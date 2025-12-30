राजस्थान में शराब पार्टियों पर आबकारी विभाग सख्त, बाहरी राज्यों की शराब परोसने पर होगी कार्रवाई

Zee Rajasthan
Jaipur New Year Party: न्यू ईयर के जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं. जयपुर सहित प्रदेश के बड़े शहरों में होटल-रेस्टोरेंट, बारों, डिस्कोथेक और रिसॉर्ट आदि जगहों पर खासतौर पर तैयारियां की जा रही हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Kashi Ram
Published: Dec 30, 2025, 06:57 PM IST | Updated: Dec 30, 2025, 06:57 PM IST

Jaipur New Year Party: न्यू ईयर के जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं. जयपुर सहित प्रदेश के बड़े शहरों में होटल-रेस्टोरेंट, बारों, डिस्कोथेक और रिसॉर्ट आदि जगहों पर खासतौर पर तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन इन शराब पार्टियों पर आबकारी विभाग सख्ती कर सकता है.

यदि इन पार्टियों में राजस्थान की ड्यूटी पेड शराब के बजाय यदि अन्य राज्यों की शराब परोसी गई, तो ऐसी पार्टियों पर कार्रवाई की जा सकती है. आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते ने इसे लेकर सख्त निर्देश दिए हैं. विभाग की ओर से प्रदेशभर में अभियान चलाया जा रहा है.

विभाग की मंशा है कि न्यू ईयर के जश्न के दौरान राज्य में राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों की शराब नहीं परोसी जाए. यदि कहीं पर भी ऐसा पाया जाता है, तो आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी.

जयपुर शहर में जिला आबकारी अधिकारी महिपाल सिंह ने इसे लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है. आबकारी निरीक्षकों को ऐसी लगभग सभी जगहों पर बीच-बीच में निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं. वहीं ऑकेजनल लाइसेंस लेने वालों पर खास तौर से निगरानी रखी जाएगी.

आबकारी विभाग की न्यू ईयर के लिए तैयारी

विभाग ने न्यू ईयर के लिए 65 ऑकेजनल लाइसेंस जारी किए. जयपुर शहर में 469 होटल-रेस्टोरेंट बार संचालित हैं. इनके पास स्थाई रूप से बार के लाइसेंस हैं. वहीं 65 ऑकेजनल लाइसेंस के लिए भी अनुमति दी गई है. न्यू ईयर पर बाहरी राज्यों की शराब नहीं परोसने के निर्देश दिए. बगैर लाइसेंस लिए शराब पार्टी करने वालों पर कार्रवाई होगी.

