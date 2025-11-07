हाड़ौता की नारी चौपाल बनी ‘नारी शक्ति का मंच’... हजारों महिलाओं ने रचा आत्मविश्वास का नया इतिहास.

जयपुर जिला प्रशासन की अनोखी पहल “नारी चौपाल” का एक और अध्याय, जो अब महज कार्यक्रम नहीं, बल्कि महिला जागरूकता और आत्मविश्वास का आंदोलन बनता जा रहा है.
Jaipur News: हाड़ौता का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला. मंच पर लोकनृत्य की थाप, नुक्कड़ नाटक में समाज को आईना और भीड़ में उमंग से लबरेज हजारों महिलाएँ. यह था जयपुर जिला प्रशासन की अनोखी पहल “नारी चौपाल” का एक और अध्याय, जो अब महज कार्यक्रम नहीं, बल्कि महिला जागरूकता और आत्मविश्वास का आंदोलन बनता जा रहा है.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप और जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की पहल पर आयोजित इस नारी चौपाल में महिलाओं ने “हम होंगे कामयाब” और “मेरा काम-मेरा सम्मान” जैसे गीतों से आत्मनिर्भरता का संदेश दिया. भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी श्रीमती ऊषा यादव और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री मृणाल कुमार की मौजूदगी ने चौपाल को और प्रेरक बना दिया. चौपाल में आत्मरक्षा प्रशिक्षण, लोक नृत्य, हस्ताक्षर अभियान और सफलता की कहानियों के जरिए महिलाओं ने दिखाया कि अब वे मदद पाने वाली नहीं, मदद करने वाली भूमिका में हैं.
कार्यक्रम में स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए अलग-अलग विभागों के स्टॉल लगाए गए. ताकि “सरकार महिलाओं तक नहीं, महिलाएं सरकार तक पहुँचें. कार्यक्रम के नोडल अधिकारी मृणाल कुमार ने विजेताओं को सम्मानित किया और महिलाओं को बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई. महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक डॉ. राजेश डोगीवाल ने बताया कि “नारी चौपाल अब संवाद का मंच नहीं, बल्कि सशक्तिकरण का विद्यालय बन गई है.”
उन्होंने कहा कि जयपुर जिले के सभी उपखंडों में चरणबद्ध रूप से ये चौपालें होंगी, जिनके जरिये महिलाओं को सरकारी योजनाओं, अधिकारों और अवसरों की जानकारी दी जाएगी. हाड़ौता की यह नारी चौपाल एक संदेश बनकर उभरी. जब महिलाएँ जागरूक होती हैं, तो समाज खुद सक्षम हो जाता है.
