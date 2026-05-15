/स्मार्ट मीटर को लेकर जिलेभर में भय का माहौल, डिस्कॉम ने अधिकारियों-कर्मचारियों को दी जागरूकता की हिदायत

DISCOM Smart Meter: स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर जिलेभर में फैली भ्रांतियों और आशंकाओं के बीच जयपुर डिस्कॉम ने कोटपूतली में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया. शुक्रवार को होटल आरटीएम में आयोजित इस बैठक में डिस्कॉम अधिकारियों और कर्मचारियों को स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली, बिलिंग सिस्टम और उपभोक्ताओं की शंकाओं को दूर करने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया.

बैठक में उठे मुख्य मुद्दे

बैठक में मुख्य रूप से उपभोक्ताओं के बीच स्मार्ट मीटर को लेकर फैल रही गलतफहमियों को दूर करने पर जोर दिया गया. डिस्कॉम अधिकारियों ने कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे क्षेत्र में जाकर लोगों को स्मार्ट मीटर की सही जानकारी दें. कई उपभोक्ता इस बात से आशंकित हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनके बिजली बिल भारी बढ़ जाएंगे और पुराना रिचार्ज सिस्टम प्रभावित हो जाएगा. जिलेभर में स्मार्ट मीटर को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है, जिससे आमजन के मन में भ्रम और भय का माहौल बन गया है. डिस्कॉम ने इसे गंभीरता से लिया है और कर्मचारियों को जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.

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कर्मचारियों को दिए गए निर्देश

बैठक में डिस्कॉम अधिकारियों ने बताया कि स्मार्ट मीटर बिजली चोरी पर अंकुश लगाने, सटीक बिलिंग सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए लाया जा रहा है. कर्मचारियों को गांव-ढाणियों और शहरी क्षेत्रों में जाकर लोगों को समझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि स्मार्ट मीटर से बिजली बिल कम आने की संभावना अधिक है क्योंकि इसमें रियल-टाइम मॉनिटरिंग होती है. उपभोक्ता अपने मोबाइल ऐप के जरिए बिजली खपत देख सकेंगे और अनावश्यक खपत पर नियंत्रण रख सकेंगे.

पारदर्शिता पर विशेष जोर

बैठक में उपभोक्ताओं का विश्वास जीतने और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने पर भी चर्चा हुई. डिस्कॉम ने कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी कि किसी भी उपभोक्ता की शिकायत को गंभीरता से लिया जाए और तुरंत समाधान किया जाए. स्थानीय स्तर पर स्मार्ट मीटर को लेकर हो रही राजनीति पर भी चर्चा हुई. अधिकारियों का कहना था कि कुछ तत्व गलत जानकारियां फैलाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जबकि वास्तव में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के हित में है.डिस्कॉम के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जाएगी और किसी भी उपभोक्ता को परेशानी नहीं होने दी जाएगी.

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