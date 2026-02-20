JDA Online reservation letter : आरक्षण पत्र ई-साइन के साथ पोर्टल पर उपलब्ध, पुराने दस्तावेज़ों का भी डिजिटलीकरण

Rajasthan News: मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सुशासन और डिजिटल प्रशासन के विजन के अनुरूप जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अब जेडीए में आरक्षण पत्र (Reservation Letter) जारी करने की पूरी प्रक्रिया एंड-टू-एंड ऑनलाइन हो जाएगी.

इस नई डिजिटल व्यवस्था के तहत आवेदन से लेकर दस्तावेज़ अपलोड, जांच, अनुमोदन और अंतिम निर्गमन तक की सभी प्रक्रियाएं पोर्टल पर ही पूरी होंगी. जेडीए आयुक्त श्री सिद्धार्थ महाजन के निर्देश पर विकसित की जा रही इस प्रणाली में ई-साइन (Digital Signature) की सुविधा शामिल है, जिससे जारी होने वाले आरक्षण पत्र प्रमाणिक, सुरक्षित और तुरंत डाउनलोड करने योग्य होंगे.

ई-साइन और रियल-टाइम ट्रैकिंग से बढ़ेगी पारदर्शिता

नई प्रणाली के प्रमुख लाभों में आवेदकों के लिए घर बैठे प्रक्रिया ट्रैक करने की सुविधा शामिल है. आवेदक पोर्टल पर लॉगिन करके अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति, संबंधित अधिकारियों की टिप्पणियां, आपत्तियां (यदि कोई हों) और अंतिम निर्णय देख सकेंगे.

ई-साइन के माध्यम से अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित दस्तावेज़ सीधे पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकेंगे, जिससे फर्जीवाड़े की संभावना समाप्त हो जाएगी और मानवीय त्रुटियां न्यूनतम होंगी. यह व्यवस्था न केवल समय की बचत करेगी, बल्कि कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता भी खत्म कर देगी. जेडीए की आधिकारिक वेबसाइट (jda.rajasthan.gov.in) पर जल्द ही इस पोर्टल को एकीकृत किया जाएगा, जहां नागरिक आसानी से आवेदन कर सकेंगे.

हितधारकों से संवाद और लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण

गुरुवार को आयोजित एक महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम में आयुक्त श्री सिद्धार्थ महाजन ने बिल्डरों, संपत्ति धारकों, आमजन और अन्य हितधारकों से शहरी नियोजन, प्रक्रियागत सरलीकरण, जनसुविधाओं के विस्तार और जयपुर के समग्र विकास पर विस्तृत चर्चा की. बैठक में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई और मौके पर ही संबंधित उपायुक्तों को समयबद्ध निस्तारण के सख्त निर्देश दिए गए.

आयुक्त ने विशेष रूप से तीन वर्ष से अधिक पुराने लंबित प्रकरणों और लिगेसी डेटा का गहन परीक्षण कर शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के आदेश दिए. इससे रिकॉर्ड प्रबंधन मजबूत होगा और प्रशासनिक पारदर्शिता में वृद्धि होगी. जनसुनवाई प्रकरणों की समीक्षा के दौरान प्राप्त सुझावों को प्राथमिकता के साथ लागू करने के निर्देश भी दिए गए.

पुराने आरक्षण पत्रों का चरणबद्ध डिजिटलीकरण

जेडीए ने पूर्व में मैनुअल रूप से जारी किए गए आरक्षण पत्रों का भी डिजिटलीकरण शुरू कर दिया है. पुराने हस्तलिखित और मुद्रित अभिलेखों को स्कैन कर कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है और उन्हें जेडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है. इससे हितधारक बिना कार्यालय जाए ही आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त कर सकेंगे. यह कदम पुराने रिकॉर्ड्स को सुरक्षित और सुलभ बनाने में सहायक सिद्ध होगा.

ई-प्रणाली से मिलेगा सुरक्षित और प्रमाणिक दस्तावेज़

आगामी समय में सभी नए आरक्षण पत्र ई-साइन के साथ जारी होंगे, जो पोर्टल पर तुरंत उपलब्ध रहेंगे. इससे दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता सुनिश्चित होगी, रिकॉर्ड की सुरक्षा बढ़ेगी और भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम होंगी.

जेडीए का यह फैसला डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस के राष्ट्रीय लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है, जो जयपुरवासियों को अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी प्रशासन प्रदान करेगा.अधिक जानकारी के लिए जेडीए की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पडेस्क से संपर्क किया जा सकता है. यह पहल जयपुर के विकास को तेज करने और नागरिकों के विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

