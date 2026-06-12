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EWS आरक्षण में आय सीमा 12-15 लाख करने पर विचार, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दिए संकेत

Rajasthan News: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने EWS आरक्षण के लिए आय सीमा को 8 लाख से बढ़ाकर 12 से 15 लाख रुपए करने के संकेत दिए हैं.

Edited byAman SinghReported byAshish chauhan
Published: Jun 12, 2026, 09:15 PM|Updated: Jun 12, 2026, 09:15 PM
EWS आरक्षण में आय सीमा 12-15 लाख करने पर विचार, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दिए संकेत
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए आय सीमा को 8 लाख से बढ़ाकर 12 से 15 लाख रुपए करने के संकेत दिए हैं. वहीं अठावले ने हालात सामान्य होने पर पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटाने की बात भी कही है. अठावले ने कहा कि अभी 8 लाख से कम सालाना आय वालों को ही ईडब्ल्यूएस में आरक्षण मिलता है.

हमारे पास इसे बढ़ाने की मांग आई है. हमारा मंत्रालय और नीति आयोग ईडब्ल्यूएस आरक्षण में आय सीमा को बढ़ाकर 12 से 15 लाख रुपए करने पर विचार कर रहा है. उन्होंने कहा कि जो एससी, एसटी, ओबीसी में नहीं आते हैं, उन 8 लाख तक की आय सीमा वाले लोगों को 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलता है.

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ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का फायदा सवर्ण जातियों से लेकर सभी धर्मों के लोगों को मिलता है. अठावले जयपुर के खासाकोठी में मीडिया से बातचीत कर रहे थे. गौरतलब है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए अभी परिवार की सालाना आय 8 लाख तक की सीमा है, इसे बढ़ाने की मांग चल रही है.

हालात सामान्य होने के बाद सरकार घटाएगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें

अठावले ने कहा कि यूएस और ईरान युद्ध से अभी परेशानी हुई है, हमारी सरकार बनने के बाद डीजल-पेट्रोल का संकट कभी नहीं हुआ. यूएस-ईरान युद्ध के कारण पेट्रोल-डीजल, गैस की सप्लाई में बाधाएं आने से मजबूरी में सरकार ने रेट बढ़ाए हैं. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में 1200 से 1500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, हमारे यहां उतनी रेट नहीं बढ़ी है. दूसरे देशों में बहुत ज्यादा दरें बढ़ी हैं.

कांग्रेस सरकारों ने जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई ?

आठावले ने आगे कहा कि कोविड के कारण जनगणना नहीं हो पाई. इस बार सरकार जातिगत जनगणना करवा रही है. राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे, लेकिन उन्हें यह बताना चाहिए कि उनकी पार्टी की इतने लंबे समय तक सरकारें रहीं, उनकी पार्टी की सरकारों ने जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई और राहुल गांधी आरोप लगाते हैं. राहुल गांधी चाहे कितनी भी गाली दें, लेकिन मोदी उतना ही आगे बढ़ेंगे. मोदी सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है.

मोदी सरकार ने राजस्थान को दी खूब मदद

केंद्रीय मंत्री अठावले ने मोदी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि मोदी सरकार हर राज्य का विकास कर रही है, बिना भेदभाव राज्यों को विकास के लिए बजट दे रहे हैं. विपक्षी सरकारों को भी विकास के लिए पूरा बजट दे रहे हैं. मोदी सरकार राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा मदद करने का प्रयास कर रही है. भजनलाल शर्मा के नेतृत्च में सरकार अच्छा काम कर रही है.

अठावले ने आगे कहा कि राजस्थान में 12 साल की अवधि में 3.84 करोड़ जनधन के अकांउट खोले गए. मुद्रा योजना में 2.51 करोड़ लोगों को लोन मिला है. उज्ज्वला योजना में 74.32 लाख लोगों को गैस सिलेंडर मिले हैं. आयुष्मान भारत योजना में 95.50 लाख लोगों को जोड़ा है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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