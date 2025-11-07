Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

हाड़ौता की नारी चौपाल बनी ‘नारी शक्ति का मंच’... हजारों महिलाओं ने रचा आत्मविश्वास का नया इतिहास.

जयपुर जिला प्रशासन की अनोखी पहल “नारी चौपाल” का एक और अध्याय, जो अब महज कार्यक्रम नहीं, बल्कि महिला जागरूकता और आत्मविश्वास का आंदोलन बनता जा रहा है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Deepak Goyal
Published: Nov 07, 2025, 08:57 AM IST | Updated: Nov 07, 2025, 08:57 AM IST

Trending Photos

PM Kisan 21st installment: अगर नहीं किया ये काम, तो खाते में नहीं आएगी 21वीं किस्त, जल्दी से पढ़ लें ये खबर
9 Photos
PM Kisan Yojana 21st Installment Date

PM Kisan 21st installment: अगर नहीं किया ये काम, तो खाते में नहीं आएगी 21वीं किस्त, जल्दी से पढ़ लें ये खबर

Kota Weather Update: कोटा में ठंड ने पकड़ी रफ्तार, और गिरेगा तापमान, बाग-बगीचों में जमी ओस
6 Photos
kota weather update

Kota Weather Update: कोटा में ठंड ने पकड़ी रफ्तार, और गिरेगा तापमान, बाग-बगीचों में जमी ओस

वंदे मातरम का सम्मान, शहीदों का अपमान, BJP नेता-कार्यकर्ता जूते लेकर चढ़े अमर जवान ज्योति पर
6 Photos
Jaipur News

वंदे मातरम का सम्मान, शहीदों का अपमान, BJP नेता-कार्यकर्ता जूते लेकर चढ़े अमर जवान ज्योति पर

सोना फिर दिखा रहा तेवर, चांदी के भी बढ़े भाव, जानें जयपुर,उदयपुर से लेकर जोधपुर और अजमेर में क्या है गोल्ड सिल्वर का रेट
7 Photos
gold silver price today

सोना फिर दिखा रहा तेवर, चांदी के भी बढ़े भाव, जानें जयपुर,उदयपुर से लेकर जोधपुर और अजमेर में क्या है गोल्ड सिल्वर का रेट

हाड़ौता की नारी चौपाल बनी ‘नारी शक्ति का मंच’... हजारों महिलाओं ने रचा आत्मविश्वास का नया इतिहास.

Jaipur News: हाड़ौता का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला. मंच पर लोकनृत्य की थाप, नुक्कड़ नाटक में समाज को आईना और भीड़ में उमंग से लबरेज हजारों महिलाएँ. यह था जयपुर जिला प्रशासन की अनोखी पहल “नारी चौपाल” का एक और अध्याय, जो अब महज कार्यक्रम नहीं, बल्कि महिला जागरूकता और आत्मविश्वास का आंदोलन बनता जा रहा है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप और जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की पहल पर आयोजित इस नारी चौपाल में महिलाओं ने “हम होंगे कामयाब” और “मेरा काम-मेरा सम्मान” जैसे गीतों से आत्मनिर्भरता का संदेश दिया. भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी श्रीमती ऊषा यादव और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री मृणाल कुमार की मौजूदगी ने चौपाल को और प्रेरक बना दिया. चौपाल में आत्मरक्षा प्रशिक्षण, लोक नृत्य, हस्ताक्षर अभियान और सफलता की कहानियों के जरिए महिलाओं ने दिखाया कि अब वे मदद पाने वाली नहीं, मदद करने वाली भूमिका में हैं.

कार्यक्रम में स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए अलग-अलग विभागों के स्टॉल लगाए गए. ताकि “सरकार महिलाओं तक नहीं, महिलाएं सरकार तक पहुँचें. कार्यक्रम के नोडल अधिकारी मृणाल कुमार ने विजेताओं को सम्मानित किया और महिलाओं को बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई. महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक डॉ. राजेश डोगीवाल ने बताया कि “नारी चौपाल अब संवाद का मंच नहीं, बल्कि सशक्तिकरण का विद्यालय बन गई है.”

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उन्होंने कहा कि जयपुर जिले के सभी उपखंडों में चरणबद्ध रूप से ये चौपालें होंगी, जिनके जरिये महिलाओं को सरकारी योजनाओं, अधिकारों और अवसरों की जानकारी दी जाएगी. हाड़ौता की यह नारी चौपाल एक संदेश बनकर उभरी. जब महिलाएँ जागरूक होती हैं, तो समाज खुद सक्षम हो जाता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news