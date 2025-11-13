Zee Rajasthan
राजस्थान सरकार का बड़ा कदम, डीपीएनजी सुविधा से जुड़ेगी हर बहुमंजिला बिल्डिंग

Rajasthan Green Energy: राजस्थान में हरित और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बहुमंजिला बिल्डिंगों के निर्माण के समय ही पाइपलाइन से घरेलू गैस सुविधा डीपीएनजी उपलब्ध कराई जाएगी.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Kashi Ram
Published: Nov 13, 2025, 09:56 PM IST | Updated: Nov 13, 2025, 09:56 PM IST

Rajasthan Green Energy: राजस्थान में हरित और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बहुमंजिला बिल्डिंगों के निर्माण के समय ही पाइपलाइन से घरेलू गैस सुविधा डीपीएनजी उपलब्ध कराई जाएगी. इसकी ढांचागत सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्माताओं से सीजीडी संस्थाएं समन्वय बनाएगी. खान, भूविज्ञान एवं पेट्रोलियम प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने इस सम्बंध में गुरुवार को बैठक ली.

उन्होंने 17 भौगोलिक क्षेत्रों में कार्य कर रही 13 सीजीडी संस्थाओं को भवन निर्माताओं से भी समन्वय रखने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि प्रर्यावरण प्रदूषण से राहत के लिए हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना समय की मांग है. इसके लिए सीजीडी संस्थाओं को आम नागरिकों तक प्रभावी तरीके से पाइप लाइन से घरेलू गैस पहुंचानी होगी. इसके सुरक्षित, प्रदूषणमुक्त, 24 गुणा 7 उपलब्धता, स्वच्छ ईंधन आदि लाभों की प्रभावी तरीके से जानकारी पहुंचानी होगी.

Trending Now

इसके लिए सीजीडी संस्थाओं को अवेयरनेस कार्यक्रम भी चलाने होंगे. उन्होंने बताया कि प्रदेश में 4 लाख 82 हजार परिवारों को पाइपलाईन से घरेलू गैस सुविधा से जोड़ा जा चुका है. इसके साथ ही वाहनों को हरित उर्जा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में 491 सीएनजी स्टेशनों से सीएनजी उपलब्ध कराई जाने लगी है. सीजीडी संस्थाओं को अपने जीए क्षेत्र में संरचनात्मक ढांचा विकसित करने के कार्य में तेजी लानी होगी. वहीं घरेलू के साथ ही औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी सेवाओं से जोड़ने के ठोस प्रयास करने होंगे.

सीएम भजनलाल शर्मा जारी कर चुके सीजीडी नीति

प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और सीजीडी संस्थाओं के कार्य को गति देने के लिए सीजीडी नीति जारी की है. इससे सीजीडी संस्थाओं की स्थानीय स्तर की समस्याओं का वहीं पर निस्तारण होने के साथ ही राज्य स्तरीय समस्याओं के निदान की राह भी प्रशस्त हो गई है.

उन्होंने बताया कि शीघ्र ही सीजीडी पोर्टल भी जारी किया जा रहा है, जिससे व्यवस्था और अधिक पारदर्शी व पेपरलेस हो सकेगी. राजस्थान स्टेट गैस के प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह ने बताया कि प्रदेश में 13 सीजीडी संस्थाओं द्वारा 17 जियोग्राफिकल एरिया में सीएनजी-पीएनजी आदि हरित ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए संरचनात्मक ढांचा विकसित किया जा रहा है.

इसके साथ ही तैयार क्षेत्र में डीपीएनजी कनेक्शन जारी कर सीएनजी उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है. इस साल प्रदेश में 1 लाख 25 हजार नए डीपीएनजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया है. जिसमें से 30 हजार से अधिक पीएनजी कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं. वहीं शेष कनेक्शन जारी करने की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है.

बैठक में यह सुझाव भी आए

सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक मनोज ने सीजीडी पोर्टल बनाए जाने की प्रगति की जानकारी दी. बैठक में सीजीडी संस्थाओं ने प्रदूषणमुक्त औद्योगिक क्षेत्र विकास के लिए प्राकृतिक गैस को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने, घरेलू पीएनजी पर भी उज्ज्वला योजना की तरह अनुदान दिलाने, वाहनों में एलएनजी के उपयोग व प्रोत्साहन योजना लागू करने का सुझाव दिया.

बैठक में संयुक्त सचिव माइंस अरविन्द सारस्वत, अधीक्षण भूवैज्ञानिक एरियल सर्वे सुनील वर्मा, संयुक्त निदेशक पेट्रोलियम दिलीप राज शर्मा, उपनिदेशक सुशील हुड्डा, मोहन कुमावत, अंकित सोनी, आरएसजीएल के डीजीएम विवेक रंजन, डीएम आईटी गगनदीप राजोरिया व सीजीडी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

