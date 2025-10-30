जयपुर के इस मंदिर में शादी का कार्ड मिलते ही बप्पा ऐसे देते हैं अपना आशीर्वाद, बिना बाधा पूरे होते हैं सारे काज!

Wedding Cards at Moti Dungri Temple: डिजिटल दौर में जहां शादी के कार्ड अब व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर भेजे जाते हैं, वहीं एक ऐसी परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ निभाई जा रही है, जो टेक्नोलॉजी से नहीं, विश्वास से जुड़ी है. हम बात कर रहे हैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर की जहां हर शुभ कार्य की शुरुआत भगवान श्रीगणेश के आशीर्वाद से होती है. जयपुर का यह ऐतिहासिक मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि जयपुरवासियों की भावनाओं और आस्था का केंद्र भी है.

यहां की मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति जब नया वाहन खरीदता है, तो सबसे पहले वह वाहन गणेशजी के दर्शन के लिए मंदिर लेकर आता है. वहीं, शादी-विवाह जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी गणेशजी के आशीर्वाद से की जाती है. परंपरा के अनुसार, शादी का पहला निमंत्रण पत्र मोती डूंगरी गणेशजी को अर्पित किया जाता है.

हर निमंत्रण में बसता हैं गणेशजी के आशीर्वाद

शादी के सीजन में मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में सुबह से शाम तक भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं. भक्त अपने विवाह और मांगलिक कार्यों के कार्ड लेकर मंदिर पहुंचते हैं ताकि उनके सभी कार्य निर्विघ्न और मंगलमय रूप से संपन्न हों. मंदिर के महंत कैलाश शर्मा के अनुसार, विवाह और मांगलिक कार्यों के लिए प्रतिदिन एक हजार से अधिक निमंत्रण पत्र भगवान गणेश को अर्पित किए जाते हैं. पूरे विवाह सीजन में यह संख्या 80 हजार से 90 हजार तक पहुंच जाती है. मंदिर की ओर से निमंत्रण स्वीकार करने के प्रतीक के रूप में भक्तों को सिंदूर लगी सुपारी दी जाती है, जो भगवान गणेश के आशीर्वाद का प्रतीक होती है. इन निमंत्रण पत्रों को छह महीने तक मंदिर परिसर में सुरक्षित रखा जाता है. महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि पहला निमंत्रण पत्र जब गणेशजी को अर्पित किया जाता है, तो वे स्वयं रिद्धि-सिद्धि के साथ विवाह में पधारते हैं और कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होता है. यही परंपरा आस्था की शक्ति को जीवंत रखे हुए है.

नए वाहन की पूजा-सुरक्षा और शुभता का प्रतीक

जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में यह भी परंपरा है कि जब कोई व्यक्ति नया वाहन खरीदता है, तो वह उसे सबसे पहले मोतीडूंगरी गणेशजी के दर्शन के लिए लाता है. मान्यता है कि गणेशजी के आशीर्वाद से वाहन सुरक्षित रहता है और दुर्घटनाओं से बचाव होता है. मंदिर के बाहर अक्सर नए वाहनों की कतारें इस परंपरा की जीवंतता को दर्शाती हैं. बुधवार और त्योहारों, विशेषकर गणेश चतुर्थी के दिन तो यहां लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

आस्था और आधुनिकता का संगम

महंत कैलाश शर्मा कहते हैं भले ही रिश्तेदारों को कार्ड डिजिटली भेजे जा रहे हों, लेकिन पहला कार्ड आज भी छपवाकर गणेशजी को ही अर्पित किया जाता है. डिजिटल युग में जहां बहुत कुछ बदल गया है, वहीं मोती डूंगरी गणेश मंदिर आज भी परंपरा और श्रद्धा का जीवंत प्रतीक बना हुआ है. मोती डूंगरी गणेश मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि जयपुर की सांस्कृतिक विरासत का भी अहम हिस्सा है. यहां से हर शुभ कार्य की शुरुआत होती है. यही भावना जयपुरवासियों को अपनी संस्कृति और परंपरा से जोड़कर रखती है.

संस्कृति की जड़ें कभी नहीं सूखतीं

आज के डिजिटल और तेज़ी से बदलते दौर में भी यह परंपरा न सिर्फ कायम है, बल्कि हर साल और गहरी होती जा रही है. मोती डूंगरी गणेश मंदिर यह संदेश देता है कि तकनीक चाहे जितनी आगे बढ़ जाए, हमारी जड़ें हमेशा हमारी संस्कृति और आस्था में ही रहेंगी.

जयपुरवासियों के लिए यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि विश्वास, परंपरा और संस्कृति का जीवंत प्रतीक है, जहां से हर शुभ कार्य की शुरुआत करना सौभाग्य माना जाता है.

