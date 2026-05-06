/बैंक EMI चल रही है... किराया भी देना पड़ रहा है, जयपुर में घरेलू सपना कब पूरा होगा?

Jaipur Homebuyers Crisis: अपना घर हर आम आदमी का सबसे बड़ा सपना. लेकिन जयपुर में कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में यह सपना सालों से अधूरा पड़ा हुआ है, जो अब बोझ बन चुका है.

Unique Green Meadows 5 Extension सहित कई प्रोजेक्ट्स में फंसे हजारों परिवार आज दोहरी मार झेल रहे हैं. एक तरफ वे बैंक की EMI भर रहे हैं, दूसरी तरफ किराए का मकान भी चल रहा है. पूरी जमा-पूंजी और भारी लोन लेकर घर खरीदने वाले ये परिवार आज सालों से इंतजार की मार झेल रहे हैं.

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कई खरीदारों ने अपनी जिंदगी की सारी बचत इस उम्मीद में लगा दी कि एक दिन अपने सपनों का घर मिल जाएगा, लेकिन आज हालत यह है कि सुबह ऑफिस या दुकान से लौटकर उन्हें किराए के मकान में ही जाना पड़ता है. बच्चे किराए के घर में बड़े हो रहे हैं, जबकि उनका अपना घर अभी भी कागजों में ही सिमटा हुआ है.

प्रभावित खरीदारों का कहना है कि बिल्डर से बार-बार संपर्क करने पर सिर्फ आश्वासन मिलते हैं. “थोड़ा और इंतजार कीजिए”. कई परिवार महीनों से बिल्डर के ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा. रेरा में शिकायतें दर्ज हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं, फिर भी तारीखों के सिलसिले में सपनों का घर कहीं खो गया है.

एक पीड़ित खरीदार ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, “हमने सोचा था बच्चों को अपने घर में पालेंगे, लेकिन अब वे किराए के मकान में बड़े हो रहे हैं. EMI का बोझ तो है ही, ऊपर से हर महीने किराया भी देना पड़ रहा है.

विशेषज्ञों का मानना है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और समयबद्ध निर्माण की कमी के कारण आम आदमी सबसे ज्यादा पीड़ित हो रहा है. बैंक का दबाव, किराए का बोझ और बिल्डर की लापरवाही तीनों के बीच फंसे ये परिवार अब बस एक सवाल पूछ रहे हैं. “आखिर हमारा घर कब मिलेगा?”

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