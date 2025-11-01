Zee Rajasthan
Published: Nov 01, 2025, 07:12 PM IST | Updated: Nov 01, 2025, 07:12 PM IST

वाइल्ड लाइफ सिटी आमागढ़ लेपर्ड सफारी में रोमांचक नजारा, ट्रैक पर एक साथ दिखे तीन लेपर्ड

Jaipur News: राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य होगा, जहां थार के रेगिस्तान के साथ-साथ जंगल सफारी का मौका मिलेगा. वाइल्ड लाइफ एडवेंचर के रूप में नई पहचान बन चुकी पिंकसिटी पहली ऐसी सिटी होगी, जहां तीन लेपर्ड सफारी का रोमांच है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा चर्चाएं आमागढ़ लेपर्ड सफारी की हो रही है.

क्योंकि लेपर्ड की साइटिंग इस समय आमागढ़ में ज्यादा हो रही है. पर्यटकों का इस दौरान रोमांचक नजारा भी दिखा. एक ही ट्रैक पर एक साथ तीन लेपर्ड दिखाई दिए, जो वन्यजीव प्रेमियों के लिए सुखद अनुभव था. पर्यटकों का कहना है कि सुबह ही साईटिंग के दौरान खूबसूरत नजारा देखा गया.

इसलिए सेंचुरी सिटी बन गई पिंकसिटी

झालाना सफारी में 28 लेपर्ड हैं. आमागढ़ सफारी में 15 लेपर्ड, पापड लेपर्ड सफारी में 17 लेपर्ड, नाहरगढ़ के जंगलों में 20 से अधिक लेपर्ड हैं. जयपुर और आसपास के जंगलों में कुल 100 से अधिक लेपर्ड हैं.

हेरिटेज सिटी बनी वाइल्ड लाइफ सिटी

राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य होगा, जहां थार के रेगिस्तान के साथ साथ जंगल सफारी का रोमांच है. वाइल्ड लाइफ एडवेंचर के रूप में नई पहचान बन चुकी पिंकसिटी पहली ऐसी सिटी होगी, जहां तीन लैपर्ड सफारी का रोमांच होगा. इस सीजन में पहली बार पर्यटक तीन सफारियों का एक साथ लुत्फ उठा पाएंगे.

झालाना और बीड पापड लेपर्ड सफारी के साथ साथ आमागढ़ की सफारी भी पर्यटक कर पाएंगे. देश में जयपुर पहली ऐसी सिटी है, जहां तीन-तीन लेपर्ड सफारी करवाई जा रही है. रेंजर जितेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि झालाना के बाद अब आमागढ़ में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है.

एडवेंचर का नया गढ बनी पिंकसिटी

पिंकसिटी एडवेंचर का नया गढ़ बन गया है. ऐसे पर्यटकों के लिए तीनों सफारी रोमांचक होगी. क्योंकि इस सीजन पहली बार ऐसा होगा, जब सैलानी एक साथ तीनों सफारियों को लुत्फ उठा सकेंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

