Dausa News : दौसा रेलवे स्टेशन के पास सोमवार रात को मालगाड़ी की चपेट में आने से एसआई राजेंद्र सैनी की मौत हो गयी. मामले को लेकर परिजनों का कहना है, जब से एसआई भर्ती रद्द की बात सामने आई तब से ही राजेंद्र अवसाद में था. हालांकि फिलहाल कोर्ट से भर्ती रद्द पर स्टे है.

लेकिन राजेंद्र के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और परिवार का पूरा जिम्मा, भी इसी के ऊपर था. ऐसे में नौकरी जाने के डर से परेशान था. वहीं जीआरपी के सब इंस्पेक्टर रामलाल ने बताया रात्रि में रेलवे स्टेशन के आउटर पर राजेंद्र सैनी मालगाड़ी की चपेट में आ गया था. जिसके चलते उसकी मौत हो गई.

पुलिस के मुताबिक शव को रात्रि में ही मोर्चरी में रखवाया था, अब परिजन पहुंचे हैं. तो पंचनामें की कार्रवाई के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. राजेंद्र सैनी 2021 एसआई भर्ती का चयनित था, जो धौलपुर में पोस्टेड था और कई उसके साथी भी दौसा जिला अस्पताल पहुंचे हैं.

राजेंद्र सैनी मूलतया भरतपुर जिले के भुसावर थाना क्षेत्र के बल्लभगढ़ का निवासी था, लेकिन फिलहाल पूरे परिवार के साथ अलवर के गंज खेरली में निवास कर रहा था, हालांकि जीआरपी इस पूरे मामले में प्रथम दृष्टा मोबाइल पर बात करते समय ट्रेन की चपेट में आने की बात भी कर रही है, वहीं पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल भी की जा रही है, ताकि राजेंद्र सैनी की मौत का सच सामने आ सके की ये हादसा था या कुछ और फिलहाल जांच जारी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dausa Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



