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हर आवारा पशु को मिलेगा यूनिक आईडी नंबर, पहचान से लेकर लोकेशन तक अब सब होगा ट्रैक

Rajasthan Stray Animal Unique ID: शहर की सड़कों पर घूमते हर आवारा पशु को एक यूनिक आईडी नंबर मिलेगा, जिससे उसकी पहचान से लेकर लोकेशन तक सब कुछ ट्रैक होगा. शहरों में बढ़ती आवारा पशुओं की समस्या अब एक नए और व्यवस्थित समाधान की ओर बढ़ रही है.

Edited byAman SinghReported byDeepak Goyal
Published: Apr 24, 2026, 04:20 PM|Updated: Apr 24, 2026, 04:20 PM
हर आवारा पशु को मिलेगा यूनिक आईडी नंबर, पहचान से लेकर लोकेशन तक अब सब होगा ट्रैक
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Rajasthan Stray Animal Unique ID: शहर की सड़कों पर घूमते आवारा जानवर अब सिर्फ परेशानी नहीं, बल्कि सिस्टम के दायरे में आने वाले हैं. पहली बार हर आवारा पशु को एक यूनिक आईडी नंबर मिलेगा, जिससे उसकी पहचान से लेकर लोकेशन तक सब कुछ ट्रैक होगा. केंद्र सरकार की इस नई पहल के तहत अब नगर निगम, पालिकाएं और परिषदें मिलकर शहर के हर कुत्ते, गाय और अन्य आवारा जानवरों की गिनती करेंगी.

मकसद साफ है सही आंकड़ों के साथ बेहतर प्लानिंग, ताकि नसबंदी, वैक्सीनेशन और इलाज जैसी योजनाएं जमीन पर असर दिखा सकें, लेकिन चुनौती भी कम नहीं, हजारों की संख्या में फैले इन जानवरों को चिन्हित करना और टैग करना आसान नहीं होगा. खासकर जब मैनपावर पहले से ही सीमित है. तो क्या ये पहल शहरों में आवारा पशुओं की समस्या का स्थायी समाधान बन पाएगी.

शहरों में बढ़ती आवारा पशुओं की समस्या अब एक नए और व्यवस्थित समाधान की ओर बढ़ रही है. पालतू जानवरों के रजिस्ट्रेशन के बाद अब सरकार ने आवारा पशुओं को भी यूनिक आईडी देने की तैयारी शुरू कर दी है. इस पहल का उद्देश्य सिर्फ गिनती करना नहीं, बल्कि उनकी पहचान, लोकेशन ट्रैकिंग और बेहतर देखभाल सुनिश्चित करना है. अभी तक भारत पशुधन पोर्टल पर केवल पालतू जानवरों का ही डेटा दर्ज होता है, लेकिन इस नई पहल के बाद आवारा पशुओं को भी इस डिजिटल सिस्टम में शामिल किया जाएगा.

इससे पहली बार शहरों में आवारा पशुओं की सटीक संख्या सामने आ सकेगी. यही डेटा भविष्य की योजनाओं का आधार बनेगा, जिसमें कुत्तों की नसबंदी (एबीसी प्रोग्राम), रेबीज वैक्सीनेशन, बीमार पशुओं के इलाज और शेल्टर होम जैसी सुविधाओं का विस्तार शामिल है. अभी तक सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि नगर निकायों के पास आवारा पशुओं का कोई ठोस आंकड़ा नहीं होता.

अनुमान के आधार पर योजनाएं बनती हैं, जिससे बजट का सही उपयोग नहीं हो पाता. यूनिक आईडी सिस्टम लागू होने के बाद हर जानवर की डिजिटल प्रोफाइल तैयार होगी, जिससे उसकी स्थिति, स्वास्थ्य और मूवमेंट पर नजर रखना संभव होगा. इससे न सिर्फ पशु कल्याण में सुधार होगा, बल्कि शहरों में मानव-पशु संघर्ष की घटनाओं को भी कम करने में मदद मिल सकती है.

हालांकि इस महत्वाकांक्षी योजना के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं. शहरों में आवारा कुत्तों, गायों और भैंसों की संख्या हजारों में है. ऐसे में हर जानवर को ढूंढना, उसकी पहचान करना और टैगिंग करना एक बड़ा काम होगा. नगर निगम के पास फिलहाल इतनी मैनपावर उपलब्ध नहीं है कि वह यह कार्य अकेले पूरा कर सके.

इसी को देखते हुए प्रशासन पशुपालन विभाग के विशेषज्ञों और संबंधित एनजीओ की मदद लेने की तैयारी कर रहा है. वार्ड स्तर पर सफाई निरीक्षकों के साथ समन्वय बनाकर एक तय समयसीमा में सर्वे पूरा करने का लक्ष्य रखा जाएगा. तकनीकी सहायता और डिजिटल टूल्स के जरिए इस प्रक्रिया को आसान बनाने पर भी विचार किया जा रहा है.

बहरहाल, अभी इस योजना की समय सीमा तय नहीं हुई है, लेकिन अगले चरण की बैठक में इसे अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है. अगर यह पहल सफल होती है, तो यह शहरी पशु प्रबंधन के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है. जहां हर आवारा पशु सिर्फ एक ‘समस्या’ नहीं, बल्कि एक पहचान के साथ दर्ज होगा.

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Aman Singh

अमन सिंह एक ऊर्जावान और प्रतिभाशाली मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नज़र रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में दक्ष हैं. करीब 3 वर्षों के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी रचनात्मकता और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए दर्शकों तक तेज़, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के निवासी हैं, जहां से उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया, जिसने उनके मीडिया करियर की मजबूत नींव रखी. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज़ खबर पकड़ने की क्षमता और प्रभावी प्रस्तुति शैली के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं.

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