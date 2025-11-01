जयपुर में 12 शराब दुकानों पर पड़ा आबकारी विभाग का छापा, हाथों में आधी बीयर लेकर भागे लोग

Jaipur News: मयखाना बनी शराब दुकानों पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. ज़ी मीडिया ने 30 अक्टूबर को स्टिंग ऑपरेशन 'दुकानें या मयखाने' शीर्षक से खबर प्रसारित की थी. ज़ी मीडिया के खुलासे के बाद आबकारी विभाग ने ताबड़तोड़ एक्शन किया है. शहर में एक दर्जन शराब दकानों पर एफआईआर दर्ज की गई है. आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के निर्देश पर जयपुर शहर में आबकारी विभाग की टीमाें ने एक दर्जन शराब दुकानों के खिलाफ जांच करते हुए कार्रवाई की है.

ज़ी मीडिया ने गुरुवार को स्टिंग ऑपरेशन 'दुकानें या मयखाने' प्रमुखता से प्रसारित किया था. खबर में ज़ी मीडिया के खुफिया कैमरे में कैद हुई तस्वीरों के जरिए यह दिखाया गया था कि जयपुर शहर में शराब दुकानों के अंदर बिठाकर शराब पिलाई जा रही है. इस तरह से शराब दुकानें बार का काम भी कर रही हैं. इससे न केवल आबकारी विभाग के नियमों का उल्लंघन हो रहा है. बल्कि प्रति बार लाइसेंस के पेटे मिलने वाली 8 लाख रुपए की फीस का भी नुकसान हो रहा है.

ज़ी मीडिया ने खबर में शहर के सोडाला, पानीपेच, टोंक रोड लालकोठी, बर्फखाना आदर्श नगर और गोविंद मार्ग जनता कॉलोनी स्थित अलग-अलग शराब दुकानों के अंदर की तस्वीरें दिखाई थी. इन तस्वीरों में बड़ी संख्या में लोग दुकान के अंदर बैठकर शराब पीते देखे गए. खबर प्रसारित होने के बाद आबकारी विभाग की टीमों ने शुक्रवार को जयपुर के एक दर्जन अलग-अलग दुकानों पर कार्रवाई की है. इन दुकान संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं.

ज़ी मीडिया के स्टिंग के बाद एक्शन में आबकारी विभाग

- आबकारी विभाग ने जयपुर शहर में शराब दुकानों पर की कार्रवाई

- कुल 12 शराब दुकानों पर मारा गया छापा

- जिला आबकारी अधिकारी महीपाल सिंह पहुंचे छापा मारने

- सोडाला स्थित शराब दुकान पर मारा छापा

- ज़ी मीडिया की टीम भी थी साथ

- लोग हाथों में शराब के गिलास लिए दुकान के अंदर से निकले बाहर

- कई लोग आधी बीयर छोड़ भागे

फील्ड में उतरी आबकारी टीमें, केस दर्ज

आबकारी विभाग के जिला आबकारी अधिकारी महीपाल सिंह के नेतृत्व में टीमों ने अलग-अलग शराब दुकानों पर जांच कर कार्रवाई की. ज़ी मीडिया ने जिन शराब दुकानों में अंदर बिठाकर शराब पिलाने का खुलासा किया था, उन सभी दुकानों पर टीमों ने कार्रवाई की है. इस तरह से शुक्रवार को कुल 12 शराब दुकानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

इन शराब दुकानों पर दर्ज हुए मामले

- जयपुर शहर पूर्व सर्किल में वार्ड 91,92 की दुकान 2 पर FIR संख्या 29

- पश्चिम सर्किल में वार्ड 45,46 की दुकान संख्या 1 पर FIR संख्या 31

- पश्चिम सर्किल में वार्ड 63 की दुकान संख्या 2 पर FIR संख्या 32

- उत्तर सर्किल में वार्ड 34,35 की दुकान संख्या 3 पर FIR संख्या 21

- झोटवाड़ा सर्किल में वार्ड 34,36,37 की दुकान संख्या 4 पर FIR 42

- झोटवाड़ा सर्किल में वार्ड 43,44 की दुकान संख्या 4 पर FIR 43

- दक्षिण-पूर्व सर्किल में वार्ड 111,115 की दुकान संख्या 1 पर FIR 47

- दक्षिण-पूर्व सर्किल में वार्ड 110,139 की दुकान संख्या 3 पर FIR 48

- सांगानेर सर्किल में वार्ड 72,73 की दुकान संख्या 3 पर FIR 38

- सांगानेर सर्किल में वार्ड 63,66,67 की दुकान संख्या 4 पर FIR 39

- दक्षिण सर्किल के वार्ड 134,138 में दुकान संख्या 4 पर FIR 48

- दक्षिण सर्किल के वार्ड 141,142 में दुकान संख्या 2 पर FIR 49

जुर्माना और निलंबन तक कार्रवाई संभव

आबकारी विभाग आगामी दिनों में भी शराब दुकानों पर नियम उल्लंघन पर कार्रवाई जारी रखेगा. इन सभी शराब दुकान संचालकों के खिलाफ आबाकरी अधिनियम 1950 की धारा 58 सी के तहत लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें जुर्माना लगाने के साथ ही शराब दुकानों का लाइसेंस निलंबित करने और निरस्त करने तक की कार्रवाई की जा सकती है.

