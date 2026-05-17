/आबकारी आयुक्त की सख्त चेतावनी, लक्ष्य पूरा न हुआ तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार

Jaipur News: आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने विभागीय समीक्षा बैठक में सख्ती दिखाई है. उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की अपेक्षा के अनुरूप लक्ष्य में प्रगति आवश्यक है. जिन जिलों में अपेक्षा के अनुरूप प्रगति नहीं हुई है, वहां जिम्मेदारी तय करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि विभागीय लक्ष्यों के प्रति संवेदनशील होकर शत-प्रतिशत पूर्ण किया जाना चाहिए.

राजकीय कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार्य नहीं है. आबकारी आयुक्त ने वीडियो काॅफ्रेंस के माध्यम से विभागीय समीक्षा बैठक ली. उन्होंने प्रदेश में राजस्व बकाया की वसूली के लिए अभियान चलाने, जिन जिलों में अपेक्षित प्रगति नहीं है, वहां विशेष निरोधात्मक अभियान को 31 मई तक जारी रखने और जब्त वाहनों के निस्तारण हेतु जून माह में नियमानुसार नीलामी करने के निर्देश दिए.

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आबकारी आयुक्त ने अलवर, उदयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा एवं हनुमानगढ़ जिलों में शत-प्रतिशत मदिरा दुकानों का बंदोबस्त पूर्ण होने पर संबंधित अधिकारियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि बंदोबस्त का कार्य अपेक्षा के अनुरूप है, लेकिन कुछ जिलों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण कुछ दुकानें शेष रह गई हैं.

जिन जिलों में बंदोबस्त का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, वहां संबंधित जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षकों की जिम्मेदारी तय कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी. आबकारी आयुक्त ने अगली नीलामी प्रक्रिया में शेष दुकानों का भी बंदोबस्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए.



आबकारी आयुक्त ने बैठक में यह निर्देश दिए

- अवैध शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई जारी रखें

- अवैध शराब के विरुद्ध 1 से 15 मई तक चलाया गया निरोधात्मक अभियान

- उदयपुर, हनुमानगढ़ एवं पाली जिलों में हुई बड़ी कार्रवाई

- ट्रकों से बड़ी मात्रा में अन्य राज्यों की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई

- आयुक्त ने अन्य जिलों को भी बड़ी एवं प्रभावी कार्रवाई के लिए कहा

- जिन जिलों में अभियान के तहत अपेक्षित प्रगति नहीं

- वहां 31 मई तक विशेष निरोधात्मक अभियान जारी रखा जाएगा

- जिलों में मुखबिर तंत्र को मजबूत करते हुए अवैध शराब पर कार्रवाई करें

- जब्त वाहनों की नीलामी जून माह में करने के दिए निर्देश



आयुक्त ने राजस्व को बताया प्राथमिकता

आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने वीसी में कहा कि राज्य सरकार की अपेक्षा के अनुरूप राजस्व अर्जन विभाग की प्राथमिकता है. अतः लक्ष्य के अनुरूप राजस्व के लिए जिलेवार, सर्कलवार रिव्यू करते हुए कार्ययोजना बनाकर कार्य करेंगे तो अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा. उन्होंने प्रदेश में राजस्व बकाया की वसूली के लिए जिलेवार लक्ष्य आवंटित करते हुए अभियान चलाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जिन जिलों में राजस्व बकाया अधिक है, वे सजग होकर कार्य करते हुए नियमानुसार वसूली सुनिश्चित करें.



इन विषयों पर भी हुई चर्चा

वीसी में मदिरा उठाव, जब्त वाहनों का निस्तारण, राजस्व वसूली, राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरण, शिकायतों का उचित निस्तारण आदि के संबंध में विस्तृत चर्चा कर अधिकारियों को निर्देशित किया गया. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त पाॅलिसी प्रदीप सिंह सांगावत ने पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिलेवार लक्ष्य व प्रगति के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की. इस अवसर पर अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन प्रभा गौतम, वित्तीय सलाहकार सुनिता विजय, जिला आबकारी अधिकारी आदराम दहिया, उपायुक्त ईपीएफ प्रद्युम्न सिंह चुण्डावत सहित प्रदेशभर के अधिकारी वीसी के जरिए जुड़े.

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