Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान बना सोलर पावर लीडर, PM कुसुम योजना से गांव-ढाणी तक पहुंची बिजली

राजस्थान बना सोलर पावर लीडर, PM कुसुम योजना से गांव-ढाणी तक पहुंची बिजली

Rajasthan Solar Energy: पीएम कुसुम योजना के तहत प्रदेश में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की कुल क्षमता 4 हजार मेगावाट के स्तर को छू गई है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विगत ढ़ाई वर्षों में राजस्थान ने इस योजना में शानदार सफलता अर्जित की है.

Edited byAman SinghReported byNeha Sharma
Published: Apr 23, 2026, 09:07 PM|Updated: Apr 23, 2026, 09:07 PM
राजस्थान बना सोलर पावर लीडर, PM कुसुम योजना से गांव-ढाणी तक पहुंची बिजली
Image Credit:

Rajasthan Solar Energy: ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के सतत प्रयासों से प्रदेश के किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है. पीएम कुसुम योजना के तहत प्रदेश में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की कुल क्षमता 4 हजार मेगावाट के स्तर को छू गई है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के मार्गदर्शन में विगत ढ़ाई वर्षों में राजस्थान ने इस योजना में शानदार सफलता अर्जित की है.

पूर्ववर्ती सरकार के समय जहां मात्र 122 मेगावाट क्षमता के सिर्फ 92 प्लांट लगे थे. वहीं अब प्रदेश के गांव-ढाणी में 4 हजार मेगावाट क्षमता के 1808 संयंत्र स्थापित हो चुके हैं. कुसुम कम्पोनेंट-ए में राजस्थान सर्वोच्च पायदान पर है. वहीं कम्पोनेंट-सी में गुजरात और महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पर है. पीएम कुसुम योजना के अन्तर्गत स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों से राज्य में 2.62 लाख किसानों को कृषि के लिए दिन में बिजली मिल रही है.

खेत के समीप अनुपजाऊ भूमि पर लग रहे अधिकतम 5 मेगावाट तक के यह सौर ऊर्जा संयंत्र राज्य के कृषि क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. इनसे राज्य के विद्युत वितरण निगमों को सस्ती बिजली मिल रही है और सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ रहा है.

केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान को कुसुम कम्पोनेंट-ए तथा कुसुम कम्पानेंट-सी में कुल 10.7 गीगावाट की परियोजनाएं स्वीकृत की है, जिनमें से शत-प्रतिशत परियोजनाओं के बिजली खरीद अनुबंध किए जा चुके हैं. इन परियोजनाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूरा किया जाना है.

इसे देखते हुए आने वाले समय में राजस्थान में लगभग 500 मेगावाट से एक गीगावाट तक की परियोजनाएं प्रत्येक महीने स्थापित होने का अनुमान है. राजस्थान डिस्कॉम्स ने शेष 6,700 मेगावाट क्षमता अक्टूबर 2026 तक सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source

संबंधित खबरें

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का ये इलाका कहलाता है ‘जीरे का शहर’!

राजस्थान में एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, भीषण गर्मी में आंधी के साथ बरसेंगे बादल

राजस्थान में चांदी ने मारी लंबी छलांग, सोना औंधे मुंह गिरा नीचे! जानें ताजा रेट

राजस्थान में किसानों की बल्ले-बल्ले! 22 अप्रैल को मिलेगी CM किसान की 6वीं किस्त

राजस्थान में मौसम लेने वाला है यू टर्न! आंधी-तूफ़ान के साथ बारिश से मिलेगी राहत, इस दिन बरसेंगे बादल

खाने में क्या बनाएं के सवाल से हो गए परेशान? तो ट्राई करें राजस्थान की ये चटपटी सब्जी

भीषण गर्मी के बीच बदलेगा मौसम, राजस्थान में इस दिन बरसेगी राहत की बारिश!

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'कचौड़ी का शहर'?

जब घर में न हो कोई सब्जी, तो बनाएं ये मारवाड़ी चटपटी डिस, खाते ही हर कोई हो जाएगा इसका फैन

Rajasthan Gold Silver: राजस्थान में सोने के साथ चांदी के दाम में गिरावट, जानें अपने शहर के लेटेस्ट प्राइस

राजस्थान का ये शहर बनेगा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का नया हब, मिलेगी नौकरी ही नौकरी!

Tags:
rajasthan news
jaipur news

About the Author

Aman Singh

अमन सिंह एक ऊर्जावान और प्रतिभाशाली मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नज़र रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में दक्ष हैं. करीब 3 वर्षों के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी रचनात्मकता और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए दर्शकों तक तेज़, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के निवासी हैं, जहां से उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया, जिसने उनके मीडिया करियर की मजबूत नींव रखी. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज़ खबर पकड़ने की क्षमता और प्रभावी प्रस्तुति शैली के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं.

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
CM Excellence Award 2026: जयपुर में चमके अफसर, भजनलाल शर्मा ने किया बड़ा सम्मान समारोह

CM Excellence Award 2026: जयपुर में चमके अफसर, भजनलाल शर्मा ने किया बड़ा सम्मान समारोह

jaipur news
2

चुरू में मौत का तांडव! दो गाड़ियों की भीषण भिड़ंत में 3 लोग जिंदा जले, 5 की हालत नाजुक

churu news
3

शादी का जश्न बना मातम! बिनौले में युवक की पीट-पीटकर हत्या के आरोप में 2 गिरफ्तार

dungarpur news
4

'महिलाओं के हक से खिलवाड़!' BJP नेत्री सौम्या गुर्जर का कांग्रेस पर हमला, महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष को घेरा

Sawai Madhopur News
5

जयपुर से लेकर अजमेर तक नारी शक्ति बिल पर बवाल! BJP कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक कर किया प्रदर्शन

jaipur news