/राजस्थान में काली पट्टी बांधकर काम कर रहे कर्मचारी, RGHS योजना को लेकर प्रदेशभर में विरोध

Rajasthan News: राजस्थान में कर्मचारियों की ओर से प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जा रहा है. कर्मचारी काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
Rajasthan News: राजस्थान में कर्मचारियों की ओर से प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जा रहा है. कर्मचारी काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले हो रहे इस प्रदर्शन में लंबित मांगों को लेकर कर्मचारी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं.
RGHS स्वास्थ्य सेवाओं में आ रही बाधाओं को तुरंत दूर करने और समर्पित अवकाश का रुका हुआ नकद भुगतान जारी करने की मांग को लेकर यह विरोध किया जा रहा है. कर्मचारी काली पट्टी बांधकर काम भी कर रहे हैं. अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि कर्मचारियों को RGHS योजना का लाभ नहीं मिल रहा है.
प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज नहीं कर रहे हैं, जिससे कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं RGHS को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधा है. पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि RGHS एक अच्छी योजना थी. अगर उसमें कोई कमी थी, तो उसे सुधारना सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन सरकार ने शुरुआत से ही इसे खत्म करने का मन बना लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारियों और आम जनता के इलाज के लिए बनी इस योजना को कमजोर किया जा रहा है.
डोटासरा ने कहा कि करीब 2200 करोड़ रुपए प्राइवेट हॉस्पिटलों को नहीं दिए जा रहे हैं और जांच के नाम पर योजना को खत्म किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है और कई डॉक्टर महीनों तक APO बैठे रहते हैं. उनके मुताबिक, RGHS को सोची-समझी साजिश के तहत खत्म किया जा रहा है और यह सरकार की प्राथमिकता में शामिल नहीं है.
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