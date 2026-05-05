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राजस्थान में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई, 4 दिन में सैकड़ों मामले दर्ज

Jaipur News: जयपुर में आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशानुसार राज्य में अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं बिक्री पर रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के तहत 1 से 4 मई तक विभिन्न कार्रवाई करते हुए 388 अभियोग दर्ज किए गए हैं.

Edited byAman SinghReported byKashi Ram
Published: May 05, 2026, 07:54 PM|Updated: May 05, 2026, 07:54 PM
राजस्थान में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई, 4 दिन में सैकड़ों मामले दर्ज
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में आबकारी विभाग की ओर से प्रदेश में अवैध शराब की रोकथाम को लेकर सख्ती की जा रही है. आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशानुसार राज्य में अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं बिक्री पर रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है.

अभियान के तहत 1 से 4 मई तक विभिन्न कार्रवाई करते हुए 388 अभियोग दर्ज किए गए हैं. प्रदेश में 2 लाख 56 हजार 834 रुपए मूल्य की 992.77 लीटर देशी मदिरा जब्त की गई है. 4 लाख 51 हजार 985 रुपए मूल्य की 453.925 लीटर भारत निर्मित विदेशी मदिरा और 66 हजार 828 रुपए मूल्य की 292.4 लीटर बीयर एवं 2284 लीटर हथकड़ शराब जब्त की गई है.

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कार्रवाइयों के दौरान 96 हजार 553 लीटर वॉश नष्ट किया गया है. प्रदेश में अभियान के दौरान एक चार पहिया एवं 4 दुपहिया वाहन सहित 5 वाहन जब्त करते हुए 121 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है.

आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशन में विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत जीरो टोलरेंस की नीति अपनाते हुए अन्य राज्य की शराब की तस्करी, अवैध मदिरा के परिवहन व विक्रय पर आबकारी निरोधक टीमों द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

अजमेर के पीसांगन थाना पुलिस ने लगभग 20 लाख रुपए के चोरी हुए स्वर्ण और रजत जेवरात बरामद करने में सफलता हासिल की है. मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र निवासी वृद्ध महिला ने 20 अप्रैल को मामले की शिकायत दर्ज करवाई थी.

पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर तकनीकी माध्यम से अनुसंधान के जरिए वृद्ध महिला के घर बतौर नौकरी करने वाली शमीना बानो को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लगभग 20 लाख रुपए मूल्य के स्वर्ण और रजत आभूषण बरामद किए. प्रारंभिक पूछताछ में ही महिला ने जुर्म करना स्वीकार कर लिया. आरोपी महिला का कोई पुराना रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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