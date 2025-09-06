चुनावी 'हवा' का रुख परखने बिहार जा रहे राजस्थानी ! प्रदेश से फिर बिहार जा रही बीजेपी की टीम

Rajasthan Politics : बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी विशेष रणनीति के तहत काम कर रही है. बिहार चुनाव की रणनीति का पूरा जिम्मा पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अपने स्तर पर संभाल रखा है. बिहार में अभी चुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के समन्वय के कारण अलग अलग राज्यों से बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की टोलियां बिहार भेजी जा रही है.

इनमें राजस्थान से भी बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं की टीम भेजी जा रही है. पहले एक बार राजस्थान से महिलाओं की टोली बिहार जाकर आई. अब महिलाओं के अलावा प्रदेश स्तरीय महिला पुरूष नेताओं की टीम भी बिहार भेजी जा रही है. राजस्थान से बिहार जाने वाली कार्यकर्ताओं नेताओं की ये टोलियां ग्राउंड लेवल पर काम करेगी. इनको सर्वे से लेकर प्रचार तक की कमान सौंपी जाएगी.

राजस्थान से बीजेपी महिला मोर्चा की 15 महिलाओं की टोली 9 से 15 सितम्बर तक बिहार जाएगी. इनमें दस महिलाएं वो है जो पिछली टोली में बिहार गई थी, वहीं पांच नई महिला नेता है. इनमें भी पूर्व सांसद और विधायक शामिल है. ये महिलाएं बिहार में ग्राउंड लेवल पर रहकर लोगों से खासकर महिलाओं से संवाद करेंगी. इस दौरान सर्वे में पता करेगी कि लोग किसके पक्ष में है और क्यों है. क्योंकि राजस्थान से जाने वाली ये महिलाएं बिहार के लिए नई होगी जिससे वहां के वोटर्स खुलकर उनसे बात कर अपना रुख बता सकेंगे.

इसकी डेली रिपोर्ट तैयार करेगी कि कितने लोगों से सम्पर्क किया, पब्लिक की ओपिनियन क्या है. इसके बाद इस रिपोर्ट को सीधे केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेगी. इस फीडबैक के आधार पर पता चल सकेगा कि विधानसभा ग्राउंड पर बीजेपी गठबंधन कितना मजबूत है.

स्थायी तौर पर तीन दर्जन कार्यकर्ता होंगे तैनात

इधर बीजेपी से 33 महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं की टोली 15 सितम्बर को बिहार के लिए रवाना होगी. कार्यकर्ताओं नेताओं की यह टोली विधानसभा चुनाव तक स्थायी रूप से बिहार में रहेगी. बिहार पहुंचने के बाद इन्हें अलग अलग विधानसभा सीटों पर प्रभारी लगाया जाएगा. इस दौरान बिहार की टोली के साथ ही मारवाड़ी लोगों से सम्पर्क करने के साथ ही अन्य चुनावी कार्य भी संभालेंगे. साथ ही बिहार की जिन विधानसभा क्षेत्रों में मारवाड़ी वोटर्स की संख्या ज्यादा है, वहां होने वाली जनसभाओं में राजस्थान के वरिष्ठ नेताओं की सभाएं तक आयोजित की जाएगी.