बढ़ रहा है. कुल वाहनों की खरीद में अब इलेक्ट्रिक वाहनों का खरीद शेयर भी बढ़ रहा है. हालांकि राजस्थान में अभी इलेक्ट्रिक दुपहिया का शेयर अधिक सामने आया है. आपको बता दें कि बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल-डीजल की अधिक दरों के बीच अब राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों की रफ्तार तेज हो गई है.

राजस्थान में इलेक्ट्रिक दुपहिया की खरीद सबसे अधिक हो रही है. हालांकि इसके साथ ही अब इलेक्ट्रिक कारों का मार्केट शेयर भी लगातार बढ़ रहा है. प्रदूषण के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की जरूरत महसूस की जा रही है. दिल्ली में पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों पर प्रतिबंध के फैसले का असर भी इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती खरीद को लेकर देखा जा रहा है.

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जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा जैसे बड़े शहरों में पेट्रोल-डीजल वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे प्रदूषण और ट्रैफिक दोनों बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं. इसे लेकर राज्य सरकार ने भी इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के प्रयास कोविड से पूर्व ही शुरू कर दिए थे. वर्तमान में राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार विभिन्न तरह की छूट और चार्जिंग स्टेशन विकसित करने पर काम कर रही है, जिससे कि लोग अधिक संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद कर सकें. वर्ष 2025-26 तक के आंकड़ों में ईवी वाहनों का मार्केट शेयर अधिक हुआ है.

राजस्थान में वाहनों की फैक्ट फाइल

कुल पंजीकृत वाहन- 2 करोड़ 38 लाख 5 हजार 179 है. जिसमें पेट्रोल वाहन 1 करोड़ 88 लाख 93 हजार 504, डीजल वाहन 43 लाख 38 हजार 279, सीएनजी वाहन 80985, कुल इलेक्ट्रिक वाहन 4 लाख 92 हजार 411, इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन 3 लाख 22 हजार 446, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन 1 लाख 37 हजार 749 और इलेक्ट्रिक चौपहिया वाहन 32216 हैं.

राज्य सरकार स्तर से प्रयास जरूरी

परिवहन विशेषज्ञों का मानना है कि पहले मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और किफायती ईवी विकल्प जरूरी हैं, तभी बड़े स्तर पर बदलाव संभव होगा. ईवी का हिस्सा अभी कुल वाहनों का बहुत छोटा भाग है. हालांकि पिछले 2-3 वर्षों में इसमें तेज वृद्धि दर्ज की गई है. राज्य सरकार के स्तर से सब्सिडी देने, ईवी वाहनों की कीमतों को किफायती बनाने और मजबूत ईवी इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी को और अधिक बढ़ाया जा सकेगा.

