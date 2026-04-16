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WRD मुख्यालय में अभियंताओं के लिए जोनवार कैम्प, धरातल की सच्ची रिपोर्ट भेजने का आदेश

WRD review meeting: जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने इंदिरा गांधी नहर भवन में विभागीय कार्यों की समीक्षा की. बैठक में उन्होंने जल प्रबंधन परियोजनाओं को तेज गति देने के निर्देश दिए. मंत्री ने जयपुर मुख्यालय पर जोनवार अभियंताओं के कैम्प लगाने का फैसला लिया, ताकि कार्य प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा सके.

Edited byAnsh RajReported byAshish chauhan
Published: Apr 16, 2026, 11:03 AM|Updated: Apr 16, 2026, 11:03 AM
WRD मुख्यालय में अभियंताओं के लिए जोनवार कैम्प, धरातल की सच्ची रिपोर्ट भेजने का आदेश
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने इंदिरा गांधी नहर भवन में विभागीय कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान जल प्रबंधन परियोजना के कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं को गति देने के लिए जयपुर मुख्यालय पर जोनवार अभियंताओं के कैम्प लगाकर कार्य प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाए. कैम्पों में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने, विभिन्न अनुमतियों के मिलने में देरी और धरातल पर आ रही समस्याओं का समाधान भी निकालें.

रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जल प्रबंधन को लेकर नियमित समीक्षा की जा रही हैं. इसलिए परियोजनाओं को गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ समयबद्ध पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें. किसी भी तरह कोताही नहीं बरतें. रावत ने कहा कि अभियंता कार्ययोजना बनाकर अपने क्षेत्रों में प्रगतिरत सभी परियोजना क्षेत्रों का नियमित दौरा करें. कार्यकारी एजेंसी के प्रतिनिधियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आमजन से संवाद किया जाए. रावत ने दौरे के फोटोग्राफ और वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट हर माह मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि कार्यों में अनावश्यक देरी की जिम्मेदारी सम्बंधित अभियंताओं की तय की जाएगी.

जल संसाधन मंत्री ने कहा कि कार्यों में गुणवत्ता के लिए पाइप, सरिये, सीमेंट सहित अन्य सामग्री की नियमित जांच करें. उन्होंने परियोजनाओं के कार्यों में देरी के कारणों की रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के साथ रियल टाइम मॉनिटरिंग कराने के लिए भी निर्देशित किया. बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अभय कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा परियोजना क्षेत्र दौरे को लेकर एक विशेष ड्राइव चलाई जा रही है. इसमें अभियंता मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं. श्री रावत ने सराहना करते हुए ड्राइव को नियमित कराने के निर्देश दिए.


बैठक में देवास, बागोलिया फीडर, अपर हाई लेवल कैनाल, खारी फीडर, पीपलखूंट हाई लेवल, गराड़िया एनीकट, थापरा एनीकट, खमेरा लघु सिंचाई, सेई बांध के अधिशेष पानी को जवाई बांध पहुंचाने के लिए सुरंग की क्षमता बढ़ाने, तहसील बारां में पार्वती नहर प्रणाली की पार्वती मुख्य नहर के सुदृढ़ीकरण, हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना में बांध निर्माण कार्य, तकली मध्यम सिंचाई परियोजना में नहर निर्माण, परवन वृहद बहुददेशीय सिंचाई, गागरिन मध्यम सिंचाई, कालीतीर लिफ्ट स्कीम, धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल, ईसरदा, दोहरी लघु सिंचाई सहित विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई.

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