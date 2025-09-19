Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

76 नए RPS की एंट्री से घटेगा अपराध, राजस्थान पुलिस हुई और मजबूत

Jaipur News: राजस्थान में नफरी की कमी झेल रही प्रदेश पुलिस को शुक्रवार को 76 नए आरपीएस अधिकारी मिल गए. आरपीए में आयोजित दीक्षांत परेड समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली. 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Vinay Pant
Published: Sep 19, 2025, 02:00 PM IST | Updated: Sep 19, 2025, 02:00 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं? राजस्थान के इस किले में छिपा है अकबर के सेनापति का खजाना!
8 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं? राजस्थान के इस किले में छिपा है अकबर के सेनापति का खजाना!

Kota Weather Update: कोटा भारी से अति भारी बारिश का येलो अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Kota Weather Update: कोटा भारी से अति भारी बारिश का येलो अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

क्या आप जानते हैं? इस मुगल शहजादी को छत्रपति शिवाजी से हुआ था प्रेम!
8 Photos
mughal

क्या आप जानते हैं? इस मुगल शहजादी को छत्रपति शिवाजी से हुआ था प्रेम!

राजस्थान में तेज हवाओं के साथ गिरेगी बिजली! विभाग ने 9 जिलों में बारिश का अलर्ट किया जारी
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान में तेज हवाओं के साथ गिरेगी बिजली! विभाग ने 9 जिलों में बारिश का अलर्ट किया जारी

76 नए RPS की एंट्री से घटेगा अपराध, राजस्थान पुलिस हुई और मजबूत

Jaipur News: राजस्थान पुलिस अकादमी में शुक्रवार को प्रशिक्षु आरपीएस बैच संख्या 55 का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ. समारोह में आरपीएस की पासिंग आउट परेड और शपथ के बाद राजस्थान पुलिस को 76 आरपीएस अधिकारी मिल गए. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली.

नफरी की कमी झेल रही प्रदेश पुलिस को शुक्रवार को 76 नए आरपीएस अधिकारी मिल गए. आरपीए में आयोजित दीक्षांत परेड समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली. राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक एस.सेंगथिर ने प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों को परंपरा के अनुसार शपथ ग्रहण कराई. अब नए 76 आरपीएस अधिकारियों को जिलों में भेजा जाएगा.

आरपीएस अधिकारियों को शुभकामनाएं

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, मुख्य सचिव सुधांश पंत और डीजीपी राजीव शर्मा सहित पुलिस महकमे के आला अधिकारी भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस सेवा में शामिल होने वाले सभी आरपीएस अधिकारियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि आज का दिन पूरे राजस्थान के लिए गौरव का दिन है. पुलिस बेड़े में टीम भावना को मजबूत करना जरूरी है क्योंकि टीम भावना से ही आगे बढ़ा जा सकता है. वहीं डीजीपी राजीव शर्मा ने प्रशिक्षु आरपीएस अधिकारियों को दिए गए प्रशिक्षण काल के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें पुलिस बेड़े में शामिल होने पर शुभकामनाएं दी.

हैरतअंगेज कारनामों का प्रदर्शन
दीक्षांत समारोह के दौरान प्रशिक्षु आरपीएस का जोश देखने लायक था. प्रशिक्षु आरपीएस ने प्रशिक्षण काल के दौरान सीखे गए हैरतअंगेज कारनामों का प्रदर्शन भी किया. समारोह में प्रशिक्षण के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले आरपीएस अधिकारियों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सम्मानित भी किया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण के लिए नए भवन निर्माण की घोषणा की. उन्होंने कहा कि 1975 के बाद नए भवन का निर्माण नहीं हुआ है. बेहतर संसाधन और सुविधाएं समय की दरकार है. नया भवन की जल्द वित्तीय स्वीकृति जारी होगी. जिससे प्रशिक्षण में और सुविधा मिलेगी.

मुख्यमंत्री ने कही यह बात

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध का स्वरूप बदल रहा है, संगठित और साइबर अपराध नई चुनौती है. साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फोरेंसिक की समझ जरूरी है. ईमानदारी गुण नहीं शक्तिशाली हथियार है. पुलिस सेवा के दौरान कई राजनीतिक और सामाजिक दबाव आएंगे लेकिन धैर्य और संयम सबसे बड़ी शक्ति है. उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस की सजगता के चलते अपराधों में कमी आ रही है. एससी -एसटी के साथ होने वाले अत्याचार भी कम हुए है. अपराध का ग्राफ गिरना बताता है कि ठोस कदम उठाए गए है.

प्रदेश में नफरी से जूझ रहे पुलिस महकमे को शुक्रवार को 76 नए आरपीएस अधिकारी मिल गए है. नए आरपीएस अधिकारियों को साइबर अपराध और अपराधों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है. ऐसे में माना जा रहा है कि इन आरपीएस अधिकारियों की नियुक्ति के बाद प्रदेश में अपराधों पर काफी हद तक लगाम लग सकेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news