/राजस्थान में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई, 4 दिन में सैकड़ों मामले दर्ज

Jaipur News: जयपुर में आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशानुसार राज्य में अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं बिक्री पर रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के तहत 1 से 4 मई तक विभिन्न कार्रवाई करते हुए 388 अभियोग दर्ज किए गए हैं.
Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में आबकारी विभाग की ओर से प्रदेश में अवैध शराब की रोकथाम को लेकर सख्ती की जा रही है. आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशानुसार राज्य में अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं बिक्री पर रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है.
अभियान के तहत 1 से 4 मई तक विभिन्न कार्रवाई करते हुए 388 अभियोग दर्ज किए गए हैं. प्रदेश में 2 लाख 56 हजार 834 रुपए मूल्य की 992.77 लीटर देशी मदिरा जब्त की गई है. 4 लाख 51 हजार 985 रुपए मूल्य की 453.925 लीटर भारत निर्मित विदेशी मदिरा और 66 हजार 828 रुपए मूल्य की 292.4 लीटर बीयर एवं 2284 लीटर हथकड़ शराब जब्त की गई है.
कार्रवाइयों के दौरान 96 हजार 553 लीटर वॉश नष्ट किया गया है. प्रदेश में अभियान के दौरान एक चार पहिया एवं 4 दुपहिया वाहन सहित 5 वाहन जब्त करते हुए 121 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है.
आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशन में विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत जीरो टोलरेंस की नीति अपनाते हुए अन्य राज्य की शराब की तस्करी, अवैध मदिरा के परिवहन व विक्रय पर आबकारी निरोधक टीमों द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है.
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अजमेर के पीसांगन थाना पुलिस ने लगभग 20 लाख रुपए के चोरी हुए स्वर्ण और रजत जेवरात बरामद करने में सफलता हासिल की है. मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र निवासी वृद्ध महिला ने 20 अप्रैल को मामले की शिकायत दर्ज करवाई थी.
पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर तकनीकी माध्यम से अनुसंधान के जरिए वृद्ध महिला के घर बतौर नौकरी करने वाली शमीना बानो को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लगभग 20 लाख रुपए मूल्य के स्वर्ण और रजत आभूषण बरामद किए. प्रारंभिक पूछताछ में ही महिला ने जुर्म करना स्वीकार कर लिया. आरोपी महिला का कोई पुराना रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है.
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